В Москве требуют запретить концерты сатанинской метал-группы "БѢСЪ"

Песни группы содержат цитаты из Священного Писания с оскорбительными комментариями, а весь визуал группы исполнен в стилистике сатанизма: иконы с рогами, карикатуры на Иисуса Христа и прочее мракобесие, пишет SHOT.

На 25 ноября у коллектива была запланирована презентация альбома "Ѿ Лукáвагѡ" ("От лукаваго") в клубе "Город". Свои выступления, кстати, музыканты называют тёмными ритуалами, во время которых они жгут ладан и прославляют сатану.