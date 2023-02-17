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Заброшенные места, которые интересно увидеть

Заброшенные места, которые интересно увидеть

Автор:
17 февраля 2023 09:44
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   заброшенные места   интересно   путешествия   факты   фото   
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Даже самые ярые поклонники этого направления будут в восторге от невероятных заброшенных мест, которые мы покажем в этой статье

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Открытый в Якутии в 1955 году алмазный карьер «Мир» - самый большой карьер по добыче алмазов в мире. Его ширина - 1200 м, а глубина - 525 м. В период с 1957 по 2001 годы в карьере было добыто алмазов на 17 миллиардов долларов. За эти годы карьер так расширился, что грузовикам приходилось проезжать по спиралевидной дороге 8 км. от дна до поверхности. Владеющая карьером «Мир» российская компания АЛРОСА в 2001 году прекратила добычу руды открытым способом, т.к. этот способ стал опасным и неэффективным. Интересный факт - вертолетам категорически запрещено летать над карьером, т.к. огромная воронка засасывает в себя летательные аппараты.


Вароша

Вароша – это квартал кипрского города Фамагуста. В шестидесятых-семидесятых годах прошлого века это был самый популярный курорт Кипра и одно из популярнейших мест отдыха во всем Средиземноморье. Но все изменилось в 1974 году, когда на Кипре произошел военный переворот, и в ответ на него турецкая армия высадилась на острове и заняла северо-восточную его часть. В том числе и район Вароша. Все жители были вынуждены эвакуироваться. С тех пор прошло 50 лет, а этот район до сих пор продолжает оставаться под контролем турецких войск.


Парк аттракционов «Nara Dreamland»

Парк был построен в далеком 1961 году и по задумке создателей он должен был стать японским Диснейлендом. Долгое время Нара дримлэнд был очень популярен среди японцев. Но в 2006 были открыты два более современных развлекательных центра — Токийский Диснейленд и парк развлечений Universal Studios в Осаке. После этого количество посетителей в Нара дримлэнд сильно сократилось, парк стал терпеть огромные убытки. Понимая, что парк находится на грани разорения, его руководство приняло решения закрыть Нара дримлэнд. 31-го августа 2006 года все работники парка покинули парк и больше сюда не возвращались.


Туннель Любви

Наверно, все вы видели фотографии этого места. Нет, это не фотошоп, на самом деле все фотографии были сделаны в Туннеле Любви, который находится возле украинского поселка Клевань. Это место неизменно привлекает романтиков и влюбленных. Однако история его возникновения вполне прозаичная. Своим появлением он обязан Оржевскому деревообрабатывающему комбинату, производство которого связано с фанерой и деревянной тарой. Для того чтобы развозить продукцию комбината по тогда еще Советскому Союзу, и был построен этот участок железной дороги. Потом постоянно пользоваться этой веткой перестали, и деревья стали расти свободно. Со временем они образовали зеленый коридор, который и назвали Туннелем Любви.


Музей Сталина в селе Курейка

Музей, расположенный в районе Крайнего севера, в селе Курейка, где отбывал ссылку Сталин, официально работал с 1938 по 1961 год. Он представлял похожий на гробницу павильон, внутри которого под стеклянным колпаком стоял домик, в котором жил Сталин. Павильон был задуман с размахом. Специально построенные электростанция и котельная давали павильону тепло и свет, при этом в жилых домах Курейки света не было. Трудно даже представить, сколько денег ушло на строительство этого музея - ведь здесь нет железной дороги, и все строительные материалы доставлялись либо по реке, либо авиацией. В 1961 г. было принято решение о ликвидации музея. Все, что можно было разобрать, разобрали. Музей простоял до 1996 года, пока он не сгорел в результате поджога.


