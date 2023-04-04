В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко заявила, что стоит усилить контроль в этой области. По словам Драпенко, стоит ввести штрафы, а все вывески перевести на русский язык. Именно перевести. Речь идёт о переводе, а не о транслитерации. Например, если написано Wildberries — это "дикие ягоды", то должно быть написано именно "Дикие ягоды". С одним уточнением: фирменное название может быть написано на иностранном языке, но рядом должен быть перевод на русский язык.

О том, что вывески на иностранных языках должны быть переведены на русский язык, говорит наш закон о русском языке. Это действующая норма. Проблема в том, что в Административном кодексе не предусмотрено наказание за неисполнение закона. Поэтому если сейчас в Краснодарском крае депутаты примут норму о переводе, это будет в развитии федерального закона. Но нужно обязательно предусмотреть контроль и, как я считаю, всё-таки ввести в наш Административный кодекс штрафы. Названия должны быть на русский язык переведены в таком же размере и такими же буквами, как пишется фирменное название на иностранном языке. Речь идёт о том, что фирменное название может быть написано на иностранном языке, но рядом должен быть перевод на русский язык.