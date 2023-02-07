В сети нашли "самого грустного" кота в мире

Кроме того, хозяйка рассказывает, что Панчо довольно избалован вниманием. "Все любят Панчо, а он любит всех в ответ. Он прекрасно ладит со всеми, кого встретит. А ещё - он очень разбалованный парень," - говорит владелица. Она часто публикует фото питомца в сети, и признаётся, что очень любит кошек, и хочет, чтобы всех пушистиков ценили, любили и уважали как членов семьи - даже если они чем-то отличаются от сородичей.