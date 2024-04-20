В Казахстане приняли закон о запрете продажи вейпов и расходников к ним

Рекламировать тоже запретили. Казахи посчитали, что эти системные меры по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи никотиносодержащих веществ должны существенно снизить зависимость среди молодежи.



К этому решению шли три года. За это время распространенность вейпов в Казахстане выросла в 200 раз. Также недавно появилась информация о том, что 80% алматинских детей, 83% детей из Астаны используют вейп, согласно небольшому социологическому исследованию общественной организации "Детский фонд".