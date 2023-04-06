Этот остров разрешено посещать только мужчинам

Другие – привезены из других стран, что свидетельствует о большой активности торговых отношений Японии с другими странами Юго-Восточной Азии в далеком прошлом.

Упоминания об острове и находящихся на нем святынях есть в самых ранних письменных памятниках Страны восходящего солнца.

Но это культурное богатство вряд ли доведется увидеть какому-либо туристу. А уж тем более – туристке!

Ведь въезд для всех женщина на остров строго воспрещен.

Да и мужчин сюда пускают неохотно.

Почему на Окиносиме нельзя бывать женщинам?

Что за секретные ритуалы здесь проводят с глубокой древности?

К каким неожиданным последствиям привела изоляция острова на протяжении веков?