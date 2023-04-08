Жижи и вейпы - всё? В Госдуме решили судьбу электронных сигарет

У любителей "попарить" наступают чёрные времена, в Госдуме решили основательно бороться с электронными сигаретами.
Законопроект, ужесточающий оборот вейпов и жидкостей к ним разработан депутатами во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Если раньше запрет касался только продажи жидкости с высоким содержанием никотина, то теперь это коснется всех видов наполнителей, в том числе безникотиновых жидкостей с добавками, усиливающими никотиновую зависимость, самих электронных устройств и даже рекламы этих товаров.
Вейпы фактически приравняли к табаку и соответственно все ограничения теперь будут распространятся и на них. Но есть и еще одно но, согласно тексту проекта, «не допускается выпуск никотинсодержащей и безникотиновой жидкости, растворов никотина с добавлением веществ».
Ну, а пока в Госдуме принимают этот закон электронные сигареты продолжают наносить вред своим любителям. Так в Татарстане вейп взорвался в руке 23-летнего парня, оставив на ладони огромный ожог.
Источник:
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