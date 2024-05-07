"Виделись один раз": женщины рассказали о своих отношениях со свекровями

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Говорят, что свекровь может быть настоящим демоном, и кто-то даже провоцирует скандалы в семье мужа. Супруги из нашего поста поделились своим опытом: у кого-то прекрасные и тёплые отношения с мамами мужей, другие начали общение с войны.
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А какие у вас отношения с мамами супругов?
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з.ы. в нашей семье все тёщи и тести и свекрови и свёкры прекрасные люди.