Советские игрушки: телеграфный аппарат для детей

Правда, далеко не всегда качество работы стержня устраивало "связистов" - он то не писал, то царапал ленту, то оставлял невнятный след. Поэтому те, кто сталкивался с такой проблемой, предпочитали заменять его на хороший карандаш.

Конечно же, сразу запомнить всю азбуку Морзе никому не удавалось. Как правило, все сталкивались с одними и теми же трудностями, озвученными в этом эпизоде:

В прошлом году тётя Рая подарила Олежке игрушечный телеграфный аппарат «Зiрочка». Он был почти как настоящий, с бумажной лентой на катушке и телеграфным ключом. Мы тогда очень обрадовались и начали зубрить все эти «точки-тире», но у нас ничего не получалось. Дальше первых двух букв мы так и не продвинулись.

Но и здесь существовали свои хитрости, облегчающие получение новых навыков: