Этот остров разрешено посещать только мужчинам

На этом острове находятся и хранятся более 80 тысяч артефактов. Многие из них восходят к самым ранним, мало изученным периодам японской истории.
Другие – привезены из других стран, что свидетельствует о большой активности торговых отношений Японии с другими странами Юго-Восточной Азии в далеком прошлом.
Упоминания об острове и находящихся на нем святынях есть в самых ранних письменных памятниках Страны восходящего солнца.
Но это культурное богатство вряд ли доведется увидеть какому-либо туристу. А уж тем более – туристке!
Ведь въезд для всех женщина на остров строго воспрещен.
Да и мужчин сюда пускают неохотно.
Почему на Окиносиме нельзя бывать женщинам?
Что за секретные ритуалы здесь проводят с глубокой древности?
К каким неожиданным последствиям привела изоляция острова на протяжении веков?
Остров морской богини
На Окиносиме находится древний храм, посвященный одной из синтоистских богинь – сущности моря Тагори Химэ-но-ками.
Место расположения святилища объясняется тем, что остров находится на морском пути между Кюсю и побережьем Кореи.
В древности, до того, как Япония самоизолировалась и прекратила контакты с другими странами, она активно торговала с Кореей и Китаем.
Мимо острова шли караваны купцов с той и другой стороны.
Жители Юго-Восточной Азии со страхом относятся к морю. Его с древности считали обиталищем злых и грозных духов. Плавать, отдыхать на пляжах, даже просто подходить без дела к морю во многих азиатских странах и сегодня считается весьма странным занятием.
А в прошлом люди региона относились к морю с еще большим ужасом.
Занятия, связанные с необходимостью уходить в море, были в представлении древних японцев связаны не только с реальной опасностью, но и с соприкосновением с миром духов. Жители страны не были хорошими моряками, предпочитая двигаться только вдоль берегов. Поэтому торговые и дипломатические путешествия в Корею и Китай требовали немалого мужества.
Эй, моряк…
Моряки стремились заручиться покровительством богини Тагори.
Для этого на острове и возник храм, а рядом с ним – синтоистский монастырь.
Раз в году 27 мая остров принимает строго 200 паломников-мужчин.
Они молятся богине Тагори и совершают омовение в священных водах на берегу острова.
Рассказывать, что происходит во время паломничества – нельзя.
Также запрещено что-либо увозить с острова – даже случайно сорванную травинку.
Все артефакты и ценности, хранящиеся в храме и монастыре – подношения моряков, скопившиеся за века.
Ритуалы поклонения богине море проводятся строго 27 мая и в настоящее время.
В другие дни путь на остров закрыт для всех. На нем остаются лишь монахи, служащие в храме.
Изоляция привела даже к экологическим проблемам. За века без естественных врагов на Окиносиме расплодились крысы, уничтожив птиц.
Но настоятели монастыря отказываются снять запреты на посещение острова. Они заявляли и заявляют, что даже включение в список ЮНЕСКО не побудит их принимать на острове любопытных путешественников.
Женщина на корабле
И уж тем более на Окиносиму не пускают женщин.
Так как в древности морское дело было исключительно мужским занятием, то в самых разных культурах сложилось убеждение, что присутствие женщины – плохая примета.
Поэтому и в храм, где моряки просили и просят покровительства перед путешествиями, женщинам вход запрещен.
Япония при всем своем техническом прогрессе является патриархальной страной. Даже в обычной жизни о равенстве полов здесь говорить не приходится.
Тем более древний запрет на посещение женщинами святыни снимать никто не собирается.
Источник:
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Какие-то они не прогрессивные.