Плиточный чай советских времен

Так, например, черный плиточный чай высшего и первого сорта имел довольно терпкий вкус, приятный аромат, чистый коричнево-красный оттенок настоя. У второго и третьего сорта во вкусе могла проявляться грубоватая горчинка, аромат был слабым, а настой - бурым и мутноватым.

Плиточный зеленый чай, как упоминалось чуть выше, производился только третьего сорта и дегустации не подвергался, потому что всегда имел слабый аромат, грубый и невыразительный вкус, темно-желтый или темно-зеленый мутноватый оттенок настоя.

Вполне возможно, что именно из-за невысокого качества зеленого чая ценители напитка свысока относились к плиточному чаю вообще. Иногда, правда, встречалась еще и путаница в терминологии: так, например, плиточным могли назвать кирпичный чай (раньше его еще называли "калмыцким"). Но кирпичный чай делали совсем по другой технологии, нежели обычный или плиточный, поэтому сравнивать их было как минимум, некорректно.

Но, в любом случае, как бы то ни было, но плиточный чай все же у советских людей особой популярностью не пользовался. Разве что детям нравилось покупать фруктовый прессованный чай, который, собственно, и чаем не являлся, а относился к чаезаменителям и состоял из цикория, патоки и сухой фруктовой крошки.