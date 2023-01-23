В Сибири верблюд убил сторожа, который его ударил

В районе деревни Приозёрка Тюкалинского района есть охотничье хозяйство, где разводят верблюдов. Один из подопечных питомника оказался не робкого десятка — охранник его пнул, когда переводил в стойло, и верблюд его забил ногами.
В районе деревни Приозёрка Тюкалинского района находится охотничья база. Там обитают верблюды: летом школьники ездят туда, чтобы посмотреть на этих удивительных животных. Зимой верблюды отлично могут жить в Сибири — тёплая шерсть защищает их от мороза.
Владельцы верблюдов летом их стригли и продавали верблюжью шерсть. Но скоро бизнес могут прикрыть. Виной всему смерть сотрудника, которая произошла 22 января.
51-летнего сторожа попросили перевести животных в вольер. Один из них вдруг стал сопротивляться, мужчина ударил его и в ответ верблюд напал: стал бить ногами и кусаться, сообщает РИА Новости.
Мужчину с политравмой и открытой черепно-мозговой травмой привезли в больницу, но спасти не смогли. Он скончался в реанимации.
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