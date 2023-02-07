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В сети нашли "самого грустного" кота в мире

В сети нашли "самого грустного" кота в мире

Автор:
07 февраля 2023 21:38
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Фотографии   домашние животные   животные   истории   кот   коты   кошка   кошки   фото   
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Панчо - 13-летний котяра, который живёт в Японии. Недавно на него нежданно свалилась популярность - из-за постоянно печального выражения мордочки его назвали "самым грустным котом в мире". Однако, не стоит судить по внешности!
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Метки: Питомцы   Фотографии   домашние животные   животные   истории   кот   коты   кошка   кошки   фото   
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2  комментария
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493
Мицелий Грибов 48 минут назад
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alex Час назад
конечно грустный, потомушта толстый
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