Дом, в котором витает дух Пиковой дамы

Ай, да Пушкин! Вот умел наш классик создавать такие произведения, к которым даже далёкие от литературы люди обращаются в обычной жизни.
«Тройка, семёрка, туз». Именно с этой фразой ассоциируется питерский особняк, расположенный по адресу Малая Морская, 10. Почему? Дело в том, что именно в этом доме Александр Сергеевич поселил героиню своей повести. И тому есть подтверждения: в своём дневнике классик упомянул, что между владелицей вышеуказанного особняка княгиней Натальей Петровной Голицыной и выдуманной графиней, заставившей Германа сойти с ума, имеется связь.
Наталья Петровна – современница Пушкина, была дамой не сказать, чтобы выдающихся внешних данных. Но характер у Голицыной был такой, что она бы и страной править смогла. Железная дама, словом. Впрочем, положение обязывало: женщина была из благородного рода с соответствующим воспитанием.
Как пересеклись их пути с Пушкиным? Азарт. В ту пору в карты не играл разве что только слепой. А дом княгини как раз и был самым роскошным салоном того периода. Даже представители правящей династии сюда нередко захаживали.
Что логично, ведь Наталья некогда была фрейлиной самой Екатерины Великой, ухитрилась пережить целых 5 царей и имела при дворе нужные связи. Поэтому когда входили в возраст юные девы, которым нужна была протекция при дворе, родные обращались к Голицыной. На поклон к княгине привозили и молодых офицеров, чья карьера только начиналась и тоже требовала поддержки.
На момент знакомства с Пушкиным Наталья Петровна была уже в возрасте. Но отличалась такой ощутимой энергетикой, что поэт просто не мог не задействовать её в произведении.
Как уже было отмечено, дама была в возрасте. И с годами обзавелась довольно заметной растительностью на лице – усики над верхней губой, длинные волоски на подбородке. Всё понятно – гормоны, возраст. В связи с чем и реально существовавшее прозвище – «усатая графиня», прославившее и прототип, и персонаж.
Прототипом Германа стал, к слову, племянник Наталья Петровны. Молодой человек как-то проигрался в пух и прах и осмелился попросить у тётушки денег для покрытия долга чести. Княгиня была женщиной прижимистой, поэтому денег не дала. Но подсказала молодому человеку беспроигрышную комбинацию, которую ей как-то поведал знаменитый карточный шулер. Да, те самые тройка, семёрка, туз. Племянник поделился историей с Пушкиным (мужчины тоже не прочь посплетничать в любые времена). И у нас появилась возможность наслаждаться чудесной мистической повестью.
Надо сказать, что Голицына была дамой весьма суеверной. И после её смерти, кстати, в очень почтенном возрасте 97 лет, в обществе болтали, что в день смерти в доме видели загадочный чёрный силуэт в военной форме, который запер дух княгини в доме, где он и мается по сей день, не обретя покой.
Когда Наталья Петровна отошла в мир иной, особняк перешёл во владение династии Чернышёвых. Впоследствии владельцы дома на Малой Морской менялись. Но вне зависимости от фактического собственника особняк продолжает оставаться вне времени и пространства. Ведь он – тоже реально существующий персонаж мистической истории, которая без малого два столетия будоражит умы любителей загадок и тайн.
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