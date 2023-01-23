В Сибири верблюд убил сторожа, который его ударил

Владельцы верблюдов летом их стригли и продавали верблюжью шерсть. Но скоро бизнес могут прикрыть. Виной всему смерть сотрудника, которая произошла 22 января.

51-летнего сторожа попросили перевести животных в вольер. Один из них вдруг стал сопротивляться, мужчина ударил его и в ответ верблюд напал: стал бить ногами и кусаться, сообщает РИА Новости.