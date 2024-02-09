Пингвины одобряют: моряки вывезли из Антарктиды 3 тонны мусорa

"Я была в команде, которая проводила первую уборку. Конечно, было интересно посмотреть, сколько снега растаяло за это время и как много вещей оголилось. К сожалению, нам не удалось вывезти весь мусор из-за обледенения, однако мы сделали остров максимально безопасным для диких животных", - поделилась Ли.

Антарктические пингвины точно рады, что люди оставили их остров. Эти очаровательные существа засыпают до 1000 раз в день и нуждаются в 11 часах отдыха.