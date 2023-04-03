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Патриот и точка! Михаил Галустян получил гражданство Армении

Патриот и точка! Михаил Галустян получил гражданство Армении

Автор:
03 апреля 2023 20:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Михаил Галустян   армения   гражданство   патриотизм   шоу   
2583
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Артист сообщил о получении гражданства Армении, но "сваливать из России, как некоторые" он не собирается.

Шоумен Михаил Галустян, который ставший гражданином Армении, заявил, что считает Россию своей Родиной и не намерен ее покидать:

«Наконец-то я получил армянское гражданство. Я пошёл по самому честному и правильному пути. Я честно подал свои документы и, наконец, получил их», — заявил шоумен, попавший под санкции Украины и Канады.

"У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия - моя Родина, и точка", - написал Галустян.

В Армении, к слову, разрешено двойное гражданство. При этом этнические армяне могут получать гражданство республики в упрощенном порядке.

Шоумен посетовал, что после новости о его армянским паспорте некоторые российские СМИ тут же «отправили» его в эмиграцию.

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Метки: artist   Михаил Галустян   армения   гражданство   патриотизм   шоу   
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70  комментариев
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2k
Артур Котовой 2 часа назад
НУ и что, он армянин, получил и что? Хотите его в чем то обвинить? Предъявите Кадырову, они друзья. Или боитесь не вывезти диалога?
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1k
КАКАнгел 13 минут назад
мы не будим верить на слово . Посмотрим. Да Армянин, но гражданство получил сейчас и пути отхода стал готовить только сейчас. Я его не обвиняю но и не удивлюсь.
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43k
Валерий 18 минут назад
а те русские которые свалили в Армению от призыва они кто? мне непонятно какого хера некоторые диванные воины ополчились на человека который получил армянский паспорт--он и предатель и вообще армяшка который в России заработал и теперь весь свой скарб надумал в благословенную Армению перетащить, вы чего сами то не в окопах вояки херовы?
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21k
Killgrave Полчаса назад
Чего же Галустян не получил это гражданство раньше ? Не осознавал свою армянскую сущность и принадлежность ? Нет. Просто решил подготовить почву на случай возможного шухера. Тридцать лет жил без армянского паспорта и вдруг именно сейчас зачесалось армяногражданином стать.
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87k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Ну, вполне логично, он же не Иванов!
Может у армян тоже есть программа по возвращению соотечественников
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724
Igor Grishaev Полчаса назад
Как это не собирается на Родину?? Ждёт дружеского пинка?
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11k
Shtoppi 38 минут назад
<<...ставший гражданином Армении, заявил, что считает Россию своей Родиной и не намерен ее покидать:>>
-----------
ну ес-но не намерен. в армении он столько, сколько в России за год, за всю жизнь не заработает и по сему можно пока и тут посидеть. а армянский паспорт, это по всей видимости просто запасной аэродром, если линять вдруг придется по быстрому.
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5k
Котэ 41 минуту назад
чо армяне не хотят жить в Армении???
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1k
alex 49 минут назад
Чем то похож на Зеленского, только не жид, а армянинка. А так все эти разговоры в России про росиян просто туфта, армяне считают Армению родиной, а рашку прлем для срачи и зарабатывания денег, остальных граждан так быдлом и дураками.
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5k
Горожанин 53 минуты назад
Слова, слова. Личность - это поведение. Получил гражданство другой страны - это конкретное действие. Духовное предательство, которое рано или поздно выразится в предательстве действия. Это просто статистика. Это закон.
Болтовня здесь ни при чем.
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31k
Ashabad 55 минут назад
К Волочковой и Бузовой добавился Галустян
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31k
Ashabad 56 минут назад
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4k
Двестиграмм Час назад
А вдруг война))) вот Вам и история ))
...
всё происходит на наших глазах)) говно покидает или покинет Россию если тут станет тяжело. Но к сожалению армян в России очень много и многие на сайтах сидят под русскими именами )) и хвалят сами себя
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191
Pasha Panfilov Двестиграмм 50 минут назад
Самый хитрый из армян - это Миша Галустян )))
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7k
Gamletof Час назад
Ну все Карабах есть кому защитить...
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451
Вася Васильев Час назад
ну получил и получил... проблема то в чём?
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20k
иванов дмитрий Час назад
Я здесь , я с вами , я не уезжаю.
Но чемодан собрал и дверь приоткрыл. Чтоб если что- быстренько уехать.
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29k
Григорий Час назад
Переведет-заведет себе счета с армянским паспортом, чтобы не заморозиться вместе с РФ. Ясно как божий день, патриот Армении нашелся.
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331
Александр Поляков Час назад
сообразительный армяшка.
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2k
Василий Афиногенов Час назад
собрался на лыжи??
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59
r3mba4 Василий Афиногенов 24 минуты назад
Навострил.))) уже воском натёр. Как Плейшнер.
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11k
GROMOZEKA Час назад
Ну получил и получил.
Чего сразу нагонять жути?
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9
Алексей Час назад
Время покажет, свалит он или нет.
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KlyaksaZ
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