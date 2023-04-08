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Жижи и вейпы - всё? В Госдуме решили судьбу электронных сигарет

Жижи и вейпы - всё? В Госдуме решили судьбу электронных сигарет

Автор:
08 апреля 2023 03:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Вейпы   Госдума   жижа   запрет   продажа   электронная сигарета   
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У любителей "попарить" наступают чёрные времена, в Госдуме решили основательно бороться с электронными сигаретами.

Законопроект, ужесточающий оборот вейпов и жидкостей к ним разработан депутатами во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.


Если раньше запрет касался только продажи жидкости с высоким содержанием никотина, то теперь это коснется всех видов наполнителей, в том числе безникотиновых жидкостей с добавками, усиливающими никотиновую зависимость, самих электронных устройств и даже рекламы этих товаров.


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Вейпы фактически приравняли к табаку и соответственно все ограничения теперь будут распространятся и на них. Но есть и еще одно но, согласно тексту проекта, «не допускается выпуск никотинсодержащей и безникотиновой жидкости, растворов никотина с добавлением веществ».

Ну, а пока в Госдуме принимают этот закон электронные сигареты продолжают наносить вред своим любителям. Так в Татарстане вейп взорвался в руке 23-летнего парня, оставив на ладони огромный ожог.

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Метки: Вейпы   Госдума   жижа   запрет   продажа   электронная сигарета   
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2  комментария
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128
Иванов 36 минут назад
Давно пора. Так за**али п**оры которые не могут определиться между манго и бананчиком по нцать минут.
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342
Александр Поляков 13 минут назад
борцы из госдумы заботятся о народе.
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