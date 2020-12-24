От них не скрыться: 30 животных, которым ну очень любопытно, что происходит на улице

Соседи бывают разными - шумными, общительными, понимающими, и очень любопытными. А если ваш сосед - четвероногое создание, которому интересно буквально все, что происходит снаружи? Знайте, что такой сосед увидит каждый ваш шаг, даже если не сможет никому об этом рассказать. Взглянем на подборку пушистых друзей, которые всегда хотят быть в курсе того, что происходит вокруг!
Питомцы, как и некоторые люди, тоже иногда любят посидеть у окошка и понаблюдать за тем, чем там заняты соседи. Разница в том, что их никогда не осудят за это, и ничего им не скажут! Посмотрите на этих полных любопытства пушистиков:
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