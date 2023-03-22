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Канадский Геркулес: Луи Сир, считающийся сильнейшим человеком планеты

Канадский Геркулес: Луи Сир, считающийся сильнейшим человеком планеты

Автор:
22 марта 2023 15:57
Сообщество : RealFishki
Метки: Канада   Луи Сир   Чемпион   борец   достижение   звание   псевдоним   рекорд   силач   шоу   
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У себя на родине этот человек герой. Да и в других странах этого уникума хорошо знают и уважают.

Настоящее имя Луи – Сиприан Ноэ Сир. Мальчик появился на свет в канадской деревеньке Сен-Сиприан-де-Напьевиль в октябре 1863 года. Недюжинную для своих лет силу проявлял уже в детстве. Что ожидаемо, поскольку с отцовской стороны вся родня славилась мощью. Кстати, вес малыша, если можно так его назвать, при рождении составил целых 7 кг.

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Семья была большой, поэтому и детство у мальчишки закончилось рано. Уже в 12 лет Луи работал наравне со взрослыми: таскал брёвна, мешки с зерном. Даже бычка запросто поднимал. Слушая по вечерам истории родни, подросток стал мечтать о карьере борца.

И удача улыбнулась крепышу: он помог незнакомцу, лошадь которого увязла в дорожной грязи. Парнишка поднатужился и выдернул повозку вместе с конягой из вязкой жижи. И отправился бы дальше, не останови его поражённый возница.

Оказалось, что мужчина занимался организацией состязаний силачей, которые как раз набирали популярность. И пригласил юношу в Бостон. Где и зажглась звезда силача Луи Сира: турнир за турниром, победа за победой. Ему не было равных.

Устроил Луи и личную жизнь. Избранницей стала Мелина Куртуа, которая по сравнению с могучим супругом казалась тростинкой: девушка весила не более 45 кг. После успеха на турнире на звание чемпиона Квебека пара осела в Монреале. Сир пошёл работать в полицию. И доверенный ему неспокойный квартал превратился в образцово-показательный. Коллеги всем участком аплодировали полицейскому, когда он приволок под мышкой двух совершенно ошалевших бандитов, которых в одиночку изловил и обезоружил.

Слава о силаче докатилась до Европы. В период с 1895 по 1900 год Луи объехал десятки стран и установил свои главные рекорды. Это только некоторые из них:

  • поднятие веса и удержание на спине: 4337 фунтов (1967 кг);
  • поднятие веса одной рукой и удержание под прямым углом: 131 1/4 фунта (59,5 кг);
  • поднятие гири вертикально, одной рукой: 162 1/2 фунта (73,7 кг), 36 раз подряд.

Среди достижений атлета есть как забавные – раскручивание привязанного к волосам 20-килограммового груза, так и совершенно уникальные. К примеру, на глазах большого скопления людей он смог поднять и удержать на спине платформу, где находилось 18 человек. Общий вес этой конструкции составил почти 2 тонны.

Была у Луи одна слабость – чревоугодие. Очень уж мужчина любил вкусно и много поесть. Пристрастие в итоге и ускорило его уход. Луи не дожил до 50 лет всего год. Смерть атлета стала трагедией для поклонников по всему миру. Человек-легенда, признанный сильнейшим на планете, похоронен на кладбище в Сен-Жан-де-Мата. Позднее в Монреале установили памятник, посвящённый легендарному силачу.

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Метки: Канада   Луи Сир   Чемпион   борец   достижение   звание   псевдоним   рекорд   силач   шоу   
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12  комментариев
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43k
Карандаш Час назад
Сильнейший человек планеты как обычно стал сильнейшим в границах Канады и Пиндоссии? Ну а как же наш Валентин Дикуль? Он установил мировой рекорд в силовом
троеборье, подняв суммарно 1170 кг. Кроме того, он смог удержать на своих плечах груз в 2 тонны 150 кг весом(что больше канадца), а также пронести груз в одну тонну весом на расстояние десяти метров, сделал приседание со штангой на плечах в 450 кг – личный рекорд, сделал жим лежа – в 260 кг, выполнил становую тягу (распрямление тела со штангой в руках) – в 460 кг. Ну а Власов? А Курлович?
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9k
Axel 2 минуты назад
"Канадский Геркулес"

Вообще-то то он француз, родившийся в семье окуппантов на территориях захваченных у Native Canadians (коренные канадцы). Канадцы это индейцы кри, инну, гуроны, оджибве, ирокезы, микмаки и алеуты с эскимосами.
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3k
Olegsky 19 минут назад
Александр Засс. Не менее, если не более крут.
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18k
Robin Hood 40 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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958
Голодранец! 41 минуту назад
Зачем про него знать( там скорее всего пиар и сказки промоутеров) ? Лучше бы про российских написали.
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43k
Валерий Час назад
признанный сильнейшим на планете--это признали "те кто надо признал" я так понимаю))
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