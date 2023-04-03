Экс-участница группы «Ранетки» живёт на улицах Буэнос-Айреса с грудным ребенком

В прошлом году звезда сериала «Ранетки» Елена Третьякова переехала в Аргентину и родила там сына. Всё ради гражданства. С тех пор она несколько раз меняла жилье, а последняя арендованная квартира оказалась рассадником тараканов и блох. Сейчас семья живет в машине и подумывает вернуться обратно на родину, - пишет ТГ-канал "НеМалахов".
С 2005 года Елена Третьякова пела в популярной девичьей группе «Ранетки», затем снялась в пяти сезонах одноименного телепроекта, а в 2020 году ушла из шоу-бизнеса, переквалифицировавшись в "практикующего психолога и коуча".
В июле прошлого года Третьякова неожиданно своим поклонникам, что переехала в Буэнос-Айрес и родила там сына. Аргентина для эмиграции была выбрана не случайно, поскольку родители-иностранцы, родившие здесь ребенка, могут сразу же подать документы на ПМЖ, а через два года оформить гражданство этой страны. Ребенок же становится гражданином Аргентины сразу после рождения. Своего сына Третьякова назвала Лионель Кристиан, - пишет КП.
Первое время актриса радовалась переезду и с упоением публиковала рассказы и фото о своей новой жизни в Южной Америке:
Однако, вскоре жизнь в эмиграции показала не только свои красочные стороны. Главным камнем преткновения стал квартирный вопрос:
«Эмиграция - это очень тяжело. В Аргентине огромное количество плюсов, но и такое же огромное количество минусов, к которым тяжело привыкнуть. Да и нужно ли вообще привыкать к тому, чего тебе не подходит?".
Последние апартаменты, которые арендовала Третьякова оказались рассадником насекомых. По комнатам рыскали полчища тараканов, которые залезали даже в постель и в холодильник. Новорожденного младенца покусали блохи. К тому же квартира оказалась жаркой и душной – помещение практически не проветривалось. В апартаментах установлено четыре кондиционера, из которых работал только один. Жалобы квартиросъемщиков владелица недвижимости попросту игнорировала. В итоге Третьякова не выдержала, собрала вещи и съехала.
Новую квартиру молодая мама пока не нашла – в Аргентине это не так-то просто сделать. Сейчас Третьякова с маленьким сыном живет на улице. Семья ночует в машине.
«Нам негде жить», - жалуется Лена.
И пишет в соцсетях, что подумывает вернуться обратно на родину, - сообщает КП.
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Вот смотришь на всех этих дегенератов, которые стали как тараканы бегать в поисках своей личной точки "релокации", многие с детьми, и сразу вспоминается таксист из "Брата" с его размышлениями о том, что люди вдруг стали дебилами. Парадокс.
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Ещё одна хитрожопая.Зарабатывать будет в России,а тратить в Аргентине.Коуч блэт.
А сейчас всё чаще и чаще возвращается, подолгу тут находится - там заработать не удаётся ни копейки. Только тут с его зачахшей торговлишки что-то капать продолжает, но без его непосредственного участия всё слабее и слабее.
Хотела халявы? Искала где лучше?
Нашла? Вот и живи там. И нех возвращаться!!!
Экзотика!
Жызнинный опыт!
Только извозившись в импортном говне заценишь сваю березку!)))
Марадона, Батистута
А я Батистута.
Я сын Третьяковой...
В блохастой дыре
Я рождённая мышь...