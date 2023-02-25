Пентагон провёл эксперимент по искусственному землетрясению ещё в 1971 году

6 ноября 1971 года на безлюдном острове Амчитка (Алеутские острова, Аляска) на глубине в 1800 метров США взорвали 5-мегатонный термоядерный заряд Cannikin. На тот момент это был мощнейший в истории подземный ядерный взрыв.
Амчитка - самая южная часть группы Крысиных островов в цепи Алеутских островов.
Восточная часть острова представляет собой низменное плато с изолированными прудами и пологие холмы, центр острова гористый, а западный конец и вообще бесплоден. На Амчитке морской климат. часто туманно и ветрено, а 98 процентов времени небо покрыто облаками.
Главной целью проведения учений было объявлено "изучение особенности искусственно вызванных сейсмических волн и их отличия от естественных".
Попутно Пентагон хотел понять последствия, которые вызывает сверхмощный подземный ядерный взрыв на территории врага, - пишет ТГ-канал проекта "Землетрясения России и Евразии".
Результатом эксперимента стало землетрясение магнитудой в 6,8-7 баллов по шкале Рихтера.
Грунт взлетал на высоту до 5 метров, на береговой линии произошел ряд обвалов, по всей площади острова произошли сдвиги земляных пластов.
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Именно акция по запрету ядерных испытаний на острове Амчитка повлекла в своё время создание и становление неоднозначной организации "Гринпис". Активисты на судне, переименованном в "Greenpeace", решили доплыть до Амчитки (остановились в 1000 км. от взрыва), чтобы "привлечь внимание к военному безумию.
Техническую возможность искусственно вызывать землетрясения изучали ученые СССР и США - это называлось "изучением методик дистанционного воздействия на очаг землетрясения с использованием слабых сейсмических полей и переноса энергии взрыва". Считается, что после развала СССР подобные эксперименты свернуты, их результаты засекречены.
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