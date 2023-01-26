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Дом, в котором витает дух Пиковой дамы

Дом, в котором витает дух Пиковой дамы

Автор:
26 января 2023 13:21
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Наталья Петровна Голицына   Пиковая дама   Санкт-Петербург   александр сергеевич пушкин   героиня   литература   персонаж   повесть   произведение   прототип   
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Ай, да Пушкин! Вот умел наш классик создавать такие произведения, к которым даже далёкие от литературы люди обращаются в обычной жизни.

«Тройка, семёрка, туз». Именно с этой фразой ассоциируется питерский особняк, расположенный по адресу Малая Морская, 10. Почему? Дело в том, что именно в этом доме Александр Сергеевич поселил героиню своей повести. И тому есть подтверждения: в своём дневнике классик упомянул, что между владелицей вышеуказанного особняка княгиней Натальей Петровной Голицыной и выдуманной графиней, заставившей Германа сойти с ума, имеется связь.

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Наталья Петровна – современница Пушкина, была дамой не сказать, чтобы выдающихся внешних данных. Но характер у Голицыной был такой, что она бы и страной править смогла. Железная дама, словом. Впрочем, положение обязывало: женщина была из благородного рода с соответствующим воспитанием.

Как пересеклись их пути с Пушкиным? Азарт. В ту пору в карты не играл разве что только слепой. А дом княгини как раз и был самым роскошным салоном того периода. Даже представители правящей династии сюда нередко захаживали.

Что логично, ведь Наталья некогда была фрейлиной самой Екатерины Великой, ухитрилась пережить целых 5 царей и имела при дворе нужные связи. Поэтому когда входили в возраст юные девы, которым нужна была протекция при дворе, родные обращались к Голицыной. На поклон к княгине привозили и молодых офицеров, чья карьера только начиналась и тоже требовала поддержки.

На момент знакомства с Пушкиным Наталья Петровна была уже в возрасте. Но отличалась такой ощутимой энергетикой, что поэт просто не мог не задействовать её в произведении.

Как уже было отмечено, дама была в возрасте. И с годами обзавелась довольно заметной растительностью на лице – усики над верхней губой, длинные волоски на подбородке. Всё понятно – гормоны, возраст. В связи с чем и реально существовавшее прозвище – «усатая графиня», прославившее и прототип, и персонаж.

Прототипом Германа стал, к слову, племянник Наталья Петровны. Молодой человек как-то проигрался в пух и прах и осмелился попросить у тётушки денег для покрытия долга чести. Княгиня была женщиной прижимистой, поэтому денег не дала. Но подсказала молодому человеку беспроигрышную комбинацию, которую ей как-то поведал знаменитый карточный шулер. Да, те самые тройка, семёрка, туз. Племянник поделился историей с Пушкиным (мужчины тоже не прочь посплетничать в любые времена). И у нас появилась возможность наслаждаться чудесной мистической повестью.

Надо сказать, что Голицына была дамой весьма суеверной. И после её смерти, кстати, в очень почтенном возрасте 97 лет, в обществе болтали, что в день смерти в доме видели загадочный чёрный силуэт в военной форме, который запер дух княгини в доме, где он и мается по сей день, не обретя покой.

Когда Наталья Петровна отошла в мир иной, особняк перешёл во владение династии Чернышёвых. Впоследствии владельцы дома на Малой Морской менялись. Но вне зависимости от фактического собственника особняк продолжает оставаться вне времени и пространства. Ведь он – тоже реально существующий персонаж мистической истории, которая без малого два столетия будоражит умы любителей загадок и тайн.

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Метки: Наталья Петровна Голицына   Пиковая дама   Санкт-Петербург   александр сергеевич пушкин   героиня   литература   персонаж   повесть   произведение   прототип   
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1  комментарий
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Компьютер DELL монитором 14 минут назад
Дух у них витает , проветривать надо )))
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