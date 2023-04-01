Легендарные мотоциклы СССР: они помогали почувствовать себя супергероем

Мотоциклов в Советском Союзе было гораздо больше, чем сейчас, наш народ их очень любил. Логично, ведь железный конь купить проще, чем автомобиль. Попробуй, накопи, а потом еще дождись очереди. Нет, с мотоциклом все гораздо проще. Это свобода передвижения за доступные деньги и без лишних хлопот.
ИЖ-49
Мотоцикл ИЖ-49. Продавец просит за этот мотоцикл 105 000 рублей. Фото: avito.ru
В свое время этот мотоцикл стал лучшим из лучших. После войны в качестве репараций Ижевский мотозавод получил отличное немецкое оборудование и разработки, и спустя несколько лет был выпущен мотоцикл ИЖ-350. Но модель оказалась не слишком удачной (неудобной в управлении), и конструкторы основательно взялись за доработку. Так, в начале 50-х появился ИЖ-49, практически идеальный по всем параметрам.
Однажды наш сосед дядя Саша поехал в деревню к родителям, а вернулся с таким мотоциклом. Отец отдал ему своего железного коня, который стоял в сарае без дела, так как пожилой мужчина уже не мог на нем ездить. Дядя Саша несколько дней возился с ним во дворе, что-то смазывая и подкручивая, а мы, мальчишки, как завороженные наблюдали за этим действом, пытаясь давать какие-то советы.
Сосед не уставал нахваливать своего ИЖа, рассказывал, какой он удобный, маневренный. Оказалось, что он прекрасно ездит по любому бездорожью или гравийке. А катиться на нем по нормальной асфальтированной дороге - вообще одно удовольствие. Поэтому дядя Саша ездил на нем и на работу, и на дачу, и к родителям в деревню, и даже однажды махнул на нем на море в Крым.
Кстати, сейчас ИЖ-49 тоже востребован. За советский мотоцикл в хорошем состоянии готовы платить от 100 тысяч рублей и выше. Согласитесь, очень даже приличная сумма.
Jawa 360
Мотоцикл Jawa 360. Продавец просит за этот мотоцикл 45 000 рублей. Фото: avito.ru
В 70-х чехословацкие мотоциклы были просто на пике популярности. Как и за автомобилями, за ними выстраивались очереди, потому что она огромную страну с 250-миллионным населением было завезено всего около миллиона Яв.
Но наибольший ажиотаж вызвала Jawa 360, потому что, помимо таких достоинств, как качество, мощность и маневренность, она была еще очень красивой. Действительно этот мотоцикл сильно выделялся на фоне тех, что производились в СССР, изящностью формы и насыщенностью цвета. Единственный недостаток - мотоцикл был очень легким, что создавало некоторые неудобства в непогоду.
У одного из моих школьных приятелей был старший брат. Так вот, он поехал за этой Явой через полстраны, аж в Ворошиловград. Почему так далеко? Потому что там у них был какой-то родственник, который по своим связям обещал помочь с покупкой популярного мотоцикла. А когда парень вернулся в родные края на Jawa 360, девушки просто не давали ему проходу.
Кстати, этот мотоцикл засветился в фильме «Бриллиантовая рука». Сначала Геша вез на нем Семен Семёныча на рыбалку на Белую скалу. Второй раз его можно увидеть уже ближе к концу, когда на нем мчал Геша, переодетый в женщину.
Тула-200
Мотоцикл Тула-200, СССР, 1985 год. Продавец просит за этот мотоцикл 100 000 рублей. Фото: avito.ru
Это скорее мотовездеход, но он тоже заслуживает внимания. Тула-200 стала одним из самых необычных мотоциклов произведенных в СССР. Производился с 1984 по 1996 год.
Основными достоинствами Тулы были мощный двигатель объемом 200 куб. см и повышенная проходимость, за счет широких колес. Это более, чем прилично. Плюс, экономичный расход топлива. В основном, на таких мотороллерах любили ездить на природу, ну или перед девушками нарисоваться.
А у вас был мотоцикл или мотороллер?
Источник:
- Все мальчишки СССР мечтали о нем
- «Яву-Яву», взял я на халяву: что стало с главной мечтой всех советских парней и где ее теперь выпускают
- Послевоенный мотоцикл EMW R35 и его секретный «бардачок»
- Первый советский распространённый универсал
- Компания Brabus представила свой первый лимитированный мотоцикл: всю партию раскупили за две минуты