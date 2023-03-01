FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10043 поста • 1405 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Два моряка "открыли" новый остров в Великобритании

Два моряка "открыли" новый остров в Великобритании

Автор:
01 марта 2023 21:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Великобритания   Разное   местность   море   моряки   новости   остров   острова   фото   
880
6

В Великобритании появился новый "остров" - точнее, участок суши площадью 0,2 га, который обнаружили два местных моряка. Внимательные моряки уже давненько заметили это место, и недавно установили там флаг своего яхт-клуба.

Британские моряки Крис Фокс и Ник Райл отправились на лодке из Королевского яхт-клуба Лимингтон, и достигли "неизведанного" острова в проливе Солент. Остров площадью в 0,2 га, который полностью виден во время отлива, постепенно появился на этом месте в течение последних нескольких месяцев. Он образовался естественным путем - после того, как в 2021 году здесь проводили работы по защите исторического замка Херст от эрозии. Рядом проводились раскопки, а в результате галька сдвинулась с места, образовав новый участок суши.

×
×

Моряки установили в центре острова флаг своего яхт-клуба. Они провозгласили остров своим, и назвали Лентун - так 100 лет назад назывался их яхт-клуб. Теперь местные моряки и рыбаки призывают власти нанести остров на карту - прежде всего в целях безопасности судов и других моряков, которые не знают о нём.

"Мы некоторое время наблюдали за островом. Сначала это был просто кусочек суши, но он продолжал расти. У моего друга появилась идея - что нам надо сплавать туда и посмотреть, насколько большим он стал. Мы приплыли на маленькой рыбацкой лодке со спасательными жилетами, и приняли все меры предосторожности. Нас удивило, насколько большим он оказался - около 100 метров в длину и 20 метров в ширину," - рассказывает один из моряков, Крис Фокс.

Теперь о новом острове беспокоится и руководство яхт-клуба. Больше всего их волнует, что приезжие моряки, которые, не зная об острове, могут повредить лодки. Сейчас руководство сообщило об этой проблеме всем местным жителям, и передало информацию в гидрографическое управление Великобритании, чтобы остров скорее нанесли на карты.

Кстати, замок Херст был построен Генрихом VIII как артиллерийский форт для защиты от французского вторжения. Замок возвели между 1541 и 1544 годами, и он входил в состав королевской программы защиты прибрежных фортов. После повреждения стены исторического замка в 2021 году, сюда привезли 7500 тонн гальки, и его целостность до сих пор поддерживают разными средствами.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Англия   Великобритания   Разное   местность   море   моряки   новости   остров   острова   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

79140



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Турции снова начали образовываться огромные воронки на полях
В Турции снова начали образовываться огромные воронки на полях
Каждый год одного-двух человек забирает Север. Водитель грузовика — о работе на зимниках Таймыра
Каждый год одного-двух человек забирает Север. Водитель грузовика — о работе на...
Набирающие популярность в сообществах
Нейросеть сгенерировала знаменитостей в стиле GTA
Нейросеть сгенерировала знаменитостей в стиле GTA
Шарм-эль-Шейх - город контрастов
Шарм-эль-Шейх - город контрастов
Xiaomi Redmi показала самую быструю зарядку смартфона в мире - 5 минут до 100%
Xiaomi Redmi показала самую быструю зарядку смартфона в мире - 5 минут до 100%
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#забавно#факты#дтп#аварии#дом#США#картинки#Приколы
#Юмор#животные#в мире#подборка#Жизнь#авто аварии#истории#автомобили#наука#Прошлое
#интересно#люди#интересное#история#Россия#Ynews#кино#знаменитости#новости#СССР
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль Из замка Арундел в Англии украли сокровища на сумму 1 миллион фунтов стерлингов Из замка Арундел в Англии украли сокровища на сумму 1 миллион фунтов стерлингов Британка обманула владелицу салона красоты и вынесла из него солярий Британка обманула владелицу салона красоты и вынесла из него солярий Фермер из Аргентины сделал на поле портрет Месси Фермер из Аргентины сделал на поле портрет Месси Англичанин накопил во дворе столько велосипедов, что их можно увидеть со спутника Англичанин накопил во дворе столько велосипедов, что их можно увидеть со спутника С праздником: 25&nbsp;невероятных фото из&nbsp;жизни моряков С праздником: 25 невероятных фото из жизни моряков

На что жалуетесь?

Вернуться