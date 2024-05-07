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"Виделись один раз": женщины рассказали о своих отношениях со свекровями

"Виделись один раз": женщины рассказали о своих отношениях со свекровями

Автор:
07 мая 2024 12:01
Сообщество : Истории из жизни
Метки: истории   истории из жизни   мама мужа   муж и жена   отношения со свекровью   свекровь   фото   
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Говорят, что свекровь может быть настоящим демоном, и кто-то даже провоцирует скандалы в семье мужа. Супруги из нашего поста поделились своим опытом: у кого-то прекрасные и тёплые отношения с мамами мужей, другие начали общение с войны.

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А какие у вас отношения с мамами супругов?

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Метки: истории   истории из жизни   мама мужа   муж и жена   отношения со свекровью   свекровь   фото   
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3  комментария
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Провокатор 45 минут назад
Сначала они ненавидят свекровь, а потом у них рождается мальчик...
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7k
hhwost 42 минуты назад
все эти россказни про тёщу и свекровь - как анекдоты про блондинок. 90% п..здёж пустопорожний.
з.ы. в нашей семье все тёщи и тести и свекрови и свёкры прекрасные люди.
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5k
Наталья 54 минуты назад
Если свекровь не пытается вас развести и не лезет с указаниями, то и печалиться не о чем. Главное - чтобы с мужем жилось хорошо.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
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