Пентагон провёл эксперимент по искусственному землетрясению ещё в 1971 году

Амчитка - самая южная часть группы Крысиных островов в цепи Алеутских островов.

Восточная часть острова представляет собой низменное плато с изолированными прудами и пологие холмы, центр острова гористый, а западный конец и вообще бесплоден. На Амчитке морской климат. часто туманно и ветрено, а 98 процентов времени небо покрыто облаками.

Главной целью проведения учений было объявлено "изучение особенности искусственно вызванных сейсмических волн и их отличия от естественных".

Попутно Пентагон хотел понять последствия, которые вызывает сверхмощный подземный ядерный взрыв на территории врага, - пишет ТГ-канал проекта "Землетрясения России и Евразии".

Результатом эксперимента стало землетрясение магнитудой в 6,8-7 баллов по шкале Рихтера.