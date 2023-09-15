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Певец Игорь Николаев экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем

Певец Игорь Николаев экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем

Автор:
15 сентября 2023 22:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Игорь Николаев   госпитализация   инфаркт   отмена   певец   сердце   шоу   
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Как пишут СМИ, у артиста обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта. В эти минуты он в больнице. Жена и близкие артиста хранят молчание, а МК утверждает, что всё не так плохо.

В телеграм-каналах и СМИ расходится информация о том, что певец Игорь Николаев экстренно доставлен в тяжёлом состоянии в одну из московских клиник. Официально эти данные ни сам артист, ни его представители не подтверждали, однако, телеграм-канал MASH со ссылкой на свои источники сообщил, что Игорь Николаев находится в реанимации - у него обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта.У композитора нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже. Николаев находится в сознании, ему дают седативные препараты. В палату не впускают даже самых близких родственников.

Журналистам МК, тем не менее, удалось связаться с артистом, который заверил, что с ним все в относительном порядке: врачи-волшебники подлатали А если люди попадают в реанимацию, то телефоны у них, как правило, отбираются и любые звонки до выписки из палаты, если эта выписка все-таки состоится, запрещены.   

Так или иначе, но гастроли Игоря Николаева на юге России, после сообщений о госпитализации артиста, организаторы вынуждены были отменить:

В Ростове-на-Дону – "Дельфина вся Руси" зрители не увидят 19 сентября, в Сочи концерт не состоится 20 сентября, в Краснодаре – 21 сентября, в Волгограде – 22 сентября.

В начале года 63-летний артист уже попадал в больницу с подозрением на инфаркт.

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Метки: artist   Игорь Николаев   госпитализация   инфаркт   отмена   певец   сердце   шоу   
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9  комментариев
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10k
Сергей Час назад
А *уле удивляться, это жизнь!
Я одноклассника похоронил в 41, тоже сердце.
Хотя он и в горы гулял и с собакой вечерами постоянно.
*уяк- и нет человека, и пох где и как гулял.
И спившихся трое уже лежат, двое даже до 40 не дотянули.
Селяви
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4k
Platinum 24 минуты назад
Выздоравливай Игорёк
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12k
Copycat Полчаса назад
ой надеюсь поправится - рано ещё мужику, он нам ещё недопил за любовь
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1k
Mikhail Час назад
хреново..
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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