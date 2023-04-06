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Этот остров разрешено посещать только мужчинам

Этот остров разрешено посещать только мужчинам

Автор:
06 апреля 2023 08:38
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   интересно   мужчины   остров   путешествия   факты   фото   
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На этом острове находятся и хранятся более 80 тысяч артефактов. Многие из них восходят к самым ранним, мало изученным периодам японской истории.

Другие – привезены из других стран, что свидетельствует о большой активности торговых отношений Японии с другими странами Юго-Восточной Азии в далеком прошлом.

Упоминания об острове и находящихся на нем святынях есть в самых ранних письменных памятниках Страны восходящего солнца.

Но это культурное богатство вряд ли доведется увидеть какому-либо туристу. А уж тем более – туристке!

Ведь въезд для всех женщина на остров строго воспрещен.

Да и мужчин сюда пускают неохотно.

Почему на Окиносиме нельзя бывать женщинам?

Что за секретные ритуалы здесь проводят с глубокой древности?

К каким неожиданным последствиям привела изоляция острова на протяжении веков?

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Остров морской богини

На Окиносиме находится древний храм, посвященный одной из синтоистских богинь – сущности моря Тагори Химэ-но-ками.

Место расположения святилища объясняется тем, что остров находится на морском пути между Кюсю и побережьем Кореи.

В древности, до того, как Япония самоизолировалась и прекратила контакты с другими странами, она активно торговала с Кореей и Китаем.

Мимо острова шли караваны купцов с той и другой стороны.

Жители Юго-Восточной Азии со страхом относятся к морю. Его с древности считали обиталищем злых и грозных духов. Плавать, отдыхать на пляжах, даже просто подходить без дела к морю во многих азиатских странах и сегодня считается весьма странным занятием.

А в прошлом люди региона относились к морю с еще большим ужасом.

Занятия, связанные с необходимостью уходить в море, были в представлении древних японцев связаны не только с реальной опасностью, но и с соприкосновением с миром духов. Жители страны не были хорошими моряками, предпочитая двигаться только вдоль берегов. Поэтому торговые и дипломатические путешествия в Корею и Китай требовали немалого мужества.

Эй, моряк…

Моряки стремились заручиться покровительством богини Тагори.

Для этого на острове и возник храм, а рядом с ним – синтоистский монастырь.

Раз в году 27 мая остров принимает строго 200 паломников-мужчин.

Они молятся богине Тагори и совершают омовение в священных водах на берегу острова.

Рассказывать, что происходит во время паломничества – нельзя.

Также запрещено что-либо увозить с острова – даже случайно сорванную травинку.

Все артефакты и ценности, хранящиеся в храме и монастыре – подношения моряков, скопившиеся за века.

Ритуалы поклонения богине море проводятся строго 27 мая и в настоящее время.

В другие дни путь на остров закрыт для всех. На нем остаются лишь монахи, служащие в храме.

Изоляция привела даже к экологическим проблемам. За века без естественных врагов на Окиносиме расплодились крысы, уничтожив птиц.

Но настоятели монастыря отказываются снять запреты на посещение острова. Они заявляли и заявляют, что даже включение в список ЮНЕСКО не побудит их принимать на острове любопытных путешественников.

Женщина на корабле

И уж тем более на Окиносиму не пускают женщин.

Так как в древности морское дело было исключительно мужским занятием, то в самых разных культурах сложилось убеждение, что присутствие женщины – плохая примета.

Поэтому и в храм, где моряки просили и просят покровительства перед путешествиями, женщинам вход запрещен.

Япония при всем своем техническом прогрессе является патриархальной страной. Даже в обычной жизни о равенстве полов здесь говорить не приходится.

Тем более древний запрет на посещение женщинами святыни снимать никто не собирается.

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Метки: в мире   интересно   мужчины   остров   путешествия   факты   фото   
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3  комментария
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basil pupkin Полчаса назад
Да всё логично, богиня должна быть одна, без конкуренции
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Dwarf61 18 минут назад
Ну женщин то ладно, а как же остальные 54 или сколько их там уже пола?
Какие-то они не прогрессивные.
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5k
Hugo_RnD 20 минут назад
а почему фотографии разных островов?
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