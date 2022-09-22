В Москве, вышедшим на митинги против частичной мобилизации, стали выдавать повестки

«Перепало» даже одному журналисту. Да и не только ему.
Вчера проходили протестные акции. Огромных толп не было, но шумели от души:
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Акции не были согласованы с властями и было предупреждение, что митингующих могут задерживать. Тем не менее, кто-то всё-таки появился. После неоднократных предупреждений и просьб разойтись, с особо активными стали работать силовики:
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А потом, задержанным стали вручать повестки:
Её получил даже один журналист, Артём Кригер:
За комментариями обратились к пресс-секретарю президента России:
Найдутся ли теперь желающие выйти на митинг - большой вопрос.
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АНТИФИШКИ
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По закону всё чётко. Призвать могут любого. Что не так то?
Нужно ещё разослать повестки всем кто недавно принял гражданство... Нужно отрабатывать - как раз тот случай, гражданство- не просто бумажка под названием паспорт. Другое дело, что на передок без опыта и серьёзного обучения посылать не надо, но и в тылу работы до фига.
ОМОН заехал в военкомат взять пачку чистых, незаполненных бланков повесток с подписью и печатью военкома? Умора!
Кто-то верит?
И вообще-то с 1-го октября начало обычного осеннего воинского призыва в этом году. Так что повестки призывникам уже полетели, их и фоткают.
Не ведитесь на всякие выбросы.
Чё-та их мягко паковали. Не по европейски.
Если они конечно законопослушные! А нет, в СИЗО ночевать и штрафы платить! Так ведь?
Очень элегантно решена проблема с выходами на митинг, думаю теперь вообще желающих не найдется.
Раз ходят на митинг значит много полезного времени.
Почему бы не потратить его с пользой в военкоме. Пусть не служить ну так хоть заборы покрасить клумбы поравнять.
в первую мировую, так же отлавливали студентов и нежелательных граждан и отправляли на фронт, они там обучились военному делу, стали создавать партийные ячейки и агитировали солдат! а потом вернулись и случился 1917
А картинка с книги - "Черный день". Доронина. Классная книга. Земляк написал.
Почти путеводитель по ядерному постаппокалипсису.
Вот жеж уежище безграмотное, а еще журнализдом себя называет
По факу-то, что? Песков - говорящая голова, никаких решений влияющих на вашу никчемушную жизнь не оказывает. Сдается сне, если копнуть глубже, причиной душащей вас вселенско-пролетарской ненависти, окажется банальная зависть. ))
У любого катаклизма
Объяснение одно...
Знает каждый демократ -
Это Путин виноват!