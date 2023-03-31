Педерус: Этот ядовитый жук мог быть причиной казни египетской! Ведь токсин действует с огромной задержкой

Многие уязвимые беспозвоночные в процессе эволюции научились защищаться с помощью накопления в тканях организма яда. В большинстве случаев, животные получают химические вещества с едой и просто умело сохраняют их в теле, чтобы дальше использовать по назначению. Но педерусы поступили интереснее! Эти хитрые жуки договорились с бактериями, и одноклеточные стали их персональными барыгами токсинов!
Педерусы — целый род насекомых. В него входит более 600 видов жуков, обитающих по всему миру и буквально под каждой кочкой. В зависимости от вида, букашек можно найти в почве, помёте, на растениях и цветах, в гнёздах птиц и насекомых, норах млекопитающих, у вас дома... В целом, жучки довольно безобидны и даже полезны — некоторые из них перерабатывают органические остатки, другие — поедают вредных насекомых. Если бы не одно «но» — яд!
Сами по себе педерусы не способны синтезировать токсины, — эту функцию в их организме выполняют особенные бактерии. Такой странный симбиоз насекомых и одноклеточных произошёл вследствие горизонтального переноса генов. Его суть заключается в том, что один организм получает наследственную информацию не напрямую от родителей, а от совершенно другого существа, причём иногда — вообще другого вида.
Так произошло и на этот раз. Однажды в дальнего предка педерусов попали бактерии. Дело житейское: обычно посторонние микроорганизмы уничтожаются и выводятся. Но на этот раз что-то пошло не так: бактерия не просто осталась в организме, но и позаимствовала часть ДНК жуков. В итоге произошла мутация, благодаря которой одноклеточные приобрели новую способность — вырабатывать яд педерин. Так они и живут в теле педерусов, вырабатывая токсин.
Кто первый инициировал такие взаимовыгодные отношения — жуки или бактерии, остаётся загадкой. Собственно, как и сама личность одноклеточных. Они уже настолько слились с организмом педерусов, что учёные до сих пор не смогли вырастить ни одной колонии этих бактерий вне тела жуков, чтобы изучить их индивидуальные качества.
Вещество поступает прямо в гемолимфу жуков (аналог нашей крови), но не наносит им никакого вреда. А вот у хищников педерин раз и навсегда отбивает желание позавтракать насекомыми. Ядовитая гемолимфа жуков легко просачивается сквозь внешние хитиновые покровы насекомых: чуть дотронься — уже больно.
На людей яд жуков действует с небольшой отсрочкой, поэтому до недавнего времени человеки вообще не связывали появление волдырей с маленькими букахами. А ведь достаточно просто неловко смахнуть или раздавить педеруса, чтобы яд попал на кожу. Через 12-36 часов после первого контакта с ядом появляются признаки педерусного дерматита: раздражение, сыпь и волдыри — не смертельно, конечно, но заживает около 2-х недель.
С человеческой невнимательностью связан целый ряд случаев по всему миру, когда вспышки неизвестной эпидемии оказывались чрезмерным размножением популяции токсичных насекомых. Однажды пришлось эвакуировать целое сообщество аборигенов в Австралии, поскольку почти все люди заразились педерусным дерматитом.
Но самый известный случай массового нападения жуков описали в... Библии! Как шестое наказание язвами и нарывами. Существует гипотеза, что предшествующие «казни египетские», вроде массового падежа скота, способствовали появлению огромного количества падали и размножению различных насекомых — излюбленной добычи педерусов. Эта ситуация привела к резкому росту популяции ядовитых жуков, с которыми и контактировали египтяне.
Сегодня же, после детального исследования букашек, учёные сделали неожиданное заявление. Оказывается, некоторые компоненты яда педерусов могут замедлять рост раковых опухолей! Эксперименты на мышах приносят большие надежды: возможно, в недалёком будущем ядовитые жучки станут не казнью, а спасением для миллионов!
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