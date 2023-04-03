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Экс-участница группы «Ранетки» живёт на улицах Буэнос-Айреса с грудным ребенком

Экс-участница группы «Ранетки» живёт на улицах Буэнос-Айреса с грудным ребенком

Автор:
03 апреля 2023 21:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Аргентина   Елена Третьякова   Ранетки   группА   истории   шоу   эмиграция   
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В прошлом году звезда сериала «Ранетки» Елена Третьякова переехала в Аргентину и родила там сына. Всё ради гражданства. С тех пор она несколько раз меняла жилье, а последняя арендованная квартира оказалась рассадником тараканов и блох. Сейчас семья живет в машине и подумывает вернуться обратно на родину, - пишет ТГ-канал "НеМалахов".

С 2005 года Елена Третьякова пела в популярной девичьей группе «Ранетки», затем снялась в пяти сезонах одноименного телепроекта, а в 2020 году ушла из шоу-бизнеса, переквалифицировавшись в "практикующего психолога и коуча".

В июле прошлого года Третьякова неожиданно своим поклонникам, что переехала в Буэнос-Айрес и родила там сына. Аргентина для эмиграции была выбрана не случайно, поскольку родители-иностранцы, родившие здесь ребенка, могут сразу же подать документы на ПМЖ, а через два года оформить гражданство этой страны. Ребенок же становится гражданином Аргентины сразу после рождения. Своего сына Третьякова назвала Лионель Кристиан, - пишет КП.

Первое время актриса радовалась переезду и с упоением публиковала рассказы и фото о своей новой жизни в Южной Америке:

Однако, вскоре жизнь в эмиграции показала не только свои красочные стороны. Главным камнем преткновения стал квартирный вопрос:

«Эмиграция - это очень тяжело. В Аргентине огромное количество плюсов, но и такое же огромное количество минусов, к которым тяжело привыкнуть. Да и нужно ли вообще привыкать к тому, чего тебе не подходит?".

Последние апартаменты, которые арендовала Третьякова оказались рассадником насекомых. По комнатам рыскали полчища тараканов, которые залезали даже в постель и в холодильник. Новорожденного младенца покусали блохи. К тому же квартира оказалась жаркой и душной – помещение практически не проветривалось. В апартаментах установлено четыре кондиционера, из которых работал только один. Жалобы квартиросъемщиков владелица недвижимости попросту игнорировала. В итоге Третьякова не выдержала, собрала вещи и съехала.

Новую квартиру молодая мама пока не нашла – в Аргентине это не так-то просто сделать. Сейчас Третьякова с маленьким сыном живет на улице. Семья ночует в машине.

«Нам негде жить», - жалуется Лена.

И пишет в соцсетях, что подумывает вернуться обратно на родину, - сообщает КП.

Источник:

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Метки: Аргентина   Елена Третьякова   Ранетки   группА   истории   шоу   эмиграция   
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37  комментариев
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25k
Влад 2 часа назад
Никак не понимаю почему думают что там жить лучше? Туристическая поездка на две недели и постоянное проживание ничего общего не имеют.
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1k
Eric Cartman 4 минуты назад
Аргентина по сути - это та еще жопа. Не полная, но тем не менее. Вечный экономический кризис, коррупция и стрёмная ситуация с преступностью (у знакомой подросток застрелил друга за то, что не сразу повелся на попытку отжать велосипед, например). Но зато типа паспорт позволяет без виз куда-то съездить.
Вот смотришь на всех этих дегенератов, которые стали как тараканы бегать в поисках своей личной точки "релокации", многие с детьми, и сразу вспоминается таксист из "Брата" с его размышлениями о том, что люди вдруг стали дебилами. Парадокс.
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2k
Капитошка 23 минуты назад
И пишет в соцсетях, что подумывает вернуться обратно на родину
++++++
Ещё одна хитрожопая.Зарабатывать будет в России,а тратить в Аргентине.Коуч блэт.
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9k
Павел Полчаса назад
Ну и с ней!!
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5
thrashbox Полчаса назад
Ну вообще поехать на ПМЖ в Аргентину, которая уже давным-давно с проблемами в экономике, каких даже в РФ в 90-е не было - это само по себе гениальное решение, демонстрирующее наглядно содержимое головы этих...
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949
Олег Квирулянт 40 минут назад
У меня знакомый 50+ лет так сделал. Всё подсчитывал сроки жены чтобы попасть как надо.. Даже год потом безвылазно там пожил.
А сейчас всё чаще и чаще возвращается, подолгу тут находится - там заработать не удаётся ни копейки. Только тут с его зачахшей торговлишки что-то капать продолжает, но без его непосредственного участия всё слабее и слабее.
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3k
Александр 55 минут назад
Что теперь делать-то?Пожалеть и расплакаться?Это кто вообще???
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3k
Pill Час назад
По делом ей! И нефиг возвращаться!
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1k
DDM Час назад
Если бы я выложил следы укусов от мошкары и комаров после наших муромских лесов, вы бы все вообще обалдели! Слава фумигаторам, хоть в доме от этой нечисти появилось спасение...
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23k
MrGod Час назад
Пожелаем ей не возвращаться к нам, нам блохастые предатели не нужны!
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5k
V2.Smirnov Час назад
Но зачем? Я бы понял, если в Европу, США, Израиль - но в Аргентине то что хорошего?
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5k
Горожанин Час назад
Жить за границей - это потребность ущербной и ограниченной личности стать хоть в чём-то лучше. Это для таких личностей такое понимание успеха, саморазвития, роста. Просто ничего другого нет. Но на что другое - не способны. Только заграница сама по себе. Очень жалко таких людей.
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66k
SAndre Час назад
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Абсолютно ПОХ....
Хотела халявы? Искала где лучше?
Нашла? Вот и живи там. И нех возвращаться!!!
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11k
Shtoppi 2 часа назад
"райская жизнь" за бугром не задалась, теперь можно обратно в Россию лыжи смазывать, глядишь там дела в гору пойдут.
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19k
Robin Hood 2 часа назад
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4k
Трям 2 часа назад
Нет в русском языке такого слова, чтоб описат на сколько .похуй !!!
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4k
Старичок 2 часа назад
пусть к малахову обратится, он такие сюжеты любит.
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32k
Юр21 2 часа назад
И что теперь? Мне что поехать и решить её проблемы? Нет уж, все они "валили из этой Рашки", вот пусть и живут как могут.
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1k
Тордион 2 часа назад
Не ну а чо! Если есть лавэ от чего бы и не потусить с аргентинскими тараканами?
Экзотика!
Жызнинный опыт!
Только извозившись в импортном говне заценишь сваю березку!)))
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Елена Третьякова ...сына нужно было называть..Леонель Месси..ведь это самое русское имя
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362
Андрей GROMOZEKA Час назад
И дитё в переходе потом:
А я Батистута.
Я сын Третьяковой...
В блохастой дыре
Я рождённая мышь...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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