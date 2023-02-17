Ни залезть, ни спрыгнуть – легенды и фейки одинокой скалы Dun Briste

Одинокая скала Dun Briste в Ирландии знаменита тем, что является частью мыса, обвалившегося в обозримом прошлом, в 1393-м году, о чём сохранились местные свидетельства. Ну и тем, что связана с историей Святого Патрика, считающегося покровителем Ирландии.
Напомним, согласно общепринятой версии истории, Святой Патрик вёл свою миссионерскую деятельность в Ирландии в 5-м веке, лично крестил около 120 тысяч ирландцев и основал около 600 церквей. Одна их них, предположительно, была построена на этом самом мысе, который почти через тысячу лет и обрушился.
Церковь эта стала популярным местом паломничества, а сам район, где она находится (и где находится скала Dun Briste) сейчас называется Downpatrick (Крепость Патрика). По одной из версий, именно здесь захоронен и сам Святой Патрик – в соборе Святой Троицы.
Сама скала Dun Briste – что переводится, кстати, с гэльского языка как "Сломанный форт" – когда-то была частью мыса, называющегося сейчас Downpatrick Head.
Историки считают, что к самой оконечности мыса вела арка, соединявшая её с "материком" – и под которой проходил небольшой "пролив" (такие тут ещё остались). При этом там также жили люди, пасли скот (судя по археологическим исследованиям) – в общем, обычная земля.
Когда арка неожиданно обрушилась (а случилось это ещё и ночью) людей пришлось эвакуировать с нового острова с помощью натянутых корабельных канатов – а расстояние получилось не очень маленьким, 228 метров!
Кстати, одной из фотографий, "прославивших" Dun Briste в Интернете, стала изображение этой скалы с парой домов и подъёмным краном, якобы размещёнными наверху. Кран при этом поднимает какой-то груз. Вот сравните – судя по всему, оригинал и "фотошоп":
Картинка впечатляющая, но, судя по отсутствию в открытых источниках информации о какой-либо стройки на острове и других снимков на данную тему, это "фотошоп" – не лишённый, конечно, фантазии и своего очарования.
И картинка эта хорошо иллюстрирует "масштабы" острова – насколько маленькая площадка наверху (два дома шириной), а также насколько высокие и крутые берега. Если быть точными, то при площади плато на вершине Dun Briste примерно 15 на 50 метров (сама скала чуть шире), её высота составляет 45 метров.
Очевидно, что "своим ходом" подняться туда затруднительно – видимо, в реальности это можно сделать только с помощью вертолёта, любой другой способ сродни подвигу.
Впрочем, берег мыса напротив – то есть Downpatrick Head – точно такой же. Из-за этого их облюбовали поклонники таких экстремальных видов спорта, как клифф-дайвинг (прыжки с высоты в открытую воду) и альпинизм. К слову, всего несколько человек смогли подняться на вершину этой скалы, используя исключительно альпинистское снаряжение.
А вот прыгунов в воду можно увидеть чаще – здесь проводятся крупные ежегодные международные соревнования по клифф-дайвингу. Правда, проводятся они на "материке", со скалы прыгать нельзя, слишком опасно. Спортсмены прыгают вниз с мыса, а вид на одинокую скалу украшает трансляции и фоторепортажи с этих соревнований.
Сюда же, на мыс, обычно приходят туристы, чтоб полюбоваться Dun Briste и наделать фотографий, и здесь же установлен памятник Святому Патрику. Первая его версия появилась в 1912-м, а нынешний вариант – в 1980-м году.
Кроме того в кадр часто попадает маленький каменный домик – это тоже достопримечательность, во время Второй мировой войны здесь был наблюдательный пункт.
Есть и легенда, в которой отражено всё сразу – в ней говорится о Святом Патрике, упоминаются крутые местные берега и, конечно, одинокая скала. Рассказывают, что Святому Патрику пришлось именно на этом месте биться с самим дьяволом. С тех пор здесь часто бьют такие сильные волны, что столпы воды поднимаются до самого берега.
Ну а сама битва была настолько суровой, что берег раскололся и обрушился. Остался только одинокий камень вдали – это, как вы поняли, и есть Dun Briste.
Источник:
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