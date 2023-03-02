Какие народы живут в Сибири?

Открытие нового здания Нюрбинского театра в Якутске. Андрей Сорокин/Sputnik

Якутия - это географически самый большой регион России, внутри которого проходит целых три часовых пояса. Хотя он административно относится к Дальневосточному федеральному округу, географически Якутия находится в Сибири.

Коренные жители этой республики - якуты, или народ саха, самый многочисленный из сибирских народов. Согласно данным 2021 года, их численность составляет 478 тысяч человек (из которых 466 тысяч живет в Якутии и составляет примерно половину населения республики). У них есть свой язык, свой эпос, свои традиции и даже свой весьма развитый кинематограф.





2. Буряты