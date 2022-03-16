Где в России расположен остров Недоразумения

В водах Охотского моря, всего в 20 км от Магадана, находится остров с уникальным названием. Действительно, недоразумения в его истории упоминаются: однажды о нем и вовсе забыли при составлении карты страны.
Ниже рассказываем, чем примечателен этот остров и чего от него ожидать путешественникам.
История острова
Историческое значение острова немалое. В 60-х годах прошлого века на его территории была обнаружена стоянка эпохи неолита. Исследователям удалось собрать множество изделий древних людей, которые преимущественно были выполнены из яшмы и горного хрусталя.
Долгое время этот остров носил название Фабия. Название можно было часто услышать в средине XIX века. В то время широко была развита китовая охота, так что китобойные суда США и России укрывались на острове от штормов. Во время пребывания в укрытии можно было разделывать добычу и готовить продукт к продаже. В 1858 году США здесь даже открыли китобойную станцию.
В начале ХХ века в регионе работали гидрографические исследователи, которые наносили на карту эти земли. Интересно, что тогда остров забыли изобразить на карте. Все потому, что он находится лишь в нескольких километрах от материкового берега, отчего специалисты подумали, что он является его частью. Правда, скоро ошибку экспедиции выявили и исправили. Эта оплошность и послужила причиной, по которой остров получил столь необычное современное название.
Прогулка по месту
Вплоть до 90-х годов прошлого столетия на территории острова располагался цех рыбозавода. Его работники проживали в местном небольшом поселке, который назывался Рыбачим. После закрытия цеха большинство жителей покинули местность, а с 2020 года население острова и вовсе достигло нуля.
Однако в гости к безлюдному островку часто наведываются местные рыбаки и туристы. И для первых, и для вторых лучшее время приезда — летние месяцы. В это время здесь активно ловят ершей. Зимой приезжать на остров опасно — можно и вовсе не добраться до места. Все дело в том, что лед между островом и материком замерзает тонкой полоской, которая постоянно покрывается трещинами. Если дует сильный ветер, то расколотые участки и вовсе уносит. Несмотря на это, крабов ловят круглогодично.
Летом же берега острова довольно оживленные — то тут, то там показываются мордочки любопытных нерп, а вместе с ними отдыхают стаи дикий уток. На скалах гнездятся чайки, кайры и другие пернатые. На территории острова практически отсутствует лес. На плато кое-где встречаются кустарники и каменные березы, в изобилии растет множество видов грибов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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