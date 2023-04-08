Жижи и вейпы - всё? В Госдуме решили судьбу электронных сигарет

Законопроект, ужесточающий оборот вейпов и жидкостей к ним разработан депутатами во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Если раньше запрет касался только продажи жидкости с высоким содержанием никотина, то теперь это коснется всех видов наполнителей, в том числе безникотиновых жидкостей с добавками, усиливающими никотиновую зависимость, самих электронных устройств и даже рекламы этих товаров.