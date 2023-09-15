Певец Игорь Николаев экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем

Журналистам МК, тем не менее, удалось связаться с артистом, который заверил, что с ним все в относительном порядке: врачи-волшебники подлатали А если люди попадают в реанимацию, то телефоны у них, как правило, отбираются и любые звонки до выписки из палаты, если эта выписка все-таки состоится, запрещены.

Так или иначе, но гастроли Игоря Николаева на юге России, после сообщений о госпитализации артиста, организаторы вынуждены были отменить:

В Ростове-на-Дону – "Дельфина вся Руси" зрители не увидят 19 сентября, в Сочи концерт не состоится 20 сентября, в Краснодаре – 21 сентября, в Волгограде – 22 сентября.