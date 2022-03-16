Где в России расположен остров Недоразумения

Долгое время этот остров носил название Фабия. Название можно было часто услышать в средине XIX века. В то время широко была развита китовая охота, так что китобойные суда США и России укрывались на острове от штормов. Во время пребывания в укрытии можно было разделывать добычу и готовить продукт к продаже. В 1858 году США здесь даже открыли китобойную станцию.

В начале ХХ века в регионе работали гидрографические исследователи, которые наносили на карту эти земли. Интересно, что тогда остров забыли изобразить на карте. Все потому, что он находится лишь в нескольких километрах от материкового берега, отчего специалисты подумали, что он является его частью. Правда, скоро ошибку экспедиции выявили и исправили. Эта оплошность и послужила причиной, по которой остров получил столь необычное современное название.