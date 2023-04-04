Мэр Краснодара готовит законопроект, который запретит использовать вывески на иностранном языке. В Госдуме инициативу мэра поддержали.
В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко заявила, что стоит усилить контроль в этой области. По словам Драпенко, стоит ввести штрафы, а все вывески перевести на русский язык. Именно перевести. Речь идёт о переводе, а не о транслитерации. Например, если написано Wildberries — это "дикие ягоды", то должно быть написано именно "Дикие ягоды". С одним уточнением: фирменное название может быть написано на иностранном языке, но рядом должен быть перевод на русский язык.
О том, что вывески на иностранных языках должны быть переведены на русский язык, говорит наш закон о русском языке. Это действующая норма. Проблема в том, что в Административном кодексе не предусмотрено наказание за неисполнение закона. Поэтому если сейчас в Краснодарском крае депутаты примут норму о переводе, это будет в развитии федерального закона. Но нужно обязательно предусмотреть контроль и, как я считаю, всё-таки ввести в наш Административный кодекс штрафы. Названия должны быть на русский язык переведены в таком же размере и такими же буквами, как пишется фирменное название на иностранном языке. Речь идёт о том, что фирменное название может быть написано на иностранном языке, но рядом должен быть перевод на русский язык.
Изменения потерпят не только вывески на иностранном языке. В своём Telegram-канале депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев заявил, что в рекламе должны показывать только многодетные семьи. По его словам, многодетная семья будет в каждой рекламе, где используется образ "российской семьи" - в каждом ролике и на каждом билборде.
Поправки к закону о рекламе у нас уже готовы. В их подготовке мне помогали сами рекламщики. Они согласны с этой инициативой. Многодетная семья – прекрасный образ для позиционирования товаров и услуг.
Чтобы вы понимали масштаб, в каждом ролике, билборде и рекламном сообщении должны будут использоваться многодетные семьи.
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На иностранном языке обычно бренды..
Вот тот же DNS явно от компьютерного термина образовался, давайте назовем «система доменных имён» Domain Name System
гоните этих придурков с такими законами куда подальше)
Власти Краснодара решили встать в авангарде патриотизма и готовят законопроект, запрещающий вывески на иностранных языках.