Омский пенсионер через суд запретил кошке передвигаться по квартире

В Омске на полном серьёзе через суд пенсионер запретил коке свободно гулять по квартире. Дело было так: 72-летний омич проживает в квартире вместе с 38-летней соседкой, у которой есть кошка. Пенсионер невзлюбил пушистика, его раздражало, что кошка шарится по квартире и везде лезет. Разговоры ни к чему не привели, поэтому омич обратился в суд. В итоге стороны заключили мировое соглашение, в котором отмечалось, что её питомец не может заходить в комнату к пенсионеру.

Вот только кошка была не в курсе этого соглашения. Она продолжала разгуливать по квартире как ни в чём не бывало. Пенсионер снова обратился к судебным приставам, сообщает KP.

Судебные приставы предупредили хозяйку кошки о том, что женщину ждёт штраф, если она не сможет совладать со своим питомцем, и выставил требование «исполнить возложенные судом обязательства в установленный законом срок».

В итоге хозяйка всё же запретила кошке заходить в комнату к соседу и ограничила её передвижение по квартире.