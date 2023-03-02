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Какие народы живут в Сибири?

Какие народы живут в Сибири?

Автор:
02 марта 2023 10:09
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   в мире   интересно   люди   народ   сибирь   фото   
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Сибирь — это огромный регион в Евразии. Он начинается за Уральскими горами и заканчивается примерно в районе Якутии и Чукотки, то есть там, где проходит водораздел бассейнов Северного Ледовитого и Тихого океанов.

О географических границах Сибири ученые спорят до сих пор, то включая в нее часть Урала и Дальнего Востока России, то исключая. Тем не менее, Сибирь занимает, по разным подсчетам, от половины до двух третей территории России. Несмотря на то что русские составляют там этническое большинство, здесь живет несколько десятков самых разных малых этносов народов.


1. Якуты

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Открытие нового здания Нюрбинского театра в Якутске. Андрей Сорокин/Sputnik

Якутия - это географически самый большой регион России, внутри которого проходит целых три часовых пояса. Хотя он административно относится к Дальневосточному федеральному округу, географически Якутия находится в Сибири.

Коренные жители этой республики - якуты, или народ саха, самый многочисленный из сибирских народов. Согласно данным 2021 года, их численность составляет 478 тысяч человек (из которых 466 тысяч живет в Якутии и составляет примерно половину населения республики). У них есть свой язык, свой эпос, свои традиции и даже свой весьма развитый кинематограф.


2. Буряты

Буряты живут вблизи озера Байкал в Восточной Сибири. Их язык входит в монгольскую группу, исповедуют они, по большей части буддизм. В Сибири очень популярна бурятская кухня, особенно пельмени-позы и традиционный чай с солью и маслом.

Всего в России 461 тысяча бурятов, и более половины из них живет в Республики Бурятии. Также в соседней Иркутской области и Забайкалье живет еще по 73-77 тысячи человек.


3. Тувинцы

Из 300 тысяч тувинцев 250 тысяч живет в своей Республике Тыве в южной части Восточной Сибири Здесь тувинский язык, который относится к тюркским, имеет статус государственного.

Тувинцы - известные мастера горлового пения, которое популярно до сих даже у молодых исполнителей.


4. Алтайцы

Коренные жители Алтайских гор живут сегодня преимущественно в Республике Алтае и Алтайском крае. Всего в России их насчитывается примерно 80 тысяч человек. Внутри алтайцев есть несколько субэтносов, к которым относятся теленгиты, телеуты, челканцы и другие. Некоторые ученые считают их другими народами.


5. Хакасы

Хакасы - это коренной тюркский народ Республики Хакасии на юге Сибири, их около 63 тысяч человек, причем у них тоже несколько субэтносов и диалектов языка. По культуре они наиболее близки алтайцам.


6. Ненцы

Главные кочевники Сибири и Русской Арктики, ненцы (они же самоеды и самодийцы)  живут от Кольского полуострова до Таймыра. Всего их порядка 50 тысяч человек, и большинство из них работает в тундре, занимаясь оленеводством.


7. Ханты

Финно-угорский народ Западной Сибири, который можно встретить, по большей части, в Ханты-Мансийском автономном округе. Всего их чуть более 30 тысяч человек, и при этом у них целых три диалекта языка. Слово «хант» означает просто «человек».


8. Манси

Манси - это ближайший к хантам с лингвистической точки зрения народ, а также их соседи. И все же язык у них свой, хотя и входит также в финно-угорскую группы. Всего в России к манси себя относят более 12 тысяч человек.


9. Шорцы

Также порядка 12 тысяч человек на юге Кемеровской области называют себя шорцами. Это самобытный тюркоязычный народ с богатыми традициями эпоса и горлового пения. Часть шорцев проживает в горах (в районе Горной Шории на границе Кемерово и Алтая), а часть - в лесостепях.


10. Сибирские татары

Численность сибирских татар ученые оценивают очень по-разному, от 10 тысяч человек до полумиллиона. Откуда такой разброс? Дело в том, что одни исследователи считают сибирских татар субэтносом татар, которые просто живут в Сибири (в основном, в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях). А вот другие говорят, что сибирские татары - отдельный народ, а татарами русские раньше называли вообще любых тюркоязычных людей. Внутри самых сибирских татар тоже есть свои подгруппы с разными диалектами и традициями. Также есть небольшая группа сибирских татар-кряшен, которые исповедуют православие, а не ислам.

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Метки: Жизнь   в мире   интересно   люди   народ   сибирь   фото   
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7  комментариев
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Дмитрий Час назад
Селькупы, коми, эвенки, тазы и многие, многие другие живут в Сибири.
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318
Liberman Час назад
я обожаю молоденьких азиаток) и как хорошо что в России их много.
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
Сплошные чингизханцы.
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