Численник, он же — советский отрывной календарь

В книге "Дорога уходит вдаль" А. Бруштейн есть эпизод, который очень хорошо описывает дореволюционные отрывные календари:

Я срываю с календаря листок со вчерашним числом: 18 апреля. Внизу в скобках маленькими буковками и цифирками напечатано: 30 апреля. Под сорванным вчерашним листком сегодняшнее число — 19 апреля, — и опять под этим в скобках мелконько напечатано: 1 мая.

— Папа! Почему крупно — девятнадцатое апреля, а малюсенькими буковками — первое мая? — За границей… — говорит папа, — другой календарь… На двенадцать дней позднее, чем у нас. — А почему?

— Ну, это я так, на бегу, рассказать не могу. В общем, мы отстаем от заграничного календаря на двенадцать дней. И каждые сто лет эта разница увеличивается на один день. С 1900 года мы уже будем отставать на тринадцать дней.

— Очень странно! — удивляюсь я. — У нас сегодня еще только девятнадцатое апреля, а у них уже первое мая!..

На изнанке сорванного календарного листка, как всегда, напечатано множество сообщений: пословицы, почему-то всегда либо неинтересные, вроде «Февраль заморозит, а март отпустит», либо общеизвестные, как «Ученье — свет, неученье — тьма», медицинские советы («Простейшее средство от детских поносов»), меню обеда («Щи суточные говяжьи, бараний бок с кашей, мороженое») и, наконец, — загадочная строка: «Погода по Брюсу: дождь». Эти предсказания погоды почему-то никогда не сбываются!

Советские отрывные календари тоже не всегда блистали интересной информацией - скучные краткие сведения; сухие цифры; даты, не задерживающиеся в голове; цитаты и высказывания малоизвестных региональных деятелей культуры... Но, конечно же, наряду с этим встречались и интересные странички - с забавными карикатурами и юмором, полезными выкройками, интересными рецептами.