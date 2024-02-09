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Пингвины одобряют: моряки вывезли из Антарктиды 3 тонны мусорa

Пингвины одобряют: моряки вывезли из Антарктиды 3 тонны мусорa

Автор:
09 февраля 2024 10:07
Сообщество : Жизнь
Метки: Антарктида   Брабант   мусор   остров   пингвин   экспедиция   
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Моряки Королевского военно-морского флота Великобритании внесли свой вклад в сохранение чистоты и безопасности Антарктиды. В присутствии местных жителей - пингвинов - экипаж ледокола HMS Protector собрал 3 тонны мусора.

Впервые с 2017 года команда вернулась на остров Брабант, чтобы продолжить сбор мусора, оставленного экспедицией в 1980-х годах.

Оставив HMS Protector, 29 членов экипажа отправились к берегу на лодках Zodiac.

Брабант - необитаемый остров на северо-западе Антарктиды, на котором в 1983-1985 годах проводились научные экспедиции. Однако учёные оставили после себя много мусора, большая часть которого вмёрзла.

Команда собрала многое: от верёвок и строительных лесов до банок с кремом и полок для специй.

Со времён открытия остров Брабант посещали всего шесть раз. Его единственными постоянными обитателями являются пингвины и тюлени. По оценкам, здесь живёт более 20000 тюленей, причем самыми многочисленными являются морские слоны.


Капитан-лейтенант Ханна Ли, которая также принимала участие в работах 7 лет назад, сказала: "Мы были рады прибраться и сохранить природную красоту Антарктиды".

"Я была в команде, которая проводила первую уборку. Конечно, было интересно посмотреть, сколько снега растаяло за это время и как много вещей оголилось. К сожалению, нам не удалось вывезти весь мусор из-за обледенения, однако мы сделали остров максимально безопасным для диких животных", - поделилась Ли.

Антарктические пингвины точно рады, что люди оставили их остров. Эти очаровательные существа засыпают до 1000 раз в день и нуждаются в 11 часах отдыха.

Недавнее исследование вод Антарктики показало, что уровень загрязнения микропластиком сейчас такой же, как и в других регионах мира.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Антарктида   Брабант   мусор   остров   пингвин   экспедиция   
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Ivan 50 минут назад
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