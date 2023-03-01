FISHKINET
Сообщество RealFishki 1260 постов • 123 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Нежная красавица, ставшая прототипом Снежной Королевы

Нежная красавица, ставшая прототипом Снежной Королевы

Автор:
01 марта 2023 13:27
Сообщество : RealFishki
Метки: Ганс Христиан Андерсен   Жизнь   Йенни Линд   история   литература   любовь   прототип   сказка   снежная королева   судьба   
949
7

Литераторы, пусть и не все, живут не только в мире выдуманных грёз, но и настоящих страстей. У величайшего сказочника тоже была в жизни великая любовь, с объекта которой он с высокой долей вероятности списал Снежную Королеву.

Ганс Христиан Андерсен родился в семье бедного башмачника и прачки в 1805 году. Единственного ребёнка родители обожали. Но жизнь изменилась, когда неожиданно умер отец.

×
×

Мать хваталась за любую работу, и мальчику часто приходилось оставаться дома одному. Время Ганс коротал за придумыванием  красивых историй. И в 14 лет он решил попытать счастья в большом городе – Копенгагене, хотя мать и отговаривала сына от этого поступка. Впрочем, судьба оказалась благосклонна к талантливому юноше. Он поступил в гимназию, увлёкся танцами, пением. И, конечно, писал, зарабатывая на жизнь сочинением стишков на все случаи жизни.

Вскоре чудаковатого и неуклюжего, но удивительно располагающего сказочника узнала вся страна. Сограждане присвоили ему неофициальный и совершенно заслуженный титул – Король сказок.

Известность, слава, деньги у Андерсена были. Но не было личного счастья. В быту Ганс был человеком скромным, робким и страдал массой фобий. К примеру, жутко боялся стать жертвой преступления – ограбления, отравления, убийства. Угнетающе на него действовали замкнутые пространства. Сказочник обходил стороной псов и женщин, в обществе которых дико смущался.

Предприимчивые дамы хотели захомутать писателя. Ещё бы, он стал богатым и, соответственно, завидной партией. А уж перетерпеть некоторые причуды мужа можно.

Андерсен отмахивался от назойливых предложений и мечтал о настоящей любви. В записях Ганса сохранилось упоминание, что в возрасте 30 лет он так и не познал женщину. Хотя и хотел испытать это ощущение. Но для романтически настроенного датчанина непозволительным был поход к представительницам древнейшей профессии, ибо для него важно было единение не только тел, но и душ.

С возрастом он научился вести себя с женщинами галантно, учтиво и обходительно, источал комплименты, флиртовал. Но попытки перейти на иной уровень отношений всегда пресекал.

Так было вплоть до 1843 года, когда в жизни сказочника появилась шведская певица Йенни Линд. Слушая её исполнение в театре, Андерсен поражался хрустальному голосу и холодной идеальной красоте. Но в жизни Линд оказалась другой – живой, яркой, доброй и располагающей.

Но певица не смогла ответить на чувства писателя, девушка видела в нём только друга и воспринимала как брата. Попытки поухаживать Йенни игнорировала, зато с удовольствием слушала истории мастера слова.

Но бесконечно так продолжаться не могло. И в итоге девушка объявила ухажёру, что не испытывает к нему романтических чувств и не сможет полюбить. Андерсен ушёл в тень. Новость о замужестве возлюбленной практически уничтожила писателя. Он страдал и полностью отстранился от реального мира, оставшись в мире вымышленном, населённом его собственными созданиями.

Некоторые исследователи и ценители  творчества сказочника уверены, что Снежная Королева списана с Йенни. Тем более что в конце жизни Андерсен упоминал в дневниках, что за славу и богатство отдал непомерно высокую плату. После долгой и тяжёлой болезни виртуоз слова скончался в возрасте 70 лет. Его сказки ушли в народ и разошлись по всему миру.

Несмотря на меняющиеся реалии, сказки Андерсена не теряют актуальности и в наши дни. Ведь они преисполнены вечных ценностей – заботы, преданности, чести, добра, любви и, как писал Паустовский, учат «светлой вере в победу солнца над мраком и доброго человеческого сердца над злом».

Источник:

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Ганс Христиан Андерсен   Жизнь   Йенни Линд   история   литература   любовь   прототип   сказка   снежная королева   судьба   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74750



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 необычностей, которые попались путешественникам
15 необычностей, которые попались путешественникам
Советские плавленые сыры
Советские плавленые сыры
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. В Магнитогорске водитель BMW уходил от столкновения и влетел в пешеходов
Авария дня. В Магнитогорске водитель BMW уходил от столкновения и влетел в пешеходов
Авария дня. Приору выкинуло на встречную полосу
Авария дня. Приору выкинуло на встречную полосу
Вместо Турции: 5 крутых мест, на которые стоит потратить отпуск и выходные
Вместо Турции: 5 крутых мест, на которые стоит потратить отпуск и выходные
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кот Абьюзер

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#в мире#интересное#Жизнь#истории#США#картинки#СССР#нейросеть
#интересно#животные#забавно#подборка#история#наука#дети#новости#удивительно#аварии
#Юмор#Прикол#факты#кино#Россия#Ynews#дтп#Приколы#фильм#автомобили
Вместо Турции: 5 крутых мест, на которые стоит потратить отпуск и выходные Вместо Турции: 5 крутых мест, на которые стоит потратить отпуск и выходные Путь баронессы: от влиятельной фрейлины до заключённой медсестры, выхаживавшей тифозных больных Путь баронессы: от влиятельной фрейлины до заключённой медсестры, выхаживавшей тифозных больных Актриса, феминистка, хлебопёк, богатая вдова, неопознанные малыши: как сложились судьбы наиболее известных пассажиров, выживших при&nbsp; крушении «Титаника»? Актриса, феминистка, хлебопёк, богатая вдова, неопознанные малыши: как сложились судьбы наиболее... Факты о жизни Эдгара По Факты о жизни Эдгара По Белокожая масаи: чем закончилась любовь швейцарской бизнес-леди и чернокожего африканского дикаря Белокожая масаи: чем закончилась любовь швейцарской бизнес-леди и чернокожего африканского дикаря Роковое опоздание, лишившее страну кумира миллионов Роковое опоздание, лишившее страну кумира миллионов

На что жалуетесь?

Вернуться