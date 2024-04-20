В Казахстане приняли закон о запрете продажи вейпов и расходников к ним

Пока в России депутаты только работают над запретом электронных сигарет, в Казахстане этот вопрос закрыли полностью.
Через 2 месяца закон о полном запрете на продажу и распространение электронных сигарет, а также любых некурительные табачные изделия, а также ароматизаторы и жидкости для вейпов.
Соответствующий закон подписал Касым-Жомарт Токаев.
Рекламировать тоже запретили. Казахи посчитали, что эти системные меры по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи никотиносодержащих веществ должны существенно снизить зависимость среди молодежи.
К этому решению шли три года. За это время распространенность вейпов в Казахстане выросла в 200 раз. Также недавно появилась информация о том, что 80% алматинских детей, 83% детей из Астаны используют вейп, согласно небольшому социологическому исследованию общественной организации "Детский фонд".
В январе 2024 запретили ввоз вейпов на территорию страны, теперь и закон приняли. Максимальное наказание за продажу вейпа – арест до 50 суток; за ввоз и распространение – лишение свободы на срок до 2 лет, за неоднократные действия, совершенные преступной группой либо совершенные в особо крупном размере, – наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Источник:
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Когда уже у наших законотворцев мозги включатся?
Или откаты мешают?