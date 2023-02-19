Остров Волшебников, который логичней называть Остров Колдунов

Настоящий Остров Волшебников – Wizard Island – есть в американском штате Оригон. Его появление и название напрямую связаны с местным вулканом и фантазией первооткрывателей.
Сам остров – это конус из вулканического пепла, который поднимается на 230 метров над поверхностью озера, которое называется Кратерным. Оно само находится внутри потухшего вулкана – верней кальдеры, образовавшейся много тысячелетий назад на месте вулкана, которая назывался Мазама (Mount Mazama).
А этот самый конус, ставший островом, о котором мы говорим – результат извержений помельче, которые происходили уже после того, как возникла кальдеры. Таких извержений было несколько, то есть и подобных шлаковых конусов в озере – не один.
Правда, все они не поднимаются выше уровня воды – а вот Wizard Island волшебным образом поднялся.
Так вот, на вершине Острова Волшебников есть небольшой широкий кратер (150 на 30 метров) – Уильям Стил, побывавший тут первым (не считая аборигенов) в 1885-м году, назвал это кратер "Котёл ведьм" (Witches Cauldron). Ну и, продолжив "тематическую вечеринку", решил, что и весь остров должен быть не меньше, чем Островом Волшебников.
Хотя скорей Wizard Island стоит переводить как Остров Колдунов, если уж речь о ведьмах – но у нас принято переводить именно так.
Если измерять от дна озера, то высота горы, вершину которой называют данным именем, составляет 820 метров. А озеро Crater Lake, кстати, является самым глубоким в США. Легко подсчитать, что его глубина – как минимум 590 метров на том месте, где появился остров. На самом деле ещё больше – максимальная глубина кальдеры составляет 655 метров.
Всё это природное чудо, конечно, является гордостью Оригона, власти которого не просто сделали его одним из символов штата, но и используют для разной общественной пользы. Например, выпускают специальные автомобильные номера с изображением Crater Lake и Wizard Island, часть оплаты за которые идёт на поддержку данного "национального достояния".
Конечно, ни одно подобное туристическое место в США не обходится без легенд от коренного населения.
Считается, что аборигены появились здесь ещё до извержения вулкана, то есть до образования Кратерного озера. Поводом так считать является то, что во время раскопок под лавой нашли различные изделия и одежду, которые отождествляют именно с местной народностью.
Коренных жителей этих мест называют кламаты (Klamath) – в преданиях говорится о том, что их предки стали свидетелями обрушения горы Мазама и образования озера, которое с тех поря является "обителью Великого Духа".
Рассказывается, что произошла битва между богом неба Скеллом и богом подземного мира Ллао, из-за чего гора и разрушилась.
Для современных жителей штата и его гостей это просто природный заповедник, а в озере даже разрешено купаться – но только в одном месте. А вообще Кратерное озеро славится своим необычным глубоким синим цветом и прозрачностью воды.
Источник:
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Не одежду, а огнеупорный костюм.