FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6850 постов • 989 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Сибири верблюд убил сторожа, который его ударил

В Сибири верблюд убил сторожа, который его ударил

Автор:
23 января 2023 13:56
Сообщество : Жить в России
Метки: верблюд   животные   интересное   омск   сибирь   смерть   фото   
1106
2
1

В районе деревни Приозёрка Тюкалинского района есть охотничье хозяйство, где разводят верблюдов. Один из подопечных питомника оказался не робкого десятка — охранник его пнул, когда переводил в стойло, и верблюд его забил ногами.

В районе деревни Приозёрка Тюкалинского района находится охотничья база. Там обитают верблюды: летом школьники ездят туда, чтобы посмотреть на этих удивительных животных. Зимой верблюды отлично могут жить в Сибири — тёплая шерсть защищает их от мороза.

Владельцы верблюдов летом их стригли и продавали верблюжью шерсть. Но скоро бизнес могут прикрыть. Виной всему смерть сотрудника, которая произошла 22 января.

51-летнего сторожа попросили перевести животных в вольер. Один из них вдруг стал сопротивляться, мужчина ударил его и в ответ верблюд напал: стал бить ногами и кусаться, сообщает РИА Новости.

Мужчину с политравмой и открытой черепно-мозговой травмой привезли в больницу, но спасти не смогли. Он скончался в реанимации.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: верблюд   животные   интересное   омск   сибирь   смерть   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
335
Johnny Espoleto Полчаса назад
Даже скотина любит ласку, а тут с кулаками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
94k
parallax 3 минуты назад
Молодец, горбатый, так его.

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Shtoppi 10 минут назад
Ибо нех_й.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Владимир 14 минут назад
Нефиг, однако, зверушку обижать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Григорий Полчаса назад
а мог бы приносить пользу обществу ну или честно зарабатывать, но оно пошло в охрану, короче кусок тупой и не нужной биомассы мог убиться и по проще, верблюда жалко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
ACU900 Полчаса назад
Верблюды же южане, за что их в Сибирь? Что они такого сделали что их в Сибирь сослали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Топпер Харли Полчаса назад
Он еще бы слона пнул!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Макашев Полчаса назад
какой то верблюд неправильный...чуть что - сразу ноги в ход пускает

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Андрей Иванов Полчаса назад
Верблюд из Челябинска, а сторож, похоже, с Украины. Он бы ещё с медведем бодаться бы полез
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ron Полчаса назад
Опечатка в тексте. Не с "черепно-мозговой травмой", а с "черепно-черепной". Нельзя травмировать то, чего нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Serg2001 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
SuperTroll Полчаса назад
Вообще не жалко идиота. Бедные верблюды и так в жестких условиях. Так этот горе охранник решил бить по море животное, которое в 5 раз больше него. Естественный отбор...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
323425



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Певица Монеточка поставила россиян перед выбором и он оказался не в ее пользу
Певица Монеточка поставила россиян перед выбором и он оказался не в ее пользу
Заброшенный остров Аскольд: забытая техника, казарменный городок артиллеристов и золотое прошлое
Заброшенный остров Аскольд: забытая техника, казарменный городок артиллеристов и...
Набирающие популярность в сообществах
Почему предстоящий кризис больнее всего может ударить по it-шникам
Почему предстоящий кризис больнее всего может ударить по it-шникам
Оказывается, знак барбершопа имеет многовековую историю
Оказывается, знак барбершопа имеет многовековую историю
Самодельный квадрокоптер установил рекорд скорости и попал в книгу Гиннесса (видео)
Самодельный квадрокоптер установил рекорд скорости и попал в книгу Гиннесса (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Поработай ещё немного

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#факты#удивительно#страна#Россия#позитив#полиция
#история#интересно#животные#кино#познавательно#Приколы#забавно#улыбнуло#семья
#люди#в мире#Фотографии#картинки#подборка#Прикол#комментарии#Спорт#путешествие
«По номеру переведете?» «По номеру переведете?» 20 животных, которых природа украсила сердечком 20 животных, которых природа украсила сердечком В Сибири прошёл конкурс на самую красивую могилу В Сибири прошёл конкурс на самую красивую могилу Трое лисят выскочили на дорогу, спасаясь от лесных пожаров Трое лисят выскочили на дорогу, спасаясь от лесных пожаров Медовые муравьи - труженики, производящие мёд Медовые муравьи - труженики, производящие мёд Герой мемов длиннокот Нобико скончался в возрасте 18 лет Герой мемов длиннокот Нобико скончался в возрасте 18 лет

На что жалуетесь?

Вернуться