Женщина нашла любовницу для неверного мужа, которая точь-в-точь похожа на неё, чтобы спасти брак

Иногда отношения дают трещину. В таких случаях кто-то идёт к семейному психологу, другие просто разводятся. Но вот героиня нашего поста нашла свой уникальный способ сохранить брак.
Техмина и Брайн Кинтана жили счастливо, пока муж не изменил жене. Спустя 3 года брак начал трещать по швам. Однако Техмина не собиралась сдаваться.
Убитая горем жена, которая хочет провести всю жизнь с Брайаном, пошла на крайние меры. Она привела в дом другую женщину.
Она нашла буквально своего двойника, чтобы муж был счастлив. Жена подумала, что свободные отношения могли бы сохранить брак. В итоге супруги обратились модели Кире Джонсон, которая выглядит в точности как Техмина.
Теперь в их браке трое. Двое женщин и мужчина живут вместе, делят быт между собой, а во время выходов в свет даже надевают одинаковую одежду, чтобы все думали, что они близняшки.
Подобный поворот вдохнул в отношения супругов новую жизнь. Теперь у них счастливые отношения - и за пределами брака муж уже не изменяет.
Как вам такое решение жены, придуманное, чтобы сохранить брак?
Источник:
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