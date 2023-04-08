9 фактов о "Затерянных в космосе"

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А давайте о старой доброй фантастике? А именно, о замечательном семейном космическом приключении под названием "Затерянные в космосе", основанном на одноимённом сериале из 60-х. Перевёл и выкладываю несколько фактов о картине, в которой снялись прекрасные артисты: Гэри Олдман, Мэтт ЛеБлан, Уильям Хёрт, Хизер Грэм.
- "Затерянные..." стали тем фильмом, которые сместили "Титаник" с вершины проката, которую он занимал в течение предыдущих 15 недель. На короткое время фильм получил прозвище "Айсберг".
- Все исполнители главных ролей заключили контракты на три картины. Фильм не окупил свой бюджет, поэтому планы по созданию новой франшизы были отброшены.
- Мэтт ЛеБлан в то время снимался в сериале "Друзья", и ему приходилось летать туда-сюда между съёмочными площадками несколько раз в неделю, чтобы сниматься в обоих проектах одновременно.
- Гэри Олдман подписал контракт на съёмки, ухватившись за возможность сняться в семейном фильме, на который он мог бы взять своего сына. Позже он признался, что гонорар также была одной из основных причин, поскольку он использовал деньги для финансирования своего режиссёрского дебюта "Не глотать".
- Фильм представлял собой грандиозную постановку, он занимал 12 отдельных съемочных площадок, когда его снимали на лондонской студии Shepperton Studios.
- Первый робот в фильме весил две тонны, и для управления им требовалось восемь человек.
- Когда майор Уэст бросает доктору Смиту скафандр и говорит, чтобы тот шел с ним. Доктор Смит оправдывается: "Я врач. А не исследователь космоса". Это отсылка к доктору Маккою из сериала "Звездный путь", в котором доктор Маккой однажды сказал: "Я врач. Не каменщик".
- Гэри Олдман дважды фигурирует в финальных титрах: как "доктор Смит" и как "Паук Смит".
- В 2018 году вышел сериал, который стал ремейком оригинального шоу из 1960-х.
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