Высокие отношения: 484 сантиметра прекрасной, но трагической любви

Этим людям не надо было вычурно одеваться или вертеть на голове сложные причёски, чтобы не остаться незамеченными в толпе.
Ведь их фишкой, особенностью и проклятием был рост.
Малышку Анну язык не поворачивается назвать малышкой. Ведь младенец появился в семье обычной пары среднего роста, а весил более 7 кг. В 6 лет девочка догнала мать, а в 15 рост Анны Хейнинг Свон превысил 2 метра.
Впрочем, это был не предел. И девушка доросла до рекордных 243 см, причём была вполне себе пропорционально сложена. При таких вводных данных разумным решением стал цирк. В 1862 году девушка приняла предложение знаменитого Тейлора Барнума. Стала зарабатывать на демонстрации себя огромные деньги, а в перерывах между выступлениями брала уроки музыки и литературы.
Публика любила артистку, которая общалась со зрителями приветливо и никогда не демонстрировала раздражения или недовольства. Рост никак не мешал Свон. За исключением одного случая. В нью-йоркском музее Барнума случился пожар. Произошло это 13 июля 1865 года. Из-за роста и полноты Анна не смогла выбраться самостоятельно – слишком узкими оказались окна, а лестницы уже были охвачены огнём. Сотрудникам пришлось разбить часть стены и спускать девушку по верёвке. С этим едва справились два десятка мужчин. Ведь Анна весила порядка 180 кг.
Немного отдохнув от пережитого дома, Свон отправилась на гастроли с цирком. И повстречала свою любовь. Мартин ван Бюрен Бейтс вплоть до семилетнего возраста был обычным мальчуганом и ничем не отличался от сверстников. А потом вдруг начал стремительно расти. Вплоть до того, как его рост не достиг 232 (по другим данным 241) см.
Мартин работал в школе, потом пошёл на фронт. Вернувшись, решил не продолжать карьеру педагога, а пойти в цирк – более прибыльное дело.
Менеджер Анны, увидев Мартина на гастролях, буквально услышал хруст купюр. Ведь пара гигантов позволит заработать вдвое больше денег. И переманил артиста. Они стали изображать пару, а потом и изображать не пришлось. Артисты прониклись друг к другу тёплыми чувствами и в 1871 году узаконили отношения. На церемонии присутствовала сама королева Виктория, преподнёсшая молодожёнам золотые часы.
Пара построила дом, соответствующих их габаритам. Для счастья было всё, но жизнь супругов-великанов омрачила двойная трагедия. Первенец Анны и Мартина – девочка родилась мёртвой. Убитые горем родители попытались ещё раз. Второй младенец – мальчик тоже был очень крупным. И врачам пришлось сооружать импровизированные щипцы из подручных материалов. Поскольку родить самостоятельно великанша не могла, а обычные акушерские щипцы оказались малы для крупного ребёнка.
Мальчика с трудом извлекли при помощи веревки. Но повредили шею, и бедняга скончался несколько часов спустя. Младенец вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный новорожденный (рост 76 см и вес 10,5 кг). Понятно, что убитых горем родителей этот факт не утешил.
Чтобы прийти в себя и отвлечься, Мартин и Анна некоторое время гастролировали. Потом окончательно осели дома и вели максимально закрытый образ жизни.
В 1888 году женщина скончалась, не дожив пары дней до 42-летия. Жизнь великанши унесла чахотка. Похороны артистки пришлось отложить, поскольку гробовщик изготовил обычный гроб, посчитав замеры, которые ему дал Мартин, ошибочными.
Вдовец через некоторое время женился во второй раз. Избранницей стала женщина обычного роста. Мартин прожил со второй женой вплоть до самой смерти и ушёл из жизни в преклонном возрасте 82 лет, что для людей с такими патологиями большая редкость.
Источник:
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