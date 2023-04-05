Очаровательная карлица, ставшая музой великого сказочника и прототипом Дюймовочки

Этот персонаж любят современные читатели. С особенной теплотой относился к нему и сам автор.
И хотя финал сказки о Дюймовочке счастливый, у прототипа жизнь сложилась далеко не так радостно.
Сын сапожника и прачки пробовал себя в Копенгагене во время учёбы в самых разных направлениях. Андерсену было 17 лет, когда он обратился к датскому адмиралу, возглавлявшему Морской кадетский корпус, за рекомендациями. Пётр Вульф славился своими талантливыми переводами английских классиков. Пьесу, которую Ганс Христиан Андерсен показал адмиралу, тот не оценил. Но проникся к юноше симпатией и пригласил того отужинать. На ужине и состоялась судьбоносная встреча.
Андерсен познакомился с дочерью Вульфа Генриеттой. Информация о внешности девушки сохранилась очень противоречивая. С одной стороны, она была миленькой, с огромными глазами и нежной кожей. Но с другой… Генриетта страдала патологией развития и была почти что карлицей. А спину девушки уродовал заметный горб.
Молодые люди быстро нашли общий язык. Генриетта была хорошо образована и обладала острым природным умом. Они часами могли увлечённо беседовать, обсуждая самые разные темы, среди которых были и будущие произведения Андерсена.
Рядом друг с другом они смотрелись комично, ведь Андерсен был высоким, тощим и довольно неуклюжим. А миниатюрная Генриетта хоть и была миленькой, но искорёженного болезнью тела не скрыть.
Впрочем, мнение окружающих их мало интересовало. Родители девушки поощряли дружбу, полагая, что она может перерасти в нечто большее. И молодые люди поженятся. Но этого не произошло.
Андерсен увлёкся Йенни Линд – знаменитой шведской певицей. Хотя та изначально заявила, что ничего кроме дружбы между ними быть не может. В 1834 году Вульф покинула дом и перебралась в Италию в надежде, что благодатный климат поможет поправить здоровье. Но связи друзья не теряли, постоянно переписывались. Как раз в это время Андерсен написал несколько историй для детей, в числе которых была и «Дюймовочка».
Критики вгрызлись в сказку как стая голодных волков: и морали в ней нет, и язык примитивный, и смысла ноль. Но автору не было дела до их пыхтения: ведь каждое слово, каждый образ, каждая метафора – это посвящение его маленькой подруге.
Финал Андерсен написал специально для Генриетты: Дюймовочка попадает в сказочную страну, где находит счастье среди крохотного эльфийского народа, который принимает её как свою, и выходит за одного из эльфов замуж.
Фактически конец сказки – это та реальность, которую Андерсен не смог дать своей названной сестричке. А себя он метафорически показал в виде ласточки. Во-первых, это обусловлено тем, что в датском языке название этой птицы относится к общему роду. То есть ласточка может быть и «он», и «она». К тому же именно Вульф была самой яростной защитницей писателя. А в сказке она спасла птицу от смерти, отогрела её.
К сожалению, в истории настоящей Дюймовочки счастливого финала не случилось. После смерти родителей Генриетта с братом уехали и много путешествовали по миру, живя то в одной стране, то в другой. Побывали в Штатах и на Вест-индских островах. Именно там брат девушки заразился лихорадкой и скончался на руках у Генриетты. Та похоронила последнего родного человека и вернулась в Данию.
Долгие годы она мечтала ещё хоть раз посетить могилу брата. И осмелилась только в 1858 году. Вульф мучили сомнения, она даже хотела отказаться от поездки. Но ей приснился покойный брат и буквально умолял навестить его. Видимо, предчувствия провидение посылало не просто так: на пароходе «Австрия», который отбыл в Вест-Индию, случился пожар. И почти все пассажиры, включая Генриетту, погибли в пламени.
Андерсен тяжело перенёс гибель друга и музы. Будучи очень впечатлительным, он даже начал видеть, как дома на улицах превращаются в гигантские волны и затопляют всё вокруг. Он понял, что так недолго потерять рассудок. И приложил все силы, чтобы перестать постоянно думать об одном и том же. Так острая горечь потери переросла в тихую грусть.
Маленькая женщина мечтала о любви, несмотря на нездоровье. Но счастья не случилось. Зато в истории осталась трогательная и любимая многими сказка, в которой Дюймовочка всё же нашла своё счастье.
Источник:
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