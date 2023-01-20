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В Госдуме захотели запретить коллекторов в России

В Госдуме захотели запретить коллекторов в России

Автор:
20 января 2023 16:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   банк   должники   займ   закон   запрет   коллекторы   кредит   
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И Ассоциация банкиров сразу выступила против.

Депутаты от ЛДПР считают, что в нынешних условиях работа коллекторов не просто не нужна - она приносит большой вред. У людей и так хватает забот, а тут ещё и приходится отбиваться от назойливых «выбивателей долгов».

Хотя некоторые справляются с этим вполне успешно:

Эта ещё «лайтовая» запись, в сети полно таких, где коллекторов кроют лютым матом. Но всё же подобные примеры - исключение, да и сделаны для развлечения публики. А вот рядовым гражданам при контакте с коллекторами не до смеха. Чтобы облегчить их участь, депутаты разработали законопроект и запрете деятельности коллекторов на территории РФ.

«Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности».

Согласно законопроекту, банки, микрокредитные организации - в общем все, кто даёт деньги в долг, не смогут привлекать третьих лиц для возврата своих средств. Сами действовать как коллекторы тоже не смогут.

Если инициатива пройдёт, надо будет вносить поправки в законы «О потребительском кредите» и «О микрофинансовой деятельности». Но сначала её должны одобрить, а это уже столкнулось с сопротивлением.

Президент Ассоциации российских банков уже раскритиковал идею. По его словам, запрет коллекторов — это то же самое, что и запрет на взыскание долгов.

Так что вопрос остаётся открытым.

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Метки: Госдума   банк   должники   займ   закон   запрет   коллекторы   кредит   
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15  комментариев
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7k
Copycat Час назад
хорошая инициатива по сути, я слышал колекторы много беспределят
кредиты конечно отдавать нужно но лучше без вот такого часничества
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1k
an-bask Минуту назад
Хм. Президент Ассоциации российских банков армянин же?
Лотереи то же ведь армянин?
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100
Denis Turov 4 минуты назад
Запретите кредиты и коллекторы перестанут существовать.
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1k
taxcop 5 минут назад
Тосунян... Почему не к Карабахе?
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4k
Трям 6 минут назад
Банкиры пусть идут в .хуй !!!
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6k
Андрей Крылов 11 минут назад
И правильно. Коллектооры - узаконенные бандиты. Есть суд и служба судебных приставов.
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26k
Лис 16 минут назад
Обязательно надо запретить этот легальный бандитизм. Есть суды и прочее. Сам не сталкивался, кредитов нет, живу по средствам.
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717
Nik Nik 17 минут назад
Надеюсь наши " доблестные и стоящие на страже Закона" органы вовремя пресекут попытку " господина" Тосуняна неожиданно драпануть в сторону загнивающего Запада ?
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647
Sumrak58100 19 минут назад
Нормальный человек в коллекторы не пойдёт. В коллекторы идут или бандиты, или бывшие силовики, выгнанные со службы за профнепригодность, или бездельники, не умеющие и не желающие работать.
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7k
Slowly 22 минуты назад
Их же уже закрывали, нет? Открыли опять?
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 39 минут назад
слово-то какое-то даже пендоское...*коллектор*....не коллекторы, а ОПГ
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10k
Shtoppi 56 минут назад
<<И Ассоциация банкиров сразу выступила против.>>
--------------
Ну естественно против, иначе кому эти выдавальщики кредитов на скорость, будут тогда неплательщиков продавать как своих рабов. Ну вы там прям как маленькие все

Это ж уже целая бизнес индустрия со своими криминальными понятиями.
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3k
Старичок Час назад
чтобы не иметь дело с коллекторами, надо тщательнее расчитывать свои финансовые возможности.
и стараться жить по-средствам.
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August

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