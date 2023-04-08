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9 фактов о режиссёрском дебюте Жан-Клода Ван Дамма

9 фактов о режиссёрском дебюте Жан-Клода Ван Дамма

Автор:
08 апреля 2023 10:22
Сообщество : Кино
Метки: Жан-Клода Ван Дамм   актеры   кино   режиссёр   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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В 1996 году Жан-Клод Ван Дамм оформил свой режиссёрский дебют, выпустив спортивный боевик с собой в главной роли. Также в съёмках приняли участие сэр Роджер Мур, Джеймс Ремар, Джанет Ганн, а также Абдель Кисси, с которым Ван Дамм ранее снимался в "Самоволке". Перевёл и выкладываю несколько фактов о ленте "В поисках приключений".

  • Сэр Роджер Мур написал в своей автобиографии, что ему очень не понравилось работать с Ван Даммом и продюсером Моше Диамантом. В результате актёр отказался участвовать в следующем проекте Диаманта.
  • Фрэнк Дюкс подал в суд на Ван Дамма за авторские права на фильм, утверждая, что Ван Дамм и он написали историю под названием "Кумитэ: Enter the New Dragon" в 1991 году. Ван Дамм всё отрицал, утверждая, что эти два проекта не связаны между собой. В итоге Дюкс проиграл суд, но добился того, что в титрах его имя значится как автора сюжета.
  • Когда на съёмках закончились деньги, многим членам съёмочной группы было предложено работать бесплатно, чтобы не нарушать график съемок. Съёмочная группа посмеялась над продюсерами и пригрозила забастовкой. Деньги сразу нашлись.

  • В своей автобиографии Мур рассказал, что производство фильма постоянно страдало от неорганизованности процесса и слабой подготовки.
  • В книге, из которой якобы читает Кристофер Дюбуа, и которая закрывается перед началом титров, есть два коротких абзаца, которые вроде бы напоминают тему фильма, а затем переходят в рекламу роскошных яхт.
  • Лорд Эдгар Доббс (сэр Роджер Мур) отвозит Кристофера Дюбуа (Жан-Клод Ван Дамм) на остров Муай Тай и там продает его. Последний раз Мур был на этом острове во время съемок финальных сцен фильма "Человек с золотым пистолетом".

  • Персонаж сэра Роджера Мура представляется как "Доббс. Лорд Доббс". Явная отсылка к его роли Джеймса Бонда.
  • Начало фильма — дань уважения лентам "Однажды в Америке" и "Оливер Твист".
  • Несмотря на слабый приём у критиков, которые обрушились на вторичность сюжета и на то, что "В поисках..." перекликается во многом с "Кровавым спортом", ленте Ван Дамма удалось собрать в мировом прокате более $57 млн.

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Метки: Жан-Клода Ван Дамм   актеры   кино   режиссёр   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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1  комментарий
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ruslan d Час назад
Классный фильм
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