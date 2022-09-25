В Канаде родители митингуют против трудовика с мега-грудью

На прошлой неделе канадский трудовик вдруг стал звездой интернета, про него написали все кому не лень, в том числе и мы. Но "минута славы" подзатянулась и история получила свое продолжение.
Ученики средней школы Оквилл-Трафальгар в городе Оквилл (провинция Онтарио, Канада) долго терпели выходки странного учителя, который, заявив, что он теперь женщина, начал вести уроки с огромной накладной грудью. Но любому терпению приходит конец. Дети, заручившись, поддержкой своих родителей устроили акцию протеста против трансгендера, точнее, против его облегающих нарядов, которые подчёркивают и без того огромную накладную грудь. Кое-кто из родителей заявил, что переведёт своих детей из этой школы.
«Это не против ЛГБТ-сообщества. Мы здесь, потому что это совершенно отвратительно. Это не имеет ничего общего с инклюзивностью. Это не имеет ничего общего с гендерными правами. Это просто здравый смысл. Как получается, что школьный совет защищает такие вещи? Как же они не против? Мы все как родители… знаем, что это неправильно».
Руководство школы внимательно выслушало требования митингующих и наотрез отказалось увольнять "мега-сиськи", ну а детям и родителям доходчиво объяснили, что они трансфобы и злостные сексисты. Но дресс-код, может быть, пересмотрят и запретят трудовику ходить в шортах. А может, и не запретят.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А чо... вдруг в 2030 году Россия устроит референдум в канаде? Пока там нормальных людей еще не меньшинство?
Ну... и исконно русские Аляска - хоппа! :)))
тут мне сразу вспоминается как в СНГ учителей упрекали за их фото в закрытых купальниках в их соц сетях
А чо так, толерасты?
Вы же вещаете, что каждый особенный и имеет право это обозначать.
Ил это другое?
Нет уж, теперь жрите пока не лопнете.
То ли еще будет