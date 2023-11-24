В Москве требуют запретить концерты сатанинской метал-группы "БѢСЪ"

Внимание общественников из "Зова народа" привлекла столичная группа "БѢСЪ", - сообщает SHOT. Музыканты сделали основой своего творчества богохульство и осквернение символов православного христианства. Изыди!
Песни группы содержат цитаты из Священного Писания с оскорбительными комментариями, а весь визуал группы исполнен в стилистике сатанизма: иконы с рогами, карикатуры на Иисуса Христа и прочее мракобесие, пишет SHOT.
На 25 ноября у коллектива была запланирована презентация альбома "Ѿ Лукáвагѡ" ("От лукаваго") в клубе "Город". Свои выступления, кстати, музыканты называют тёмными ритуалами, во время которых они жгут ладан и прославляют сатану.
Общественники обратились сразу в СК РФ и Прокуратуру с просьбой наказать богохульников за оскорбление чувств верующих и отменить все их концерты по России (группа планировала мини-тур).
После появления волны общественного возмущения в Сети пропали упоминания о ближайшем столичном концерте, а сообщество группы стало закрытым.
Однако пока ещё по-прежнему можно купить билет на их московский концерт, запланированный на 10 февраля 2024 года.
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Отменили даже воинский парад.
Говорят, что скоро всё позапрещают,
в бога душу,
Скоро всех, к чертям собачьим, запретят.
(с) В. С. Высоцкий