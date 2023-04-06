Русский остров смерти: чем он известен и почему о нём такая дурная слава

Там множество древних святилищ и они сохранились несмотря на то, что их разрушали христианские миссионеры.
В июле 1930 года на остров Вайгач высадилась экспедиция ОГПУ. Она должна была провести геологоразведку - предполагалось, что там есть золото. Его не нашли, зато обнаружили свинцово-цинковые руды. Чтобы начать разработку и подготовиться к зимовке, на острове основали посёлок Варнек.
Добыча руды шла до 1938 года, затем шахты углубились настолько, что их стало затапливать. Тогда экспедицию свернули и вернули в Москву. Но интересно другое - за эти годы на острове обнаружили несчётное количество святилищ. Как позже выяснили учёные, остров был священным местом для ненцев - местного народа. На нём они справляли свои языческие праздники, закалывали оленей и морских млекопитающих, исполняли обряды и ритуальные танцы.
Ненцы называли его «Вай Хабць» - земля смерти. И считали, что их народ возник на этом острове, потом покинул его и заселил окрестности. А его использовали для ритуалов и поклонения древним идолам - их было очень много.
Но когда появились христиане, они объявили язычеству войну и стали рьяно разбивать древние фигуры и святилища.
Но они всё равно остались: хитро расположенные в утёсах и пещерах - христиане их просто не нашли. И вскоре после ухода экспедиции ОГПУ, группа ненцев вернулась в эти места и снова стала справлять свои древние обряды. Сейчас они живут в Варнеке, примерно 100 человек, и занимаются оленеводством. Это единственные хранители острова.
Ну а самое интересное в том, что чуть позже исследователи обнаружили идола, который не принадлежал культуре ненцев. И предположили, что задолго до них на острове жил другой народ, от которого осталось лишь несколько замшелых ритуальных фигур.
Сейчас Вайгач похож на заброшенный музей с редкими посетителями и таинственными и зловещими экспонатами.
Источник:
- Достопримечательности Териберки (Мурманская область)
- Что не поделили США и Канада?
- Остров Волшебников, который логичней называть Остров Колдунов
- Северная и Южная Осетия: как сегодня различаются две части единого народа
- Пентагон провёл эксперимент по искусственному землетрясению ещё в 1971 году