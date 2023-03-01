Нежная красавица, ставшая прототипом Снежной Королевы

Известность, слава, деньги у Андерсена были. Но не было личного счастья. В быту Ганс был человеком скромным, робким и страдал массой фобий. К примеру, жутко боялся стать жертвой преступления – ограбления, отравления, убийства. Угнетающе на него действовали замкнутые пространства. Сказочник обходил стороной псов и женщин, в обществе которых дико смущался.

Предприимчивые дамы хотели захомутать писателя. Ещё бы, он стал богатым и, соответственно, завидной партией. А уж перетерпеть некоторые причуды мужа можно.

Андерсен отмахивался от назойливых предложений и мечтал о настоящей любви. В записях Ганса сохранилось упоминание, что в возрасте 30 лет он так и не познал женщину. Хотя и хотел испытать это ощущение. Но для романтически настроенного датчанина непозволительным был поход к представительницам древнейшей профессии, ибо для него важно было единение не только тел, но и душ.

С возрастом он научился вести себя с женщинами галантно, учтиво и обходительно, источал комплименты, флиртовал. Но попытки перейти на иной уровень отношений всегда пресекал.