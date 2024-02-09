Пингвины одобряют: моряки вывезли из Антарктиды 3 тонны мусорa

Моряки Королевского военно-морского флота Великобритании внесли свой вклад в сохранение чистоты и безопасности Антарктиды. В присутствии местных жителей - пингвинов - экипаж ледокола HMS Protector собрал 3 тонны мусора.
Впервые с 2017 года команда вернулась на остров Брабант, чтобы продолжить сбор мусора, оставленного экспедицией в 1980-х годах.
Оставив HMS Protector, 29 членов экипажа отправились к берегу на лодках Zodiac.
Брабант - необитаемый остров на северо-западе Антарктиды, на котором в 1983-1985 годах проводились научные экспедиции. Однако учёные оставили после себя много мусора, большая часть которого вмёрзла.
Команда собрала многое: от верёвок и строительных лесов до банок с кремом и полок для специй.
Со времён открытия остров Брабант посещали всего шесть раз. Его единственными постоянными обитателями являются пингвины и тюлени. По оценкам, здесь живёт более 20000 тюленей, причем самыми многочисленными являются морские слоны.
Капитан-лейтенант Ханна Ли, которая также принимала участие в работах 7 лет назад, сказала: "Мы были рады прибраться и сохранить природную красоту Антарктиды".
"Я была в команде, которая проводила первую уборку. Конечно, было интересно посмотреть, сколько снега растаяло за это время и как много вещей оголилось. К сожалению, нам не удалось вывезти весь мусор из-за обледенения, однако мы сделали остров максимально безопасным для диких животных", - поделилась Ли.
Антарктические пингвины точно рады, что люди оставили их остров. Эти очаровательные существа засыпают до 1000 раз в день и нуждаются в 11 часах отдыха.
Недавнее исследование вод Антарктики показало, что уровень загрязнения микропластиком сейчас такой же, как и в других регионах мира.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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