Педерус: Этот ядовитый жук мог быть причиной казни египетской! Ведь токсин действует с огромной задержкой

На людей яд жуков действует с небольшой отсрочкой, поэтому до недавнего времени человеки вообще не связывали появление волдырей с маленькими букахами. А ведь достаточно просто неловко смахнуть или раздавить педеруса, чтобы яд попал на кожу. Через 12-36 часов после первого контакта с ядом появляются признаки педерусного дерматита: раздражение, сыпь и волдыри — не смертельно, конечно, но заживает около 2-х недель.

С человеческой невнимательностью связан целый ряд случаев по всему миру, когда вспышки неизвестной эпидемии оказывались чрезмерным размножением популяции токсичных насекомых. Однажды пришлось эвакуировать целое сообщество аборигенов в Австралии, поскольку почти все люди заразились педерусным дерматитом.