Плиточный чай советских времен

Весь производимый в СССР чай подразделялся на четыре торговых сорта: высший, первый, второй и третий. И совершенно к отдельной категории относился чай плиточный, который некоторые ценители этого напитка отказывались даже называть чаем.
Вообще, производство чая - это многоступенчатый процесс, включающий в себя правильный и своевременный сбор чайного листа, его завяливание, скручивание, ферментацию, сушку и сортировку.
Когда все эти этапы заканчиваются, полноценное сырье отправлялось на чаеразвесочные предприятия, а все оставшиеся обломки, крошки и высевки - на чаепрессовочные фабрики, где из них и делали тот самый плиточный чай.
Как и обычный, плиточный чай мог быть и черным, и зеленым, но с той существенной разницей, что к производству черного плиточного относились более серьезно: вырабатывали четыре сорта и подвергали дегустации с оценкой по балльной системе. Зеленый плиточный чай делали только третьесортным и отправляли в торговые сети без какой-либо проверки и оценки качества.
Чтобы заваренный прессованный чай не содержал посторонних запахов и примесей, все обломки чайного листа подвергали обязательной механической очистке, после чего автоматы делили смесь на отдельные порции по 250 г и отправляли их под пресс. "Правильные" чайные плитки должны были получаться плотными, крепкими, не обламываться по краям и быть толщиной не более 2 см.
Одно время практиковалось и изготовление прессованных чайных таблеток - каждая по 2 г весом, обернутых в фольгу и по 20 штук расфасованных по пачкам. Таким способом прессовали лишь черный чай, но вскоре стало понятно, что плитки делать намного проще и удобнее, поэтому от круглой формы отказались.
Самым интересным этапом в производстве чая была работа дегустатора. Конечно же, основное внимание уделялось качеству "нормального", байхового чая, который оценивали по пяти признакам, но и плиточному чаю тоже приходилось пройти систему оценки, чтобы можно было определить, к какому сорту его отнести.
Так, например, черный плиточный чай высшего и первого сорта имел довольно терпкий вкус, приятный аромат, чистый коричнево-красный оттенок настоя. У второго и третьего сорта во вкусе могла проявляться грубоватая горчинка, аромат был слабым, а настой - бурым и мутноватым.
Плиточный зеленый чай, как упоминалось чуть выше, производился только третьего сорта и дегустации не подвергался, потому что всегда имел слабый аромат, грубый и невыразительный вкус, темно-желтый или темно-зеленый мутноватый оттенок настоя.
Вполне возможно, что именно из-за невысокого качества зеленого чая ценители напитка свысока относились к плиточному чаю вообще. Иногда, правда, встречалась еще и путаница в терминологии: так, например, плиточным могли назвать кирпичный чай (раньше его еще называли "калмыцким"). Но кирпичный чай делали совсем по другой технологии, нежели обычный или плиточный, поэтому сравнивать их было как минимум, некорректно.
Но, в любом случае, как бы то ни было, но плиточный чай все же у советских людей особой популярностью не пользовался. Разве что детям нравилось покупать фруктовый прессованный чай, который, собственно, и чаем не являлся, а относился к чаезаменителям и состоял из цикория, патоки и сухой фруктовой крошки.
Помните плиточный чай? Как он вам был по вкусу?
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Покупали только в эпоху "меченого Иуды", когда вообще никакого другого чая в магазинах не было.