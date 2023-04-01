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Легендарные мотоциклы СССР: они помогали почувствовать себя супергероем

Легендарные мотоциклы СССР: они помогали почувствовать себя супергероем

Автор:
01 апреля 2023 09:41
Сообщество : Мото
Метки: СССР   авто   мото   мотоциклы   факты   фото   
406
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Мотоциклов в Советском Союзе было гораздо больше, чем сейчас, наш народ их очень любил. Логично, ведь железный конь купить проще, чем автомобиль. Попробуй, накопи, а потом еще дождись очереди. Нет, с мотоциклом все гораздо проще. Это свобода передвижения за доступные деньги и без лишних хлопот.

ИЖ-49

Мотоцикл ИЖ-49. Продавец просит за этот мотоцикл 105 000 рублей. Фото: avito.ru

В свое время этот мотоцикл стал лучшим из лучших. После войны в качестве репараций Ижевский мотозавод получил отличное немецкое оборудование и разработки, и спустя несколько лет был выпущен мотоцикл ИЖ-350. Но модель оказалась не слишком удачной (неудобной в управлении), и конструкторы основательно взялись за доработку. Так, в начале 50-х появился ИЖ-49, практически идеальный по всем параметрам.

Однажды наш сосед дядя Саша поехал в деревню к родителям, а вернулся с таким мотоциклом. Отец отдал ему своего железного коня, который стоял в сарае без дела, так как пожилой мужчина уже не мог на нем ездить. Дядя Саша несколько дней возился с ним во дворе, что-то смазывая и подкручивая, а мы, мальчишки, как завороженные наблюдали за этим действом, пытаясь давать какие-то советы.

Сосед не уставал нахваливать своего ИЖа, рассказывал, какой он удобный, маневренный. Оказалось, что он прекрасно ездит по любому бездорожью или гравийке. А катиться на нем по нормальной асфальтированной дороге - вообще одно удовольствие. Поэтому дядя Саша ездил на нем и на работу, и на дачу, и к родителям в деревню, и даже однажды махнул на нем на море в Крым.

Кстати, сейчас ИЖ-49 тоже востребован. За советский мотоцикл в хорошем состоянии готовы платить от 100 тысяч рублей и выше. Согласитесь, очень даже приличная сумма.


Jawa 360

Мотоцикл Jawa 360. Продавец просит за этот мотоцикл 45 000 рублей. Фото: avito.ru

В 70-х чехословацкие мотоциклы были просто на пике популярности. Как и за автомобилями, за ними выстраивались очереди, потому что она огромную страну с 250-миллионным населением было завезено всего около миллиона Яв.

Но наибольший ажиотаж вызвала Jawa 360, потому что, помимо таких достоинств, как качество, мощность и маневренность, она была еще очень красивой. Действительно этот мотоцикл сильно выделялся на фоне тех, что производились в СССР, изящностью формы и насыщенностью цвета. Единственный недостаток - мотоцикл был очень легким, что создавало некоторые неудобства в непогоду.

У одного из моих школьных приятелей был старший брат. Так вот, он поехал за этой Явой через полстраны, аж в Ворошиловград. Почему так далеко? Потому что там у них был какой-то родственник, который по своим связям обещал помочь с покупкой популярного мотоцикла. А когда парень вернулся в родные края на Jawa 360, девушки просто не давали ему проходу.

Кстати, этот мотоцикл засветился в фильме «Бриллиантовая рука». Сначала Геша вез на нем Семен Семёныча на рыбалку на Белую скалу. Второй раз его можно увидеть уже ближе к концу, когда на нем мчал Геша, переодетый в женщину.


Тула-200

Мотоцикл Тула-200, СССР, 1985 год. Продавец просит за этот мотоцикл 100 000 рублей. Фото: avito.ru

Это скорее мотовездеход, но он тоже заслуживает внимания. Тула-200 стала одним из самых необычных мотоциклов произведенных в СССР. Производился с 1984 по 1996 год.

Основными достоинствами Тулы были мощный двигатель объемом 200 куб. см и повышенная проходимость, за счет широких колес. Это более, чем прилично. Плюс, экономичный расход топлива. В основном, на таких мотороллерах любили ездить на природу, ну или перед девушками нарисоваться.


А у вас был мотоцикл или мотороллер?

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Метки: СССР   авто   мото   мотоциклы   факты   фото   
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5  комментариев
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1k
Лебовски 42 минуты назад
Автор написал пост - просто ничего не написал. В СССР было несколько легендарных массовых мотоциклов, конечно для жителей страны. Ижи, Восходы, Уралы, Днепры..... А тут Иж, Ява и Тула. Ява была легендарной, но не СССР, а вот про Тулу не сказал бы. Видел ее пару раз, да необычно, но не легендарно.
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46k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 8 минут назад
мало техники
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22k
ЦСКА Полчаса назад
Автор, и это все???
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54k
noName 42 минуты назад
3 мотока в посту, мда...
Урал-Днепр, планета смерть, чезетки, не?
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1k
Шурман 47 минут назад
Тула говно и сразу это говорю и заверяю с полной уверенностью , она у меня больше стояла чем я ездил .
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