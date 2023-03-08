Топ 10 красивых транзисторных приемников

Чаще всего аудиоаппаратура, выпущенная в Советском Союзе, не отличалась оригинальным дизайном. Однако такое положение дел возникло не сразу, например, в 1960-х годах создатели портативных радиоприемников наделяли их очень интересным внешним видом, который, вместе с отличной надежностью и качеством работы, позволял им успешно продаваться не только в СССР, но за границей.
Спидола
Один из самых популярных и знаковых транзисторных приемников Советского Союза выпускал с 1960 года Рижский государственный электротехнический завод ВЭФ. Это был супергетеродин 3-го класса, собранный на 10 транзисторах и работавший в диапазонах СВ и ДВ, а также в двух поддиапазонах коротких волн. Имелась возможность подключения наружной антенны. Номинальная выходная мощность на громкоговорителе 1ГД-1 ВЭФ составляла 150 мВт, максимальная – 300 мВт. Кроме того, для приемника была разработана внешняя АС, в которой использовался громкоговоритель 3ГД-9 ВЭФ, плюс в аппарате были разъемы для подключения пьезоэлектрического звукоснимателя. Питание осуществляется от шести элементов типа А-373 или от двух батарей КБС-Л-0,5. Габариты радиоприемника были 275х197х90 мм, весила «Спидола» без батарей 2,2 килограмма.
Атмосфера-2
Данный приемник с 1960 года серийно выпускали Воронежский и Грозненский радиозаводы, он представлял собой модернизированный вариант модели «Атмосфера» 1959 года, разработанной Ленинградским НИИРПА Попова. В нем было изменено внешнее оформление и конструкция корпуса, который был выполнен из черного пресс-порошка с передней решеткой из светлой пластмассы. Технически модель представляла собой супергетеродин 4 класса, собранный на 7 транзисторах и работавший в диапазонах ДВ и СВ. Весил аппарат 1,5 килограмма, имел габариты 217 х 163 х 73 мм и питался от двух больших батарей КБС-Л-0,5.
Ленинград
Производившийся серийно с 1961 года портативный радиоприемник хоть и был разработан на основе модели американской компании Zenith, внешне не имел с ней ничего общего. Аппарат был собран на 10 транзисторах и имел семь диапазонов. Номинальная выходная мощность составляла 0,5 Ватт. В конструкции была применена эффективная система АРУ, обеспечивающая прием радиостанций различной мощности и отдаленности с одинаковой громкостью, в звуковом тракте также была предусмотрена регулировка громкости и тембра. Питание осуществлялось от восьми элементов типа «Сатурн» общим напряжением 12 В, причем одного комплекта питания хватало на два месяца, при эксплуатации не более 3-4 часов в сутки.
Альпинист
Выпускавшийся с 1964 года Воронежским и Грозненским радиозаводами радиоприемник стал первым в линейке последующих за ним моделей с индексами 2 и 3, производившихся на протяжении многих лет. За основу при разработке был взят приемник «Атмосфера-2М», в котором были улучшены электроакустические параметры и изменено внешнее оформление. Модель была рассчитана на прием в диапазонах ДВ и СВ, номинальная выходная мощность составляла 150 мВт, максимальная – 270 мВт. Диапазон воспроизводимых частот – от 300 до 3500 Гц. Питание было предусмотрено от двух батарей КБС-Л-0,5, габариты приемника составляли 215 х 145 х 60 мм. Вместе с батареями он весил 1,5 килограмма.
Сокол
Первая в ряду популярнейших моделей с разными цифрами в индексе выпускалась с 1963 года Московским радиозаводом. Это был портативный транзисторный радиоприемник 4-го класса, который представлял собой супергетеродин на семи транзисторах и производился в нескольких вариантах цветового и внешнего оформления. Разными были и предлагаемые кожаные футляры. Питание осуществлялось от батареи типа «Крона» или аккумулятора типа 7Д-01. Размеры радиоприемника – 152 х 90 х 35 мм, масса – 420 граммов. Данный приемник стал самой массовой моделью завода, первую версию выпускали до 1971 года, в том числе и для поставки на экспорт. Приемник предлагался даже в виде радиоконструктора для самостоятельной сборки, который отличался от серийного образца корпусом.
