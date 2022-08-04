Раздались аплодисменты: жительница аварийного дома в Углегорске бросила в чиновника плесневелый ботинок

Жительница Углегорска Людмила живёт со своей семьёй в двухкомнатной квартире в аварийном доме. В нём стоит сырость, иногда отключается отопление, течёт крыша. Годами женщина требует её переселить в другое жильё. Администрация Углегорска изначально предложила переехать Людмиле в новостройку. Затем, спустя месяц, передумала и ультимативно предоставила однокомнатную квартиру в другом доме. Людмила отказалась от этой квартиры, так как она находится в таком же старом доме, да ещё и меньше её нынешней.

Женщина обратилась в суд в Углегорске и проиграла его, но выиграла областной суд, обязавший мэрию города в течение двух месяцев предоставить семье женщины благоустроенную квартиру, сообщает Baza.