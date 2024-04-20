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В Казахстане приняли закон о запрете продажи вейпов и расходников к ним

В Казахстане приняли закон о запрете продажи вейпов и расходников к ним

Автор:
20 апреля 2024 10:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вейпы   Казахстан   дети   жижа   закон   запрет   
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Пока в России депутаты только работают над запретом электронных сигарет, в Казахстане этот вопрос закрыли полностью.

Через 2 месяца закон о полном запрете на продажу и распространение электронных сигарет, а также любых некурительные табачные изделия, а также ароматизаторы и жидкости для вейпов.

Соответствующий закон подписал Касым-Жомарт Токаев.

Рекламировать тоже запретили. Казахи посчитали, что эти системные меры по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи никотиносодержащих веществ должны существенно снизить зависимость среди молодежи.


К этому решению шли три года. За это время распространенность вейпов в Казахстане выросла в 200 раз. Также недавно появилась информация о том, что 80% алматинских детей, 83% детей из Астаны используют вейп, согласно небольшому социологическому исследованию общественной организации "Детский фонд".


В январе 2024 запретили ввоз вейпов на территорию страны, теперь и закон приняли. Максимальное наказание за продажу вейпа – арест до 50 суток; за ввоз и распространение – лишение свободы на срок до 2 лет, за неоднократные действия, совершенные преступной группой либо совершенные в особо крупном размере, – наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник:

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Метки: Вейпы   Казахстан   дети   жижа   закон   запрет   
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6  комментариев
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1k
Пчёлкин Час назад
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Когда уже у наших законотворцев мозги включатся?
Или откаты мешают?
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−3
5k
Горожанин 49 минут назад
Молодцы казахи. Россия должна показать ещё лучший пример. Вместе с вейпами запретить электросамокаты - открытый символ ЛГБТ.
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Горожанин Час назад
Казахстан демонстрирует не европейские ценности, не глобалистские, не либеральные.
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