Сюрприз
Очень интересный сувенирный радиоприемник с 1967 года выпускал Грозненский радиотехнический завод, модель была разработана к 50-ти летнему юбилею октябрьской революции 1917 года. Она была выполнена в виде изящной записной книжки, такого форм-фактора удалось добиться благодаря применению специально созданного миниатюрного громкоговорителя с диаметром диффузора 40 мм и высотой 4 мм. Аппарат был собран по супергетеродинной схеме на 6 транзисторах и 1 диоде и предназначен для приема на встроенную магнитную антенну программ в диапазоне СВ. Максимальная выходная мощность на громкоговорителе 0,05ГД-1 – 100 мВт. Питание осуществлялось от трех аккумуляторов Д-0,1. Габариты аппарата с записной книжкой составляли 135 х 88 х 17 мм, масса – 200 граммов. Приемник успешно экспортировался в ряд зарубежных стран.
Спорт-2
Этот портативный радиоприемник с 1966 года выпускал Днепропетровский радиозавод, он работал в диапазонах ДВ и СВ, а также в двух поддиапазонах КВ-1 и КВ-2. Система АРУ обеспечивала изменение напряжения на детекторе на 3,5 дБ при изменении входного напряжения на 26 дБ. Полоса воспроизводимых громкоговорителем звуковых частот составляла от 250 до 4 000 Гц, номинальная выходная мощность – 100 мВт. Питался приемник от четырех элементов типа 316, габариты приемника были 195 х 110 х 47 мм, весил он 0,91 кг. На экспорт модель поставлялась под названиями «Sport» и «Astrad-Nova».
Космонавт
Транзисторный радиоприемник с 1964 года выпускался белорусским радиозаводом «Спутник», расположенным в городе Молодечно Минской области. Особенность модели – низковольтное питание от трех батареек типа 373. Радиоприемник был собран на 8 транзисторах и работал в диапазонах ДВ и СВ. Он был создан на основе схемы приемника «Альпинист» с пересчетом номиналов деталей на питание 4,5 В. В результате получился аппарат, который можно было использовать как в портативном, так и стационарном варианте – для установки в горизонтальном положении были предусмотрены металлические ножки. Номинальная выходная мощность АС на громкоговорителе 0,5ГД-12 составляла 150 мВт, максимальная - 250 мВт. Габариты модели были 224 х 168 х 68 мм, масса – 1,7 килограмма.
Космос
Миниатюрный приемник производства Сарапульского радиозавода им. Орджоникидзе, выпускавшийся с 1963 года. Аппарат помещался в ладони и был снабжен цепочкой для переноски на запястье или кольцом для крепления на большом пальце. Модель производилась в двух вариантах, рассчитанных на прием радиостанций только в диапазоне ДВ либо только в СВ. Питался приемник от двух дисковых аккумуляторов «Д-0,1», в нем также было предусмотрено подключение наушника ТМ-4. Корпус выполнялся из цветной пластмассы, который для защиты от повреждений помещался в кожаный футляр. Весил приемник всего 150 граммов. Модель получила огромную популярность не только в СССР, но и во многих зарубежных странах, куда она поставлялась под названиями «Cosmos», «Yura» и «Clobus».
Селга
Портативный транзисторный радиоприемник, с 1963 года выпускавшийся Рижским радиозаводом им. А.С.Попова. Поскольку приемник успешно экспортировался в ряд зарубежных стран, надписи на шкале и на задней стенке были на русском или английском языках, известен также вариант с наименованием «Convair». Модель была предназначена для приема радиопрограмм в диапазонах ДВ и СВ на внутреннюю магнитную антенну. Номинальная выходная мощность усилителя была 100 мВт. Работал радиоприемник от батареи «Крона» или аккумулятора 7Д-0,1, время работы от батареи достигало 25 часов, от аккумулятора – 12 часов. На боковой стенке корпуса имеются разъемы для наушников и для внешней антенны. Размеры приемника были 170 х 99 х 40 мм, весил он 480 граммов. В комплекте входил также футляр с ручкой из натуральной или искусственной кожи.
Денис Репин
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