Патриот и точка! Михаил Галустян получил гражданство Армении

Шоумен Михаил Галустян, который ставший гражданином Армении, заявил, что считает Россию своей Родиной и не намерен ее покидать:

«Наконец-то я получил армянское гражданство. Я пошёл по самому честному и правильному пути. Я честно подал свои документы и, наконец, получил их», — заявил шоумен, попавший под санкции Украины и Канады.