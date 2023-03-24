Малышка Меткий Выстрел, талант которой помешал предупредить войну

Не будь Оукли такой меткой, она могла бы предотвратить войну. Дело было так: во время европейского тура 1890 года женщина выступала перед такими титулованными персонами как королева Виктория, итальянский король Умберто I, президент Франции Мари Франсуа Сади Карно и не только. В Берлине она метким выстрелом сбила пепел с сигареты только что коронованного Кайзера Вильгельма Второго. Который сыграл не последнюю роль в развязывании Первой мировой. Впоследствии разъярённая женщина отправила в The New York Times обращение и письмо лично Кайзеру, в котором проклинала свою меткость и просила о втором выстреле. Понятно, что письмо осталось без ответа.