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Омский пенсионер через суд запретил кошке передвигаться по квартире

Омский пенсионер через суд запретил кошке передвигаться по квартире

Автор:
05 апреля 2023 07:24
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   животные   интересное   кошка   омск   соседи   суд   фото   
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Владельцы кошек знают, какие их питомцы бывают приставучие. Омский пенсионер не выдержал назойливости кошки, обратился в суд и тот обязал пушистика не шарахаться по квартире.

В Омске на полном серьёзе через суд пенсионер запретил коке свободно гулять по квартире. Дело было так: 72-летний омич проживает в квартире вместе с 38-летней соседкой, у которой есть кошка. Пенсионер невзлюбил пушистика, его раздражало, что кошка шарится по квартире и везде лезет. Разговоры ни к чему не привели, поэтому омич обратился в суд. В итоге стороны заключили мировое соглашение, в котором отмечалось, что её питомец не может заходить в комнату к пенсионеру.

Вот только кошка была не в курсе этого соглашения. Она продолжала разгуливать по квартире как ни в чём не бывало. Пенсионер снова обратился к судебным приставам, сообщает KP.

Судебные приставы предупредили хозяйку кошки о том, что женщину ждёт штраф, если она не сможет совладать со своим питомцем, и выставил требование «исполнить возложенные судом обязательства в установленный законом срок».

В итоге хозяйка всё же запретила кошке заходить в комнату к соседу и ограничила её передвижение по квартире.


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Метки: Питомцы   животные   интересное   кошка   омск   соседи   суд   фото   
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Элек Мек 6 минут назад
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