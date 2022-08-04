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Раздались аплодисменты: жительница аварийного дома в Углегорске бросила в чиновника плесневелый ботинок

Раздались аплодисменты: жительница аварийного дома в Углегорске бросила в чиновника плесневелый ботинок

Автор:
04 августа 2022 10:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Углеродск   ботинок   видео   дом   протест   фото   чиновник   
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Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко приехал в Углегорск, чтобы поговорить с местными жителями. На встречу пришла женщина, которая живёт с семьёй в аварийном доме. Сначала её хотели переселить в новостройку, но передумали и предложили квартиру в таком же старом доме. Возмущённая дама принесла с собой ботинок, который покрылся плесенью в её квартире и бросила его в мэра.

Жительница Углегорска Людмила живёт со своей семьёй в двухкомнатной квартире в аварийном доме. В нём стоит сырость, иногда отключается отопление, течёт крыша. Годами женщина требует её переселить в другое жильё. Администрация Углегорска изначально предложила переехать Людмиле в новостройку. Затем, спустя месяц, передумала и ультимативно предоставила однокомнатную квартиру в другом доме. Людмила отказалась от этой квартиры, так как она находится в таком же старом доме, да ещё и меньше её нынешней.

Женщина обратилась в суд в Углегорске и проиграла его, но выиграла областной суд, обязавший мэрию города в течение двух месяцев предоставить семье женщины благоустроенную квартиру, сообщает Baza.

Именно с этой историей Людмила пришла на встречу с губернатором Сахалина Валерием Лимаренко и мэром города Дмитрием Цукановым. Губернатор заявил, что перенаправит это дело в прокуратуру, но люди посчитали, что прокурор бесполезен. Многие уже обращались к нему и всё тщетно.

Тогда Людмила достала ботинок, который заплесневел у неё в квартире и метнула его в мэра.

Полицейские увели женщину под руки, а сидящие в зале люди принялись аплодировать.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Углеродск   ботинок   видео   дом   протест   фото   чиновник   
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10  комментариев
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31k
Fat Lynx 41 минуту назад
Если это муниципальное жилье, то да, женщина вправе требовать переселения... а если частное, то надо бы глянуть что там со взносами на капремонт и чем там занимается УК.
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10k
Hunson Abadeer 4 минуты назад
Больше подробностей нужно.
Но думаю у женщины просто накипело уже.
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107
Михаил 22 минуты назад
А что с домом то, в чём причина аварийности? Фундамент треснул? "Текущую крышу и отключающееся отопление" можно починить.
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−93
Валерий Петров Полчаса назад
забавно, когда то их предки получили квартиру от государства, а теперь расселяй их из этого жилья, за счет тех кто горбатится выплачивая ипотеку.
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59k
doker Полчаса назад
Для "продвинутых комменаторов на Фишках (от неизвестных) структур" - есть федеральный ЗАКОН, где прописано, как переселять людей из аварийного жилья.
Нарушение этого ЗАКОНА чиновниками должно стоить БОЛЬШЕГО, чем метание ботинка в морду чиновника!
Можно даму привлечь за самосуд, но самосуд всегда там, где не работает ЗАКОН.
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11k
Kostick 51 минуту назад
крайне мало инфы. на каком именно основании та жительница требует себе новое жильё? тут народ на десятилетия в ипотеку врюхивается, пашут на нескольких работах, отказывают себе во многом. а ей должны дать. мало инфы. на 99,9% уверен, что никаких платежей на содержание того жилья со времен его ввода в эксплуатацию при советской власти - не было, ни копейки.
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47k
dima423 55 минут назад
Бедные люди, жалко их конечно... НО... мне кажется им все таки не борзеть надо и не ботинками кидаться, то что государство расселяет аварийное жилье это его добрая воля... Так то жилье у нас в стране это частная собственность в наше время, и у государства нет обязанности выдавать кому то жилье бесплатно... А если одним дают бесплатно то почему другим не дают? Думаю никто бы не отказался от халявной квартирки от государства, даже те у кого она уже есть и не одна))
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7k
Борис Карабанов 56 минут назад
Каково правообладание на квартиру?
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110
stari4ek 58 минут назад
Браво
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