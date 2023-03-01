Два моряка "открыли" новый остров в Великобритании

Моряки установили в центре острова флаг своего яхт-клуба. Они провозгласили остров своим, и назвали Лентун - так 100 лет назад назывался их яхт-клуб. Теперь местные моряки и рыбаки призывают власти нанести остров на карту - прежде всего в целях безопасности судов и других моряков, которые не знают о нём.

"Мы некоторое время наблюдали за островом. Сначала это был просто кусочек суши, но он продолжал расти. У моего друга появилась идея - что нам надо сплавать туда и посмотреть, насколько большим он стал. Мы приплыли на маленькой рыбацкой лодке со спасательными жилетами, и приняли все меры предосторожности. Нас удивило, насколько большим он оказался - около 100 метров в длину и 20 метров в ширину," - рассказывает один из моряков, Крис Фокс.