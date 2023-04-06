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Русский остров смерти: чем он известен и почему о нём такая дурная слава

Русский остров смерти: чем он известен и почему о нём такая дурная слава

Автор:
06 апреля 2023 00:03
Сообщество : RealFishki
Метки: Вайгач   варнек   идолы   народ   ненцы   остров   посёлок   ритуалы   святилища   экспедиция   
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Там множество древних святилищ и они сохранились несмотря на то, что их разрушали христианские миссионеры.

В июле 1930 года на остров Вайгач высадилась экспедиция ОГПУ. Она должна была провести геологоразведку - предполагалось, что там есть золото. Его не нашли, зато обнаружили свинцово-цинковые руды. Чтобы начать разработку и подготовиться к зимовке, на острове основали посёлок Варнек.

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Добыча руды шла до 1938 года, затем шахты углубились настолько, что их стало затапливать. Тогда экспедицию свернули и вернули в Москву. Но интересно другое - за эти годы на острове обнаружили несчётное количество святилищ. Как позже выяснили учёные, остров был священным местом для ненцев - местного народа. На нём они справляли свои языческие праздники, закалывали оленей и морских млекопитающих, исполняли обряды и ритуальные танцы.

Ненцы называли его «Вай Хабць» - земля смерти. И считали, что их народ возник на этом острове, потом покинул его и заселил окрестности. А его использовали для ритуалов и поклонения древним идолам - их было очень много.

Но когда появились христиане, они объявили язычеству войну и стали рьяно разбивать древние фигуры и святилища.

Но они всё равно остались: хитро расположенные в утёсах и пещерах - христиане их просто не нашли. И вскоре после ухода экспедиции ОГПУ, группа ненцев вернулась в эти места и снова стала справлять свои древние обряды. Сейчас они живут в Варнеке, примерно 100 человек, и занимаются оленеводством. Это единственные хранители острова.

Ну а самое интересное в том, что чуть позже исследователи обнаружили идола, который не принадлежал культуре ненцев. И предположили, что задолго до них на острове жил другой народ, от которого осталось лишь несколько замшелых ритуальных фигур.

Сейчас Вайгач похож на заброшенный музей с редкими посетителями и таинственными и зловещими экспонатами.

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Метки: Вайгач   варнек   идолы   народ   ненцы   остров   посёлок   ритуалы   святилища   экспедиция   
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Damvrot Hohlam 57 минут назад
Русский остров смерти: чем он известен и почему о нём такая дурная славаПосмотреть
Русский остров смерти: чем он известен и почему о нём такая дурная слава
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