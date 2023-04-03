Экс-участница группы «Ранетки» живёт на улицах Буэнос-Айреса с грудным ребенком

С 2005 года Елена Третьякова пела в популярной девичьей группе «Ранетки», затем снялась в пяти сезонах одноименного телепроекта, а в 2020 году ушла из шоу-бизнеса, переквалифицировавшись в "практикующего психолога и коуча".

В июле прошлого года Третьякова неожиданно своим поклонникам, что переехала в Буэнос-Айрес и родила там сына. Аргентина для эмиграции была выбрана не случайно, поскольку родители-иностранцы, родившие здесь ребенка, могут сразу же подать документы на ПМЖ, а через два года оформить гражданство этой страны. Ребенок же становится гражданином Аргентины сразу после рождения. Своего сына Третьякова назвала Лионель Кристиан, - пишет КП.