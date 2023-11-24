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В Москве требуют запретить концерты сатанинской метал-группы "БѢСЪ"

В Москве требуют запретить концерты сатанинской метал-группы "БѢСЪ"

Автор:
24 ноября 2023 23:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Зов народа   Музыка   бесы   группА   концерты   общественники   сатанисты   шоу   
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Внимание общественников из "Зова народа" привлекла столичная группа "БѢСЪ", - сообщает SHOT. Музыканты сделали основой своего творчества богохульство и осквернение символов православного христианства. Изыди!

Песни группы содержат цитаты из Священного Писания с оскорбительными комментариями, а весь визуал группы исполнен в стилистике сатанизма: иконы с рогами, карикатуры на Иисуса Христа и прочее мракобесие, пишет SHOT.

На 25 ноября у коллектива была запланирована презентация альбома "Ѿ Лукáвагѡ" ("От лукаваго") в клубе "Город". Свои выступления, кстати, музыканты называют тёмными ритуалами, во время которых они жгут ладан и прославляют сатану.

Общественники обратились сразу в СК РФ и Прокуратуру с просьбой наказать богохульников за оскорбление чувств верующих и отменить все их концерты по России (группа планировала мини-тур).

После появления волны общественного возмущения в Сети пропали упоминания о ближайшем столичном концерте, а сообщество группы стало закрытым.

Однако пока ещё по-прежнему можно купить билет на их московский концерт, запланированный на 10 февраля 2024 года.

Источник:

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Метки: Зов народа   Музыка   бесы   группА   концерты   общественники   сатанисты   шоу   
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18  комментариев
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614
FreelancerND 2 часа назад
Так, к мусульмане тогда могут попросить позапрещать христианские группы? А иудеи могут подать иск и на христианские и на мусульманские группы, за плагиат?
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1k
Damvrot Hohlam Полчаса назад
В Москве требуют запретить концерты сатанинской метал-группы "БѢСЪ"Посмотреть
В Москве требуют запретить концерты сатанинской метал-группы "БѢСЪ"
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8k
MPEG-8 44 минуты назад
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313
deadDEVIL Час назад
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57k
dima423 Час назад
ХЗ если в бога верить разрешают то в сатану надо разрешать...все должны быть в одинаковых условиях... Другой вопрос что жертвоприношением и тд нельзя заниматься)) А в рамках закона, молитесь хоть горшку ночному...
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387
danieldewitte Час назад
Завтра бесы сидят перед камерой, умыты, причесанны, слёзно пытаются объяснить, как они заблуждались.
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327
ruslan d Час назад
Опять кто-то оскорбился ?
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82
Топор плывёт Час назад
Да, вы знаете, теперь всё отменяют:
Отменили даже воинский парад.
Говорят, что скоро всё позапрещают,
в бога душу,
Скоро всех, к чертям собачьим, запретят.

(с) В. С. Высоцкий
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20k
Bill 2 часа назад
Идиоты.
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2k
Rom 2 часа назад
Да и Ху-й с Ними
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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