30 "неудачных" фото котеек, которые показывают всю их суть

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Фотографии наших любимых животных мы храним, как фотографии детей. Но иногда получаются не совсем "удачные" случайные кадры - однако, именно они становятся самыми уморительными и прекрасно отражают всю кошачью сущность! Взглянем на некоторые из таких шедевров.
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