Настоящие Белоснежки: на роль прототипа героини претендуют сразу две женщины

Исследователь Экхарт Сандер пришёл к выводу, что прототипом главной героини стала немецкая аристократка Маргарета фон Вальдек. После смерти матери отец повторно женился и отправил девочку, которая росла удивительной красавицей, к родственникам в Брюссель.

Маргарета попала ко двору будущего короля Испании Филиппа II, и между молодыми людьми разгорелся роман. Однако семья юноши её не приняла. Девушка как раз в этот период писала отцу, что стремительно теряет здоровье. И умерла, когда ей был всего 21 год. В записях Вальдека сохранились предположения, что неугодную невесту отравил кто-то из окружения будущей монаршей особы. О чём свидетельствует и сложно разбираемый – «дрожащий» почерк дочери.