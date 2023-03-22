Канадский Геркулес: Луи Сир, считающийся сильнейшим человеком планеты

Семья была большой, поэтому и детство у мальчишки закончилось рано. Уже в 12 лет Луи работал наравне со взрослыми: таскал брёвна, мешки с зерном. Даже бычка запросто поднимал. Слушая по вечерам истории родни, подросток стал мечтать о карьере борца.

И удача улыбнулась крепышу: он помог незнакомцу, лошадь которого увязла в дорожной грязи. Парнишка поднатужился и выдернул повозку вместе с конягой из вязкой жижи. И отправился бы дальше, не останови его поражённый возница.