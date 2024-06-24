Мрачное прошлое милого кроличьего острова в Японии

Чтобы болезнь не перекинулась на жителей страны, был выбран удаленный не населенный островок. Одним из таких стал Окуносима, там же стоял завод химического оружия, чтобы совершенствовать его на подопытных кроликах.

Когда война закончилась, такой опасный завод закрыли. А кроликов пожалели и выпустили на свободу. В других удаленных местах кролики вымерли, а вот на Окуносиме выжили и стали очень активно размножаться.