Два моряка "открыли" новый остров в Великобритании

В Великобритании появился новый "остров" - точнее, участок суши площадью 0,2 га, который обнаружили два местных моряка. Внимательные моряки уже давненько заметили это место, и недавно установили там флаг своего яхт-клуба.
Британские моряки Крис Фокс и Ник Райл отправились на лодке из Королевского яхт-клуба Лимингтон, и достигли "неизведанного" острова в проливе Солент. Остров площадью в 0,2 га, который полностью виден во время отлива, постепенно появился на этом месте в течение последних нескольких месяцев. Он образовался естественным путем - после того, как в 2021 году здесь проводили работы по защите исторического замка Херст от эрозии. Рядом проводились раскопки, а в результате галька сдвинулась с места, образовав новый участок суши.
Моряки установили в центре острова флаг своего яхт-клуба. Они провозгласили остров своим, и назвали Лентун - так 100 лет назад назывался их яхт-клуб. Теперь местные моряки и рыбаки призывают власти нанести остров на карту - прежде всего в целях безопасности судов и других моряков, которые не знают о нём.
"Мы некоторое время наблюдали за островом. Сначала это был просто кусочек суши, но он продолжал расти. У моего друга появилась идея - что нам надо сплавать туда и посмотреть, насколько большим он стал. Мы приплыли на маленькой рыбацкой лодке со спасательными жилетами, и приняли все меры предосторожности. Нас удивило, насколько большим он оказался - около 100 метров в длину и 20 метров в ширину," - рассказывает один из моряков, Крис Фокс.
Теперь о новом острове беспокоится и руководство яхт-клуба. Больше всего их волнует, что приезжие моряки, которые, не зная об острове, могут повредить лодки. Сейчас руководство сообщило об этой проблеме всем местным жителям, и передало информацию в гидрографическое управление Великобритании, чтобы остров скорее нанесли на карты.
Кстати, замок Херст был построен Генрихом VIII как артиллерийский форт для защиты от французского вторжения. Замок возвели между 1541 и 1544 годами, и он входил в состав королевской программы защиты прибрежных фортов. После повреждения стены исторического замка в 2021 году, сюда привезли 7500 тонн гальки, и его целостность до сих пор поддерживают разными средствами.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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