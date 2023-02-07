В сети нашли "самого грустного" кота в мире

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Панчо - 13-летний котяра, который живёт в Японии. Недавно на него нежданно свалилась популярность - из-за постоянно печального выражения мордочки его назвали "самым грустным котом в мире". Однако, не стоит судить по внешности!
Панчо - 13-летний котик, который живёт в японском городе Майдзуру с хозяевами. Из-за его вечно печального выражения мордочки его прозвали "самым грустным котом в мире", но эта уникальная особенность только влюбляет миллионы людей. Поэтому котяра уже успел стать популярным и украсть множество сердец.
Конечно, это выражение мордочки не означает, что Панчо злой или несчастный. Всё дело во врождённом положении его глаз, из-за которого и получается такой необычный взгляд. По словам хозяйки, Акиры Ямагучи, котика подобрали совсем малышом, и такой взгляд был у него с детства. На самом деле - Панчо очень добрый, милый и общительный питомец.
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Кроме того, хозяйка рассказывает, что Панчо довольно избалован вниманием. "Все любят Панчо, а он любит всех в ответ. Он прекрасно ладит со всеми, кого встретит. А ещё - он очень разбалованный парень," - говорит владелица. Она часто публикует фото питомца в сети, и признаётся, что очень любит кошек, и хочет, чтобы всех пушистиков ценили, любили и уважали как членов семьи - даже если они чем-то отличаются от сородичей.
В сети шутят, что выражение мордочки Панчо означает "Ненавижу понедельники", а другие думают, что он интроверт. В соцсетях котик за короткое время набрал 94 тысячи подписчиков, став маленькой звездой в мире котеек. Посмотрите на этого красавца:
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