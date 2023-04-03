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Женщина нашла любовницу для неверного мужа, которая точь-в-точь похожа на неё, чтобы спасти брак

Женщина нашла любовницу для неверного мужа, которая точь-в-точь похожа на неё, чтобы спасти брак

Автор:
03 апреля 2023 15:26
Сообщество : Истории
Метки: брак   двойник жены   истории   истории из жизни   муж и жена   отношения   развод   фото   
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Иногда отношения дают трещину. В таких случаях кто-то идёт к семейному психологу, другие просто разводятся. Но вот героиня нашего поста нашла свой уникальный способ сохранить брак.

Техмина и Брайн Кинтана жили счастливо, пока муж не изменил жене. Спустя 3 года брак начал трещать по швам. Однако Техмина не собиралась сдаваться.

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Убитая горем жена, которая хочет провести всю жизнь с Брайаном, пошла на крайние меры. Она привела в дом другую женщину.

Она нашла буквально своего двойника, чтобы муж был счастлив. Жена подумала, что свободные отношения могли бы сохранить брак. В итоге супруги обратились модели Кире Джонсон, которая выглядит в точности как Техмина.

Теперь в их браке трое. Двое женщин и мужчина живут вместе, делят быт между собой, а во время выходов в свет даже надевают одинаковую одежду, чтобы все думали, что они близняшки.

Подобный поворот вдохнул в отношения супругов новую жизнь. Теперь у них счастливые отношения - и за пределами брака муж уже не изменяет.

Как вам такое решение жены, придуманное, чтобы сохранить брак?

Источник:

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Метки: брак   двойник жены   истории   истории из жизни   муж и жена   отношения   развод   фото   
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16  комментариев
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5k
Макс73 45 минут назад
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Dwarf61 2 минуты назад
Страшны все трое!
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32k
Олег 2 минуты назад
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53k
dima423 4 минуты назад
страхолюдины какие то, причем все втроем)
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65k
doker 6 минут назад
Ну... не султан он, конечно.

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7k
Nikolay 8 минут назад
Проще было купить резиновую бабу, он бы все равно разницы с такой женой не заметил. Хотя... Судя по фото, возможно, она именно так и сделала
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Anatoly Tananykhin 9 минут назад
К одному пластическому хирургу ходят, все трое причем - ничего удивительного в их сходстве нет.
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Vacony 17 минут назад
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АнтонПолднев Полчаса назад
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757
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Мда, ну и фломастеры пошли: что вкус что цвет одно и то же.
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24k
Андрей Полчаса назад
Женщина нашла любовницу для неверного мужа, которая точь-в-точь похожа на неё, чтобы спасти бракПосмотреть
Женщина нашла любовницу для неверного мужа, которая точь-в-точь похожа на неё, чтобы спасти брак
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24k
Андрей Полчаса назад
Где тут женщина и мужчина? Какие-то ряженые гомосеки!
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banzai7 Полчаса назад
А потом жена изменит и муж приведёт в семью второго мужика. И понеслось...
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Sasa Полчаса назад
Мне кажется изменять такой женщине можно только с другим мужчиной! Ибо желать уже нечего! А нет, можно еще пожелать вторую такую же! ))))
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37k
Александр Полчаса назад
В цирке уродов радует стабильность...
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Спелая кукурузинка

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