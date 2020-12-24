От них не скрыться: 30 животных, которым ну очень любопытно, что происходит на улице

Питомцы, как и некоторые люди, тоже иногда любят посидеть у окошка и понаблюдать за тем, чем там заняты соседи. Разница в том, что их никогда не осудят за это, и ничего им не скажут! Посмотрите на этих полных любопытства пушистиков: