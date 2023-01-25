30 "неудачных" фото котеек, которые показывают всю их суть

Фотографии наших любимых животных мы храним, как фотографии детей. Но иногда получаются не совсем "удачные" случайные кадры - однако, именно они становятся самыми уморительными и прекрасно отражают всю кошачью сущность! Взглянем на некоторые из таких шедевров.

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Левитация 0 Источник:

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Они всего лишь чихнули.. 0 Источник:

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Ну, привет 0 Источник:

Язык живёт своей жизнью 0 Источник:

Что ты такое?! 0 Источник:

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Молитва кошачьему богу 0 Источник:

А здесь надо посмотреть дважды 0 Источник:

Удачный кадр 0 Источник:

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Атака! 0 Источник:

Пора вызывать экзорциста 0 Источник:

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Найди летающего кота 0 Источник:

Кот-жидкость 0 Источник:

Семейная мизансцена 0 Источник:

А планировалось милое селфи с питомцами 0 Источник:

Их не остановить 0 Источник:

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Вот куда кошачье любопытство заводит 0 Источник:

Пошёл наводить разборки 0 Источник:

Когда тебя опять заставляют есть здоровую пищу 0 Источник:

Есть в котах нечто особенное 0 Источник:

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Кот не в восторге от банана 0 Источник:

"Дааай!" 0 Источник:

Обычная сцена, когда у тебя два кота 0 Источник: