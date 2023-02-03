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В Думе заявили, что уезжающих за границу госслужащих надо чипировать

В Думе заявили, что уезжающих за границу госслужащих надо чипировать

Автор:
03 февраля 2023 17:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Евгений Пригожин   Чипирование   вербовка   заграница   запрет   отдых   чиновники   
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И это сразу вызвало резкий протест.

Сначала на эту тему высказался Евгений Пригожин. Он заявил: пока текущая ситуация не изменится - чиновникам нечего делать за рубежом. В России дел хватает.

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Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв добавил, что в Думе обсудят запрет на выезд для чиновников. Разумеется, не для деловых поездок, а отдыха.

Ну а член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев сообщил сегодня:

«Считаю, что тех чиновников, кто неугомонно рвётся отдыхать за границу, которым так надо выехать по своим личным делам – предлагаю в принудительном порядке «чипировать».

По его словам, среди чиновников нужно выявить «группу риска» - тех, кто постоянно ездит за рубеж по личным делам. Как он считает: «Для их же собственной безопасности» - чтобы не переманили. Ведь «международная контрразведка работает профессионально цинично, включая стадии выявления, разработки, установления контакта и глубокой вербовки».

«С точки зрения национальной безопасности в данный период государство имеет полное право знать, где и чем эти любители мировых курортов занимаются. Современные спутниковые технологии России позволяют до метра определить местонахождение человека».

Инициативу раскритиковал член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов:

«Это глупость. Во-первых, у нас чипов не хватает технически. Во-вторых, как чипировать людей? Мы не имеем права, согласно Конституции РФ, вводить любые ограничительные меры, в том числе принудительное чипирование».

Так что пока обсуждают.

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Метки: Госдума   Евгений Пригожин   Чипирование   вербовка   заграница   запрет   отдых   чиновники   
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18  комментариев
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2k
Enotko Ytko 2 часа назад
во во! чипировать! и по самые уши
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4k
iovan2011 3 минуты назад
И ошейник со взрывчаткой с дистанционным управлением
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5k
5 копеек 11 минут назад
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Льготы&персональный пенсион надо бы и отработать...Посмотреть
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353
Кристофер Робин Полчаса назад
ну видимо при-гожин живет по понятиям, пытаясь добиться какой-то популярности в массах, видимо присматривая для себя жизненный путь с комфортными условиями, после того, когда господин ВВП в силу своец усталости решит оставить свое место и не выдвигаться в предь. тогда есть риск, что придет человек с достаточным авторитетом, который чтит закон, в этот момент станет не комфортно многим приспособившихся не к закону, а к суровой реальности чиновникам. надеюсь ВВП будет править вечно, уж лучше он чем подобные при-гoжeну личности.
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−21
yman1 Полчаса назад
нет времени на раскачку!
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4k
ых Полчаса назад
Переманили? Кому нужны эти дармоеды, не умеющие нихрена, кроме как пилить бабло?
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8k
Иван Васильевич Полчаса назад
Вот вам наглядный пример "интеллекта" типичного депутата или чиновника, которые последние десятилетия правят нашей страной! Это вот они под руководством путина должны обеспечить стране прорыв, рывок, или что он там обещал!

Оставим в стороне сам факт того, что это существо предлагает чипировать человека, кем бы он ни был, хотя уже это ярко характеризует КТО пишет нам законы!

Обратимся к гораздо более прозаичной проблеме! Буквально на днях приостановили прием заявлений на биометрические паспорта из-за дефицита чипов!

https://habr.com/ru/news/t/714554/https://habr.com/ru/news/t/714554/

Речь идёт о примитивных чипах, которые отечественная промышленность не способна выпустить в нужных количествах, а что говорить о более сложных?
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34
Pasha Panfilov Час назад
И что это чипирование, простите, даст? Чтобы их легче было иностранным спецслужбам отслеживать что ли?
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26k
БамбарбияКиргуду Час назад
Чем больше чип,тем лучше.Обязательно чипировать.
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3k
Олег Данилов Час назад
«Это глупость. Во-первых, у нас чипов не хватает технически.

да ладно у каждого телефон а то и два :)))

на алишке купите 1000 рублей всего :)))
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9k
Владимир Час назад
И кастрировать!
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3
Евгений Курлыкин 2 часа назад
усатому шуруповёртом в жопу закрутить
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1k
Шершень 2 часа назад
Т.е. запрет на выезд и подписки о неразглашении, для определенного круга лиц, не нарушает Конституцию? А тут - "это другое"? С учётом, что "сомнительные" чиновники располагают данными угрожающими безопасности страны.
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10k
Shtoppi 2 часа назад
конечно их нужно чипировать, чтобы не потерялись и не забредали куда не надо на чужбине )))))))))
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