Очаровательная карлица, ставшая музой великого сказочника и прототипом Дюймовочки

Андерсен познакомился с дочерью Вульфа Генриеттой. Информация о внешности девушки сохранилась очень противоречивая. С одной стороны, она была миленькой, с огромными глазами и нежной кожей. Но с другой… Генриетта страдала патологией развития и была почти что карлицей. А спину девушки уродовал заметный горб.

Молодые люди быстро нашли общий язык. Генриетта была хорошо образована и обладала острым природным умом. Они часами могли увлечённо беседовать, обсуждая самые разные темы, среди которых были и будущие произведения Андерсена.

Рядом друг с другом они смотрелись комично, ведь Андерсен был высоким, тощим и довольно неуклюжим. А миниатюрная Генриетта хоть и была миленькой, но искорёженного болезнью тела не скрыть.

Впрочем, мнение окружающих их мало интересовало. Родители девушки поощряли дружбу, полагая, что она может перерасти в нечто большее. И молодые люди поженятся. Но этого не произошло.

Андерсен увлёкся Йенни Линд – знаменитой шведской певицей. Хотя та изначально заявила, что ничего кроме дружбы между ними быть не может. В 1834 году Вульф покинула дом и перебралась в Италию в надежде, что благодатный климат поможет поправить здоровье. Но связи друзья не теряли, постоянно переписывались. Как раз в это время Андерсен написал несколько историй для детей, в числе которых была и «Дюймовочка».

Критики вгрызлись в сказку как стая голодных волков: и морали в ней нет, и язык примитивный, и смысла ноль. Но автору не было дела до их пыхтения: ведь каждое слово, каждый образ, каждая метафора – это посвящение его маленькой подруге.