В Госдуме захотели запретить коллекторов в России

И Ассоциация банкиров сразу выступила против.
Депутаты от ЛДПР считают, что в нынешних условиях работа коллекторов не просто не нужна - она приносит большой вред. У людей и так хватает забот, а тут ещё и приходится отбиваться от назойливых «выбивателей долгов».
Хотя некоторые справляются с этим вполне успешно:
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Эта ещё «лайтовая» запись, в сети полно таких, где коллекторов кроют лютым матом. Но всё же подобные примеры - исключение, да и сделаны для развлечения публики. А вот рядовым гражданам при контакте с коллекторами не до смеха. Чтобы облегчить их участь, депутаты разработали законопроект и запрете деятельности коллекторов на территории РФ.
«Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности».
Согласно законопроекту, банки, микрокредитные организации - в общем все, кто даёт деньги в долг, не смогут привлекать третьих лиц для возврата своих средств. Сами действовать как коллекторы тоже не смогут.
Если инициатива пройдёт, надо будет вносить поправки в законы «О потребительском кредите» и «О микрофинансовой деятельности». Но сначала её должны одобрить, а это уже столкнулось с сопротивлением.
Президент Ассоциации российских банков уже раскритиковал идею. По его словам, запрет коллекторов — это то же самое, что и запрет на взыскание долгов.
Так что вопрос остаётся открытым.
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кредиты конечно отдавать нужно но лучше без вот такого часничества
Лотереи то же ведь армянин?
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Ну естественно против, иначе кому эти выдавальщики кредитов на скорость, будут тогда неплательщиков продавать как своих рабов. Ну вы там прям как маленькие все
Это ж уже целая бизнес индустрия со своими криминальными понятиями.
и стараться жить по-средствам.