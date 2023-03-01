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Численник, он же — советский отрывной календарь

Численник, он же — советский отрывной календарь

Автор:
01 марта 2023 11:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   забавно   календарь   ностальгия   факты   фото   численник   
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Этот неотъемлемый элемент советского быта, который встречался практически в каждой квартире, и по сей день можно найти в продаже, хотя, конечно, актуальность этого предмета уже сильно снижена.

Речь идет о настенном отрывном календаре, который старшее поколение частенько называло "численником". Покупка нового календаря всегда носила некий ритуальный характер, схожий с приобретением праздничных открыток перед Новым Годом или 8 марта.

Нужно было придирчиво изучить весь предлагаемый ассортимент и подобрать ту тематику, которая вписалась бы в сферу интересов выбирающего.

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Чаще всего активными пользователями этого миниатюрного ежедневного "справочника" становилась женская часть семьи - мамы и бабушки. Поэтому чаще всего тематика календарей затрагивала вопросы кройки и шитья, кулинарии, садоводства. Впрочем, немало было и таких семей, в которых календарь на стене был просто бытовой привычкой и потому его тематике особого внимания никто не уделял.

Кстати говоря, несмотря на то, что отрывные календари были характерной чертой советского интерьера, обрести свою популярность они успели задолго до образования СССР - по некоторым данным считается, что в царской России они появились в 1885 году.

Формат тех старых календарей был примерно таким же: обозначение текущей даты, данные о восходе и закате светил, а на обратной стороне листка - немножко развлекательного или поучительно-полезного "контента".

В книге "Дорога уходит вдаль" А. Бруштейн есть эпизод, который очень хорошо описывает дореволюционные отрывные календари:

Я срываю с календаря листок со вчерашним числом: 18 апреля. Внизу в скобках маленькими буковками и цифирками напечатано: 30 апреля. Под сорванным вчерашним листком сегодняшнее число — 19 апреля, — и опять под этим в скобках мелконько напечатано: 1 мая.

— Папа! Почему крупно — девятнадцатое апреля, а малюсенькими буковками — первое мая? — За границей… — говорит папа, — другой календарь… На двенадцать дней позднее, чем у нас. — А почему?

— Ну, это я так, на бегу, рассказать не могу. В общем, мы отстаем от заграничного календаря на двенадцать дней. И каждые сто лет эта разница увеличивается на один день. С 1900 года мы уже будем отставать на тринадцать дней.

— Очень странно! — удивляюсь я. — У нас сегодня еще только девятнадцатое апреля, а у них уже первое мая!..

На изнанке сорванного календарного листка, как всегда, напечатано множество сообщений: пословицы, почему-то всегда либо неинтересные, вроде «Февраль заморозит, а март отпустит», либо общеизвестные, как «Ученье — свет, неученье — тьма», медицинские советы («Простейшее средство от детских поносов»), меню обеда («Щи суточные говяжьи, бараний бок с кашей, мороженое») и, наконец, — загадочная строка: «Погода по Брюсу: дождь». Эти предсказания погоды почему-то никогда не сбываются!

Советские отрывные календари тоже не всегда блистали интересной информацией - скучные краткие сведения; сухие цифры; даты, не задерживающиеся в голове; цитаты и высказывания малоизвестных региональных деятелей культуры... Но, конечно же, наряду с этим встречались и интересные странички - с забавными карикатурами и юмором, полезными выкройками, интересными рецептами.

Нередко эти календари выручали и в том случае, если ребенок в последний момент (перед сном, а то и перед выходом в школу) сообщал, что ему задали "выучить короткий новогодний стишок, все равно какой". На отрывных страничках всегда находилось что-нибудь подходящее, выручающее в такой ситуации.

Ну и еще один памятный элемент, неразрывно связанный с использованием настенного отрывного календаря - это выбор и покупка подложки под него. Сам календарь имел жестяные "ушки", с помощью которого он крепился в вертикальной плоскости, но не на дефицитные же обои его вешать?

Поэтому покупали либо специальные подложки, в которых уже имелись прорези для "ушек", либо использовали для этих целей обычные крупноформатные открытки.

Кстати, довольно часто календарь крепили не с помощью "ушек", а как на фото - зацепив резинкой за подложку. Многие бабушки потом под эту резинку убирали листочки с особо ценной информацией, которую нужно было сохранить.

У автора этих строк и по сей день хранится подборка старых календарных листков с выкройками и вышивками. Интересно, среди читателей есть такие же "Плюшкины"? :)

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Метки: СССР   забавно   календарь   ностальгия   факты   фото   численник   
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798k
А.Берестенко 2 часа назад
«День взятия Бастилии впустую прошел»
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0
Alexandr 7 минут назад
"Кулинарный календарь" - с рецептами!
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0
Alexandr 9 минут назад
А был еще рыболовный календарь! Дефицит!
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27k
Лис 16 минут назад
Название "численник" мне не знакомо, хотя прожил в Союзе 30 лет. А календари эти продаются. В газетном киоске под Новый год штук тридцать видел с различной тематикой. Были ещё перекидные календари, в основном на работе у ИТР на самых разнообразных подставках.
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25k
Serg2001 Час назад
На работе сотрудница каждый год дарит отрывной календарик... в качестве небольшого сувенира. Уже привык к этому. Небольшие пометки можно делать. Выбирать, за что пить сегодня (шутка, если что). Да и наглядно видно как вместе с оторванными листками пролетают дни твоей жизни. Наводит на философский лад и заставляет больше ценить каждый прожитый день. Как-то так... Полезная штука, короче... Но сам бы его покупать не стал...)
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6k
5 копеек Час назад
"...старшее поколение частенько называло "численником". Я застал время, когда отрывные календари продавали, чуть ли не в каждом киоске Союзпечати, но такое "разговорное" название не слышал, ни от деда с бабулей, ни от родителей (проживал по месту службы отца, от Белоруссии до Сахалина и учился в 5 школах)
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47k
Элек Мек 2 часа назад
Кстати,очень познавательные они,эти календари.
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281
ruslan d 2 часа назад
На даче у бабушки были такие , еще рецепты собирали из них ...
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2k
ChePaev 2 часа назад
мои родители и по сей день без него жить не могут)) по привычке покупают каждый год и вешают на кухне, иногда уже и отрывать забывают, и им уже в прихожей и квартальный календарь повесил и планшеты и ноутбуки у них есть, один фиг, покупают этот отрывной по привычке.
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119
Obrval 2 часа назад
Штука прикольная. Я садился завтракать, отрывал страницу и изучал пока ел.
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