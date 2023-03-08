Топ 10 красивых транзисторных приемников

Миниатюрный приемник производства Сарапульского радиозавода им. Орджоникидзе, выпускавшийся с 1963 года. Аппарат помещался в ладони и был снабжен цепочкой для переноски на запястье или кольцом для крепления на большом пальце. Модель производилась в двух вариантах, рассчитанных на прием радиостанций только в диапазоне ДВ либо только в СВ. Питался приемник от двух дисковых аккумуляторов «Д-0,1», в нем также было предусмотрено подключение наушника ТМ-4. Корпус выполнялся из цветной пластмассы, который для защиты от повреждений помещался в кожаный футляр. Весил приемник всего 150 граммов. Модель получила огромную популярность не только в СССР, но и во многих зарубежных странах, куда она поставлялась под названиями «Cosmos», «Yura» и «Clobus».

Селга