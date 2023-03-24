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Малышка Меткий Выстрел, талант которой помешал предупредить войну

Малышка Меткий Выстрел, талант которой помешал предупредить войну

Автор:
24 марта 2023 13:29
Сообщество : RealFishki
Метки: Девушка   Энни Оукли   выстрел   дело   интересно   история   карьера   меткость   стрельба   шоу   
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Энни родилась в 1860 году в графстве Дарк (Огайо). И уже в восьмилетнем возрасте вместо куклы ей пришлось взять в руки винтовку.

Семья была большой, а подстреленная дичь помогала как-то продержаться на плаву после смерти отца от пневмонии. Матери пришлось отдать дочь на воспитание в другую семью, где Энни жилось очень трудно. Потом женщина повторно вышла замуж и забрала ребёнка, но жизнь всё же была очень бедной, на грани нищеты.

Так девочка и пришла к мысли помочь семье, начав охотиться. Добычу она продавала в городские рестораны. Охотно дичь покупали и жители Гринвилла. И Энни, ещё будучи подростком, смогла закрыть долги по займам за ферму и дом матери.

В 1881 году Оукли познакомилась с бродячим стрелком Фрэнком Батлером. Парень выпивал в баре и хвастался умением метко стрелять. Фрэнк поспорил на 100 долларов, что легко победит любого местного стрелка. И был поражён, когда его «сделала» какая-то девчонка. Он был очарован необычной девушкой и начал ухаживать за Энни. Пара узаконила отношения и стала колесить по стране с представлениями уже вместе.

Через несколько лет выступления в дуэте супруги присоединились к шоу Буффало Билла «Дикий запад». Энни стала его ярчайшей звездой. Публика ликовала и замирала в восхищении, когда девушка выстрелами тушила свечи, пробивала яблоко на голове мужа или разносила сердечко точно в центре карты туза червей.

Коронным номером был выстрел в торец карты с тридцатиметрового расстояния. И пока она летела, Энни еще несколько раз успевала в неё попасть.

Не будь Оукли такой меткой, она могла бы предотвратить войну. Дело было так: во время европейского тура 1890 года женщина выступала перед такими титулованными персонами как королева Виктория, итальянский король Умберто I, президент Франции Мари Франсуа Сади Карно и не только. В Берлине она метким выстрелом сбила пепел с сигареты только что коронованного Кайзера Вильгельма Второго. Который сыграл не последнюю роль в развязывании Первой мировой. Впоследствии разъярённая женщина отправила в The New York Times обращение и письмо лично Кайзеру, в котором проклинала свою меткость и просила о втором выстреле. Понятно, что письмо осталось без ответа.

Энни попадала в серьёзную железнодорожную катастрофу и автомобильную аварию, пережила несколько операций, паралич и долгое восстановление. И снова вернулась к любимому делу, продолжая не только ставить рекорды, но и обучать женщин владению оружием (которых, кстати, набралось более 15 тысяч).

В 1925 году здоровье женщины стало стремительно ухудшаться. И спустя год она скончалась в возрасте 66 лет. Муж не смог пережить тоски по своей малышке Энни и ушёл вслед за ней через пару недель.

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Метки: Девушка   Энни Оукли   выстрел   дело   интересно   история   карьера   меткость   стрельба   шоу   
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2  комментария
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182
Александр 49 минут назад
Наивненько. Есть ещё люди верующие в то, что развязать войну может один человек?
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43k
turyst 45 минут назад
Пф-ф!
Можно подумать, от кайзера там много зависело.
Наглы с кузенами эту войну развязали его руками.
Ну и большую прибыль получили.
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