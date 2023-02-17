Ни залезть, ни спрыгнуть – легенды и фейки одинокой скалы Dun Briste

Сама скала Dun Briste – что переводится, кстати, с гэльского языка как "Сломанный форт" – когда-то была частью мыса, называющегося сейчас Downpatrick Head.

Историки считают, что к самой оконечности мыса вела арка, соединявшая её с "материком" – и под которой проходил небольшой "пролив" (такие тут ещё остались). При этом там также жили люди, пасли скот (судя по археологическим исследованиям) – в общем, обычная земля.