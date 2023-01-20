В Госдуме захотели запретить коллекторов в России

Эта ещё «лайтовая» запись, в сети полно таких, где коллекторов кроют лютым матом. Но всё же подобные примеры - исключение, да и сделаны для развлечения публики. А вот рядовым гражданам при контакте с коллекторами не до смеха. Чтобы облегчить их участь, депутаты разработали законопроект и запрете деятельности коллекторов на территории РФ.

«Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности».

Согласно законопроекту, банки, микрокредитные организации - в общем все, кто даёт деньги в долг, не смогут привлекать третьих лиц для возврата своих средств. Сами действовать как коллекторы тоже не смогут.