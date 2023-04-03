Патриот и точка! Михаил Галустян получил гражданство Армении

Артист сообщил о получении гражданства Армении, но "сваливать из России, как некоторые" он не собирается.
Шоумен Михаил Галустян, который ставший гражданином Армении, заявил, что считает Россию своей Родиной и не намерен ее покидать:
«Наконец-то я получил армянское гражданство. Я пошёл по самому честному и правильному пути. Я честно подал свои документы и, наконец, получил их», — заявил шоумен, попавший под санкции Украины и Канады.
"У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия - моя Родина, и точка", - написал Галустян.
В Армении, к слову, разрешено двойное гражданство. При этом этнические армяне могут получать гражданство республики в упрощенном порядке.
Шоумен посетовал, что после новости о его армянским паспорте некоторые российские СМИ тут же «отправили» его в эмиграцию.
Источник:
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Необычный ход мысли.
Может у армян тоже есть программа по возвращению соотечественников
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ну ес-но не намерен. в армении он столько, сколько в России за год, за всю жизнь не заработает и по сему можно пока и тут посидеть. а армянский паспорт, это по всей видимости просто запасной аэродром, если линять вдруг придется по быстрому.
Болтовня здесь ни при чем.
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всё происходит на наших глазах)) говно покидает или покинет Россию если тут станет тяжело. Но к сожалению армян в России очень много и многие на сайтах сидят под русскими именами )) и хвалят сами себя
Но чемодан собрал и дверь приоткрыл. Чтоб если что- быстренько уехать.
вы думаете он так много платит , что от его налогов наш бюджет сильно зависит ?)))
Чего сразу нагонять жути?