Раздались аплодисменты: жительница аварийного дома в Углегорске бросила в чиновника плесневелый ботинок

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко приехал в Углегорск, чтобы поговорить с местными жителями. На встречу пришла женщина, которая живёт с семьёй в аварийном доме. Сначала её хотели переселить в новостройку, но передумали и предложили квартиру в таком же старом доме. Возмущённая дама принесла с собой ботинок, который покрылся плесенью в её квартире и бросила его в мэра.
Жительница Углегорска Людмила живёт со своей семьёй в двухкомнатной квартире в аварийном доме. В нём стоит сырость, иногда отключается отопление, течёт крыша. Годами женщина требует её переселить в другое жильё. Администрация Углегорска изначально предложила переехать Людмиле в новостройку. Затем, спустя месяц, передумала и ультимативно предоставила однокомнатную квартиру в другом доме. Людмила отказалась от этой квартиры, так как она находится в таком же старом доме, да ещё и меньше её нынешней.
Женщина обратилась в суд в Углегорске и проиграла его, но выиграла областной суд, обязавший мэрию города в течение двух месяцев предоставить семье женщины благоустроенную квартиру, сообщает Baza.
Именно с этой историей Людмила пришла на встречу с губернатором Сахалина Валерием Лимаренко и мэром города Дмитрием Цукановым. Губернатор заявил, что перенаправит это дело в прокуратуру, но люди посчитали, что прокурор бесполезен. Многие уже обращались к нему и всё тщетно.
Тогда Людмила достала ботинок, который заплесневел у неё в квартире и метнула его в мэра.
Полицейские увели женщину под руки, а сидящие в зале люди принялись аплодировать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но думаю у женщины просто накипело уже.
Нарушение этого ЗАКОНА чиновниками должно стоить БОЛЬШЕГО, чем метание ботинка в морду чиновника!
Можно даму привлечь за самосуд, но самосуд всегда там, где не работает ЗАКОН.