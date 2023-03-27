Высокие отношения: 484 сантиметра прекрасной, но трагической любви

Пара построила дом, соответствующих их габаритам. Для счастья было всё, но жизнь супругов-великанов омрачила двойная трагедия. Первенец Анны и Мартина – девочка родилась мёртвой. Убитые горем родители попытались ещё раз. Второй младенец – мальчик тоже был очень крупным. И врачам пришлось сооружать импровизированные щипцы из подручных материалов. Поскольку родить самостоятельно великанша не могла, а обычные акушерские щипцы оказались малы для крупного ребёнка.

Мальчика с трудом извлекли при помощи веревки. Но повредили шею, и бедняга скончался несколько часов спустя. Младенец вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный новорожденный (рост 76 см и вес 10,5 кг). Понятно, что убитых горем родителей этот факт не утешил.

Чтобы прийти в себя и отвлечься, Мартин и Анна некоторое время гастролировали. Потом окончательно осели дома и вели максимально закрытый образ жизни.

В 1888 году женщина скончалась, не дожив пары дней до 42-летия. Жизнь великанши унесла чахотка. Похороны артистки пришлось отложить, поскольку гробовщик изготовил обычный гроб, посчитав замеры, которые ему дал Мартин, ошибочными.