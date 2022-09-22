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В Москве, вышедшим на митинги против частичной мобилизации, стали выдавать повестки

В Москве, вышедшим на митинги против частичной мобилизации, стали выдавать повестки

Автор:
22 сентября 2022 14:58
Сообщество : Жить в России
Метки: акция   артем кригер   власти   журналист   задержание   митинг   повестка   протест   
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«Перепало» даже одному журналисту. Да и не только ему.

Вчера проходили протестные акции. Огромных толп не было, но шумели от души:

Акции не были согласованы с властями и было предупреждение, что митингующих могут задерживать. Тем не менее, кто-то всё-таки появился. После неоднократных предупреждений и просьб разойтись, с особо активными стали работать силовики:

А потом, задержанным стали вручать повестки:

Её получил даже один журналист, Артём Кригер:

За комментариями обратились к пресс-секретарю президента России:

Найдутся ли теперь желающие выйти на митинг - большой вопрос.

Источник:

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Метки: акция   артем кригер   власти   журналист   задержание   митинг   повестка   протест   
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46  комментариев
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26k
Юрьевич 46 минут назад
Интересно, почему Артём Кригер не согласен с получением повестки? Должен же быть какой-то мотив этого несогласия.

По закону всё чётко. Призвать могут любого. Что не так то?
Нужно ещё разослать повестки всем кто недавно принял гражданство... Нужно отрабатывать - как раз тот случай, гражданство- не просто бумажка под названием паспорт. Другое дело, что на передок без опыта и серьёзного обучения посылать не надо, но и в тылу работы до фига.
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10k
Клёст Полминуты назад
Что за херня?
ОМОН заехал в военкомат взять пачку чистых, незаполненных бланков повесток с подписью и печатью военкома? Умора!
Кто-то верит?
И вообще-то с 1-го октября начало обычного осеннего воинского призыва в этом году. Так что повестки призывникам уже полетели, их и фоткают.
Не ведитесь на всякие выбросы.
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2k
Артур 4 минуты назад
А почему всего две повестки и те от Военкома САО? Этот военком может вызвать только жителей Северного округа, но ни как не кого попало.
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6k
Pravednik84 4 минуты назад
Тут сложно... Если кто из демонстрантов имеет призванного родственника (отца или сына), то я их хоть и с трудом, но понимаю... Пожужжать по голове и отпустить.
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39
Федор Шелепа 5 минут назад
все правильно
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18k
anpetrof 11 минут назад
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1k
Павел Астахов 12 минут назад
Все правильно, весь собравшийся биомусор тунеядцев отправить на Донбас
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11k
Kostick 21 минуту назад
такое количество мусоров и прочей росгвардии, что отправь их куда угодно, да разреши грабить корованы - через неделю будут букингемский дербанить.
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7k
Том Джоуд 21 минуту назад
Для меня, ясно одно - все кто там яро протестовал, явно не годен для службы. Со статьями 7Б и подобными. Либо такие, от которых, прока на передовой не будет. Даже в качестве "пушечного мяса".
Чё-та их мягко паковали. Не по европейски.
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10k
Sasa Полчаса назад
А чё они так испугались повесток? Придут в военкомат, их проверят на возможность службы и если не годны согласно закону, пойдут радостные домой! А если годны, то и так заберут, хотят они или не хотят! Государство у нас же не такое, как у хохлов, всех подряд мужского пола забирают воевать!
Если они конечно законопослушные! А нет, в СИЗО ночевать и штрафы платить! Так ведь?
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11k
harlamov 37 минут назад
Ха-ха, на самом деле молодежь любит слово троллинг, вот тут их самих не слабо потроллили))
Очень элегантно решена проблема с выходами на митинг, думаю теперь вообще желающих не найдется.
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43
Игорь harlamov 10 минут назад
Согласен толково.
Раз ходят на митинг значит много полезного времени.
Почему бы не потратить его с пользой в военкоме. Пусть не служить ну так хоть заборы покрасить клумбы поравнять.
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62k
SWALLOW 38 минут назад
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−74
Thomsen 39 минут назад
Насколько понимаю, набирается контингент для поддержания орднунга и контрпартизанской борьбы на аннексированных территориях? Ну не с регулярами же воевать.
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40k
kalinser 40 минут назад
Кто бы мог подумать!
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327
Fisher1979 47 минут назад
Все патриоты сеичас на границе Касахстана, Грузии и других стран кроме Украины. Поздравляю вас Россияне.
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40k
Сергей 52 минуты назад
В военкомат не явятся, поступить по закону, по 3 года зоны.
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1k
Сергей 52 минуты назад
Всё правильно.
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135
topersk 52 минуты назад
правильно - заткнуться всем. Капиталисты и чиновники лучше знают что нужно
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15k
куджо 52 минуты назад
С вручением не согласен? Он ч серьёзно?
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27k
Levyathan 52 минуты назад
Никогда не мог терпеть эту гниду, а после вчерашней истории с его ублюдочным сыном-Господином Песковым, просто возненавидел. Когда весь этот ад закончится, хотел бы его видеть на скамье подсудимых в одном ряду с боброедкой и пометом.
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