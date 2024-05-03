"Узнала, что у него свадьба завтра": девушки рассказали, как уличили в измене партнёров

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Не во всех отношениях всё складывается гладко. Иногда партнёры изменяют - и это болезненный опыт для второго человека. В этом посте девушки поделились своими историями про изменщиков парней и мужей, у которых было 2 жизни.
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А у вас были такие случаи, когда изменщик спалился?
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