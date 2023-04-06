Русский остров смерти: чем он известен и почему о нём такая дурная слава

Добыча руды шла до 1938 года, затем шахты углубились настолько, что их стало затапливать. Тогда экспедицию свернули и вернули в Москву. Но интересно другое - за эти годы на острове обнаружили несчётное количество святилищ. Как позже выяснили учёные, остров был священным местом для ненцев - местного народа. На нём они справляли свои языческие праздники, закалывали оленей и морских млекопитающих, исполняли обряды и ритуальные танцы.