Детройт

Официально этот город продолжает существовать, но правда такова, что с период по 1960 по 2010 население Детройта сократилось более чем в два раза, с 1,6 мил. человек до 600 тыс. В результате оттока населения целые районы города оказались оставлены жителями. Небоскребы, заводы, жилые кварталы стоят заброшенные и разрушаются от времени и вандализма. В Детройте можно увидеть улицы, на одной стороне которых ярко горят витрины дорогих магазинов, а на другой стоят здания с разбитыми стеклами, из стен которых прорастают деревья. Правда, несмотря на упадок, здесь по-прежнему расположена штаб-квартиры General Motors, Ford Motor Company и Chrysler. Сейчас в городе проживают в основном афроамериканцы, поэтому Детройт считается одним из самых опасных городов США.


Архипелаг Чагос

В период с 1966 по 1973 годы британские власти вывезли с архипелага все гражданское население, которое на них проживало, а освобожденную территорию объявило закрытой зоной. Все ради того, чтобы дать возможность американским властям построить свою базу на крупнейшем острове архипелага - Диего-Гарсия. Начиная с 2000 года, вывезенное население начало судебные тяжбы с правительством Великобритании о получении разрешения на возвращение на родину. Тяжбы, правда, пока ни к чему не привели, но 500 жителям острова все же удалось получить разрешение на посещение островов архипелага.


Ордос

Ордос — это крупнейший город-призрак Китая. Он был основан 26 февраля 2001 года. По планам здесь должно было проживать около одного миллиона человек, однако район до сих пор остается практически незаселенным, даже спустя 15 лет после начала строительства. Дело в том что власти страны с населением 1,5 миллиарда жителей, 50% которого проживают в деревнях, решили перевезти крестьян из деревень и таким образом повысить внутреннее потребление в стране. Правда, сельские жители пока не торопятся оставлять свои дома.


Фукусима

В 2011 году люди покинули 20 – километровую зону вокруг атомной электростанции. Теперь эта зона отчуждения напоминает кадры из фильмов про апокалипсис. Десятки машин и автомобилей стоят там, где их бросили их хозяева. Дороги городков, находящихся возле АЭС, зарастают бурьяном, а брошенные на улицах велосипеды покрываются ржавчиной. Спустя 5 лет некоторые области до сих пор считаются слишком опасными для возвращения – уровень радиации в них превышает допустимый. Никто не знает, когда в них можно буде вернуться.

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Метки: в мире   заброшенные места   интересно   путешествия   факты   фото   
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5k
Frank Borman 2 часа назад
Вароша – это квартал кипрского города Фамагуста. В шестидесятых-семидесятых годах прошлого века это был самый популярный курорт Кипра и одно из популярнейших мест отдыха во всем Средиземноморье. Но все изменилось в 1974 году, когда на Кипре произошел военный переворот, и в ответ на него турецкая армия высадилась на острове и заняла северо-восточную его часть. В том числе и район Вароша. Все жители были вынуждены эвакуироваться. С тех пор прошло 50 лет, а этот район до сих пор продолжает оставаться под контролем турецких войск.

В 1974 годы турецкая армия не высадилась, а произвела вторжение в республику Кипр. Северная часть Кипра находится не под контролем, а под незаконной оккупацией турецкими зверьками. И да, Республики Северной Кипр не существует, есть незаконно оккупированная часть Кипра.
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41k
Игорь 6 минут назад
Про музей Сталина смотреть с 16-й минуты.
Ссылка www.youtube.com
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22k
SolomonA 15 минут назад
Ордос - это совсем, совсем не Китай...
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1k
Nick Z 20 минут назад
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4k
Нескучный сад Час назад
"Сейчас в городе проживают в основном афроамериканцы, поэтому Детройт считается одним из самых опасных городов США."

Правда, она такая... Нетолерантная
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130
Obrval 2 часа назад
Воронеж после "бомбёжки"

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65k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Авария на Фокусиме была не 5 лет назад, а более 11 лет. Природа отдыхает от людей, но люди уже возвращаются в окрестности АЭС, где продолжаются работы по ликвидации последствий заражения.
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97k
parallax 2 часа назад
Типичное поведение Хомо-сапиенс. Нагадить и уйти не убрав за собой.
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