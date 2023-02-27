Настоящие Белоснежки: на роль прототипа героини претендуют сразу две женщины

Сказка, пьеса, фильм, мультфильм об истории Белоснежки поучительные и трогательные. Но, оказывается, авторы позаимствовали идею в реальной жизни.
Исследователь Экхарт Сандер пришёл к выводу, что прототипом главной героини стала немецкая аристократка Маргарета фон Вальдек. После смерти матери отец повторно женился и отправил девочку, которая росла удивительной красавицей, к родственникам в Брюссель.
Маргарета попала ко двору будущего короля Испании Филиппа II, и между молодыми людьми разгорелся роман. Однако семья юноши её не приняла. Девушка как раз в этот период писала отцу, что стремительно теряет здоровье. И умерла, когда ей был всего 21 год. В записях Вальдека сохранились предположения, что неугодную невесту отравил кто-то из окружения будущей монаршей особы. О чём свидетельствует и сложно разбираемый – «дрожащий» почерк дочери.
Отец и мачеха под обвинение никогда не попадали. Но их вина, пусть и косвенная, есть, поскольку они использовали девушку как инструмент в достижении собственных амбиций и упрочнения положения за счёт брака с правителем. При этом достойному жениху, который просил руки Маргареты, они отказали.
Примерно в этот же период в окрестностях города изловили странного старика, который угощал детей отравленными яблоками. Связи между смертью девушки и промыслом престарелого психа не было, но этот момент братья Гримм использовали в сказке.
А гномы – это совсем не сказочные человечки, а дети. Отец девушки владел рудником. А использование детского труда было обычным явлением для того времени.
Второй прототип Белоснежки – самая настоящая принцесса Мария София фон Эрталь, родившаяся в 1725 году в небольшом немецком городке Лор-ам-Майн. Сведений о её жизни гораздо меньше, но одна деталь точно переехала в сказку – волшебное зеркало.
У девочки действительно имелась мачеха. Женщина была хороша собой и обожала сидеть у зеркала, которое ей подарил муж, и нахваливать себя.
Кажется невероятным для того времени, но считается, что зеркало было с секретом и каким-то образом отражало голос говорящего, работая как эхо. И мачеха поднимала себе таким образом самооценку.
Зеркало сохранилось и находится в музее Шпессарта, и посетители даже могут его рассмотреть. Правда, «говорящий» механизм вышел из строя.
Марию никто не травил, и скончалась она в весьма преклонных годах для того времени, что-то около 70 лет. В силу неприязненного отношения со стороны мачехи или по каким-то иным причинам, но девочка сбежала из дома и нашла приют у рудокопов, которые трудились в шахте по добыче серебра. И именно они трансформировались в сказке в гномов, поскольку шахты были такими низкими, что работа в них заставляла людей сгибаться. А это отражалось на состоянии скелета и росте.
Когда отец и мачеха скончались, из хижины своих маленьких благодетелей она вернулась в замок. Где и жила до конца жизни. Ходили слухи, что принцесса не отличалась особым благочестием. А некоторые рудокопы, несмотря на рост, были вполне себе привлекательными молодыми людьми. По крайней мере, замуж фон Эрталь не вышла.
Определённым подтверждением этой версии выступает и тот факт, что после смерти в родах матери Марии на руках вдовца осталось много детей, что-то около десятка. И больше никто из братьев и сестёр из дома не сбежал, что свидетельствует об относительно благополучном житие семейства. В начале XIX века церковь в Бамберге, где погребли принцессу после смерти, развалилась, и могила прототипа Белоснежки была утеряна.
Но когда властям пришла идея открыть новый туристический маршрут, странным образом из небытия всплыло надгробие. Оно и понятно, какой турист не захочет прокатиться по дорогам сказок, слушая историю о жизни настоящей Белоснежки.
Источник:
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Это лесорубы, а не рудокопы!
Это реально работает, зеркало не нужно. Читайте Карен Прайор "Не рычите на собаку".