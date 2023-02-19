Остров Волшебников, который логичней называть Остров Колдунов

Сам остров – это конус из вулканического пепла, который поднимается на 230 метров над поверхностью озера, которое называется Кратерным. Оно само находится внутри потухшего вулкана – верней кальдеры, образовавшейся много тысячелетий назад на месте вулкана, которая назывался Мазама (Mount Mazama).

А этот самый конус, ставший островом, о котором мы говорим – результат извержений помельче, которые происходили уже после того, как возникла кальдеры. Таких извержений было несколько, то есть и подобных шлаковых конусов в озере – не один.