Легендарные мотоциклы СССР: они помогали почувствовать себя супергероем

Мотоцикл ИЖ-49. Продавец просит за этот мотоцикл 105 000 рублей. Фото: avito.ru

В свое время этот мотоцикл стал лучшим из лучших. После войны в качестве репараций Ижевский мотозавод получил отличное немецкое оборудование и разработки, и спустя несколько лет был выпущен мотоцикл ИЖ-350. Но модель оказалась не слишком удачной (неудобной в управлении), и конструкторы основательно взялись за доработку. Так, в начале 50-х появился ИЖ-49, практически идеальный по всем параметрам.

Однажды наш сосед дядя Саша поехал в деревню к родителям, а вернулся с таким мотоциклом. Отец отдал ему своего железного коня, который стоял в сарае без дела, так как пожилой мужчина уже не мог на нем ездить. Дядя Саша несколько дней возился с ним во дворе, что-то смазывая и подкручивая, а мы, мальчишки, как завороженные наблюдали за этим действом, пытаясь давать какие-то советы.

Сосед не уставал нахваливать своего ИЖа, рассказывал, какой он удобный, маневренный. Оказалось, что он прекрасно ездит по любому бездорожью или гравийке. А катиться на нем по нормальной асфальтированной дороге - вообще одно удовольствие. Поэтому дядя Саша ездил на нем и на работу, и на дачу, и к родителям в деревню, и даже однажды махнул на нем на море в Крым.

Кстати, сейчас ИЖ-49 тоже востребован. За советский мотоцикл в хорошем состоянии готовы платить от 100 тысяч рублей и выше. Согласитесь, очень даже приличная сумма.

Jawa 360