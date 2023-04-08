9 фактов о "Затерянных в космосе"

А давайте о старой доброй фантастике? А именно, о замечательном семейном космическом приключении под названием "Затерянные в космосе", основанном на одноимённом сериале из 60-х. Перевёл и выкладываю несколько фактов о картине, в которой снялись прекрасные артисты: Гэри Олдман, Мэтт ЛеБлан, Уильям Хёрт, Хизер Грэм.