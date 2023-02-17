Заброшенные места, которые интересно увидеть

Музей, расположенный в районе Крайнего севера, в селе Курейка, где отбывал ссылку Сталин, официально работал с 1938 по 1961 год. Он представлял похожий на гробницу павильон, внутри которого под стеклянным колпаком стоял домик, в котором жил Сталин. Павильон был задуман с размахом. Специально построенные электростанция и котельная давали павильону тепло и свет, при этом в жилых домах Курейки света не было. Трудно даже представить, сколько денег ушло на строительство этого музея - ведь здесь нет железной дороги, и все строительные материалы доставлялись либо по реке, либо авиацией. В 1961 г. было принято решение о ликвидации музея. Все, что можно было разобрать, разобрали. Музей простоял до 1996 года, пока он не сгорел в результате поджога.

Детройт