Канадский Геркулес: Луи Сир, считающийся сильнейшим человеком планеты

У себя на родине этот человек герой. Да и в других странах этого уникума хорошо знают и уважают.
Настоящее имя Луи – Сиприан Ноэ Сир. Мальчик появился на свет в канадской деревеньке Сен-Сиприан-де-Напьевиль в октябре 1863 года. Недюжинную для своих лет силу проявлял уже в детстве. Что ожидаемо, поскольку с отцовской стороны вся родня славилась мощью. Кстати, вес малыша, если можно так его назвать, при рождении составил целых 7 кг.
Семья была большой, поэтому и детство у мальчишки закончилось рано. Уже в 12 лет Луи работал наравне со взрослыми: таскал брёвна, мешки с зерном. Даже бычка запросто поднимал. Слушая по вечерам истории родни, подросток стал мечтать о карьере борца.
И удача улыбнулась крепышу: он помог незнакомцу, лошадь которого увязла в дорожной грязи. Парнишка поднатужился и выдернул повозку вместе с конягой из вязкой жижи. И отправился бы дальше, не останови его поражённый возница.
Оказалось, что мужчина занимался организацией состязаний силачей, которые как раз набирали популярность. И пригласил юношу в Бостон. Где и зажглась звезда силача Луи Сира: турнир за турниром, победа за победой. Ему не было равных.
Устроил Луи и личную жизнь. Избранницей стала Мелина Куртуа, которая по сравнению с могучим супругом казалась тростинкой: девушка весила не более 45 кг. После успеха на турнире на звание чемпиона Квебека пара осела в Монреале. Сир пошёл работать в полицию. И доверенный ему неспокойный квартал превратился в образцово-показательный. Коллеги всем участком аплодировали полицейскому, когда он приволок под мышкой двух совершенно ошалевших бандитов, которых в одиночку изловил и обезоружил.
Слава о силаче докатилась до Европы. В период с 1895 по 1900 год Луи объехал десятки стран и установил свои главные рекорды. Это только некоторые из них:
- поднятие веса и удержание на спине: 4337 фунтов (1967 кг);
- поднятие веса одной рукой и удержание под прямым углом: 131 1/4 фунта (59,5 кг);
- поднятие гири вертикально, одной рукой: 162 1/2 фунта (73,7 кг), 36 раз подряд.
Среди достижений атлета есть как забавные – раскручивание привязанного к волосам 20-килограммового груза, так и совершенно уникальные. К примеру, на глазах большого скопления людей он смог поднять и удержать на спине платформу, где находилось 18 человек. Общий вес этой конструкции составил почти 2 тонны.
Была у Луи одна слабость – чревоугодие. Очень уж мужчина любил вкусно и много поесть. Пристрастие в итоге и ускорило его уход. Луи не дожил до 50 лет всего год. Смерть атлета стала трагедией для поклонников по всему миру. Человек-легенда, признанный сильнейшим на планете, похоронен на кладбище в Сен-Жан-де-Мата. Позднее в Монреале установили памятник, посвящённый легендарному силачу.
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троеборье, подняв суммарно 1170 кг. Кроме того, он смог удержать на своих плечах груз в 2 тонны 150 кг весом(что больше канадца), а также пронести груз в одну тонну весом на расстояние десяти метров, сделал приседание со штангой на плечах в 450 кг – личный рекорд, сделал жим лежа – в 260 кг, выполнил становую тягу (распрямление тела со штангой в руках) – в 460 кг. Ну а Власов? А Курлович?
Вообще-то то он француз, родившийся в семье окуппантов на территориях захваченных у Native Canadians (коренные канадцы). Канадцы это индейцы кри, инну, гуроны, оджибве, ирокезы, микмаки и алеуты с эскимосами.