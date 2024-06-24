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Мрачное прошлое милого кроличьего острова в Японии

Мрачное прошлое милого кроличьего острова в Японии

Автор:
24 июня 2024 08:35
Сообщество : Животные
Метки: Япония   в мире   животные   кролик   остров   фото   
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В Японии есть остров, на котором живут просто тысячи кроликов! Еще больше, чем кошек на кошачьем острове, еще больше, чем оленей в Наре. Не удивлюсь, если у них для каждого вида животных есть свой остров, просто они не про всё рассказывают.

Кстати, остров только для мужчин там тоже есть. Смешно, японцы, смешно.

Что за мрачное прошлое

Все знают про жуткие научные эксперименты над людьми проводили японцы во времена Второй мировой. Такие, что даже США и Германия на подобное не решались.

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Но они были не против экспериментов на животных, потому США и Германия заказали открытие исследовательского центра на одном из островков. На кроликах разрабатывались всякие болезни с целью вывести биологическое оружие.

Чтобы болезнь не перекинулась на жителей страны, был выбран удаленный не населенный островок. Одним из таких стал Окуносима, там же стоял завод химического оружия, чтобы совершенствовать его на подопытных кроликах.

Когда война закончилась, такой опасный завод закрыли. А кроликов пожалели и выпустили на свободу. В других удаленных местах кролики вымерли, а вот на Окуносиме выжили и стали очень активно размножаться.

Кроличий остров – милое местечко

Теперь, когда остров просто кишит пушистиками (на фоне заброшенного завода и лабораторий, что выглядит довольно жутко), здесь нет отбоя от туристов. Здесь живет уже тридцатое, наверное, поколение кроликов, так что они точно не больны и не отравлены. По оценкам ученых популяция кроликов превысила 3 тысячи особей.

Перед поездкой на остров всех туристов просят взять с собой как можно больше еды для кроликов. Особенно в зимний период, потому что перенаселение кроликами довело до того, что они обгладывают все, до чего дотянутся.

Зимой они практически голодают, а «лишние» умирают. Происходит естественная саморегуляция.

На остров запрещено брать любых других животных, особенно собак и кошек, как прямых хищников для кроликов.

Правда на острове можно быть только на пирсе, площади, дороге, а глубоко заходить запрещено. Где-то там все еще закопаны цистерны с остатками химического оружия или мышьяка.

Можно подумать, что они там чего-то дожидаются. Но на самом деле как с Фукусимой, Японии слишком дорого утилизировать это все, потому они будут делать вид, что все нормально, как в случае с Фукусимой.

Когда бахнет – будут разбираться. Но ведь может же и не бахнуть.

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Метки: Япония   в мире   животные   кролик   остров   фото   
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AccheDin
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