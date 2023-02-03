В Думе заявили, что уезжающих за границу госслужащих надо чипировать

И это сразу вызвало резкий протест.
Сначала на эту тему высказался Евгений Пригожин. Он заявил: пока текущая ситуация не изменится - чиновникам нечего делать за рубежом. В России дел хватает.
Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв добавил, что в Думе обсудят запрет на выезд для чиновников. Разумеется, не для деловых поездок, а отдыха.
Ну а член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев сообщил сегодня:
«Считаю, что тех чиновников, кто неугомонно рвётся отдыхать за границу, которым так надо выехать по своим личным делам – предлагаю в принудительном порядке «чипировать».
По его словам, среди чиновников нужно выявить «группу риска» - тех, кто постоянно ездит за рубеж по личным делам. Как он считает: «Для их же собственной безопасности» - чтобы не переманили. Ведь «международная контрразведка работает профессионально цинично, включая стадии выявления, разработки, установления контакта и глубокой вербовки».
«С точки зрения национальной безопасности в данный период государство имеет полное право знать, где и чем эти любители мировых курортов занимаются. Современные спутниковые технологии России позволяют до метра определить местонахождение человека».
«Это глупость. Во-первых, у нас чипов не хватает технически. Во-вторых, как чипировать людей? Мы не имеем права, согласно Конституции РФ, вводить любые ограничительные меры, в том числе принудительное чипирование».
Так что пока обсуждают.
Источник:
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Оставим в стороне сам факт того, что это существо предлагает чипировать человека, кем бы он ни был, хотя уже это ярко характеризует КТО пишет нам законы!
Обратимся к гораздо более прозаичной проблеме! Буквально на днях приостановили прием заявлений на биометрические паспорта из-за дефицита чипов!
https://habr.com/ru/news/t/714554/https://habr.com/ru/news/t/714554/
Речь идёт о примитивных чипах, которые отечественная промышленность не способна выпустить в нужных количествах, а что говорить о более сложных?
по Российскому они в пределах Родины трудятся ,
а по "импортному" могут в Куршавеле моделей тискать
(а если зачипировать , то "дерьмо" полетит на вентилятор - вот и противятся)
да ладно у каждого телефон а то и два :)))
на алишке купите 1000 рублей всего :)))
Хотя да, законы - они ж для холопов.)