Нежная красавица, ставшая прототипом Снежной Королевы

Литераторы, пусть и не все, живут не только в мире выдуманных грёз, но и настоящих страстей. У величайшего сказочника тоже была в жизни великая любовь, с объекта которой он с высокой долей вероятности списал Снежную Королеву.
Ганс Христиан Андерсен родился в семье бедного башмачника и прачки в 1805 году. Единственного ребёнка родители обожали. Но жизнь изменилась, когда неожиданно умер отец.
Мать хваталась за любую работу, и мальчику часто приходилось оставаться дома одному. Время Ганс коротал за придумыванием красивых историй. И в 14 лет он решил попытать счастья в большом городе – Копенгагене, хотя мать и отговаривала сына от этого поступка. Впрочем, судьба оказалась благосклонна к талантливому юноше. Он поступил в гимназию, увлёкся танцами, пением. И, конечно, писал, зарабатывая на жизнь сочинением стишков на все случаи жизни.
Вскоре чудаковатого и неуклюжего, но удивительно располагающего сказочника узнала вся страна. Сограждане присвоили ему неофициальный и совершенно заслуженный титул – Король сказок.
Известность, слава, деньги у Андерсена были. Но не было личного счастья. В быту Ганс был человеком скромным, робким и страдал массой фобий. К примеру, жутко боялся стать жертвой преступления – ограбления, отравления, убийства. Угнетающе на него действовали замкнутые пространства. Сказочник обходил стороной псов и женщин, в обществе которых дико смущался.
Предприимчивые дамы хотели захомутать писателя. Ещё бы, он стал богатым и, соответственно, завидной партией. А уж перетерпеть некоторые причуды мужа можно.
Андерсен отмахивался от назойливых предложений и мечтал о настоящей любви. В записях Ганса сохранилось упоминание, что в возрасте 30 лет он так и не познал женщину. Хотя и хотел испытать это ощущение. Но для романтически настроенного датчанина непозволительным был поход к представительницам древнейшей профессии, ибо для него важно было единение не только тел, но и душ.
С возрастом он научился вести себя с женщинами галантно, учтиво и обходительно, источал комплименты, флиртовал. Но попытки перейти на иной уровень отношений всегда пресекал.
Так было вплоть до 1843 года, когда в жизни сказочника появилась шведская певица Йенни Линд. Слушая её исполнение в театре, Андерсен поражался хрустальному голосу и холодной идеальной красоте. Но в жизни Линд оказалась другой – живой, яркой, доброй и располагающей.
Но певица не смогла ответить на чувства писателя, девушка видела в нём только друга и воспринимала как брата. Попытки поухаживать Йенни игнорировала, зато с удовольствием слушала истории мастера слова.
Но бесконечно так продолжаться не могло. И в итоге девушка объявила ухажёру, что не испытывает к нему романтических чувств и не сможет полюбить. Андерсен ушёл в тень. Новость о замужестве возлюбленной практически уничтожила писателя. Он страдал и полностью отстранился от реального мира, оставшись в мире вымышленном, населённом его собственными созданиями.
Некоторые исследователи и ценители творчества сказочника уверены, что Снежная Королева списана с Йенни. Тем более что в конце жизни Андерсен упоминал в дневниках, что за славу и богатство отдал непомерно высокую плату. После долгой и тяжёлой болезни виртуоз слова скончался в возрасте 70 лет. Его сказки ушли в народ и разошлись по всему миру.
Несмотря на меняющиеся реалии, сказки Андерсена не теряют актуальности и в наши дни. Ведь они преисполнены вечных ценностей – заботы, преданности, чести, добра, любви и, как писал Паустовский, учат «светлой вере в победу солнца над мраком и доброго человеческого сердца над злом».
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