Дом, в котором витает дух Пиковой дамы

Что логично, ведь Наталья некогда была фрейлиной самой Екатерины Великой, ухитрилась пережить целых 5 царей и имела при дворе нужные связи. Поэтому когда входили в возраст юные девы, которым нужна была протекция при дворе, родные обращались к Голицыной. На поклон к княгине привозили и молодых офицеров, чья карьера только начиналась и тоже требовала поддержки.

На момент знакомства с Пушкиным Наталья Петровна была уже в возрасте. Но отличалась такой ощутимой энергетикой, что поэт просто не мог не задействовать её в произведении.