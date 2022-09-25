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В Канаде родители митингуют против трудовика с мега-грудью

В Канаде родители митингуют против трудовика с мега-грудью

Автор:
25 сентября 2022 17:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Канада   видео   грудь   митинг   трудовик   школа   
604
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На прошлой неделе канадский трудовик вдруг стал звездой интернета, про него написали все кому не лень, в том числе и мы. Но "минута славы" подзатянулась и история получила свое продолжение.

Ученики средней школы Оквилл-Трафальгар в городе Оквилл (провинция Онтарио, Канада) долго терпели выходки странного учителя, который, заявив, что он теперь женщина, начал вести уроки с огромной накладной грудью. Но любому терпению приходит конец. Дети, заручившись, поддержкой своих родителей устроили акцию протеста против трансгендера, точнее, против его облегающих нарядов, которые подчёркивают и без того огромную накладную грудь. Кое-кто из родителей заявил, что переведёт своих детей из этой школы.


«Это не против ЛГБТ-сообщества. Мы здесь, потому что это совершенно отвратительно. Это не имеет ничего общего с инклюзивностью. Это не имеет ничего общего с гендерными правами. Это просто здравый смысл. Как получается, что школьный совет защищает такие вещи? Как же они не против? Мы все как родители… знаем, что это неправильно».


Руководство школы внимательно выслушало требования митингующих и наотрез отказалось увольнять "мега-сиськи", ну а детям и родителям доходчиво объяснили, что они трансфобы и злостные сексисты. Но дресс-код, может быть, пересмотрят и запретят трудовику ходить в шортах. А может, и не запретят.

Источник:

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Метки: Канада   видео   грудь   митинг   трудовик   школа   
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21  комментарий
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11k
Alex Djeff 2 часа назад
Если даже женщина вставит себе такие импланты - тема призадуматься о психическом состоянии человека, а тут это!!!
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3k
Григорий 16 минут назад
плядь, у них там стволы даже у енотов!, а этот /7идер ещё жив!
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6k
Allmaster 22 минуты назад
Чем больше у них "таких" тем меньше будет людей"Родину " защищать!
А чо... вдруг в 2030 году Россия устроит референдум в канаде? Пока там нормальных людей еще не меньшинство?
Ну... и исконно русские Аляска - хоппа! :)))
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1k
bigkoss Полчаса назад
А трудовик то грамотный! Чую у него там на всю школу налито!
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405
Rom Час назад
Дали б ему звИзды за углом лучше.
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12k
кира Час назад
Ок, трансидиотов трогать нельзя, а психически больного хоть можно изолировать от детей? Кому он в школе свои мегасиськи показывает? Детям? А это уже можно назвать склонностью к педофилии. Педофилов, надеюсь, к детям не подпускают?
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39k
Мойша Час назад
И таких ё@н.тых допускают к детям?
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40k
Сергей Час назад
А просто лицеморду этому уё..6...ку не пробовали набить.
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1k
Нудник Шпилкес 2 часа назад
3,14здец, ну человек явно не в адеквате. Почему там таким психам потакают?
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5k
Copycat 2 часа назад
ну это действительно просто не прилично
тут мне сразу вспоминается как в СНГ учителей упрекали за их фото в закрытых купальниках в их соц сетях
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19k
ЦСКА 2 часа назад
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6k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Это не против ЛГБТ-сообщества. Мы здесь, потому что это совершенно отвратительно. Это не имеет ничего общего с инклюзивностью»

А чо так, толерасты?
Вы же вещаете, что каждый особенный и имеет право это обозначать.
Ил это другое?
Нет уж, теперь жрите пока не лопнете.
То ли еще будет
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4k
Горожанин 3 часа назад
При власти психически больных людей нужно не жаловаться, а действовать .
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3k
kleyman 3 часа назад
Ну не знаю, на сисяндры это не похоже. А вот на типичного отдыхающего на пляже мужичка с пивком, вполне.
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31k
MatveiVainrub 3 часа назад
После драки кулоками не машут . Всё уже сделано . Поздно .Поздно пить Баржоми когда почки отвалились .
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15k
Александр 3 часа назад
Они ему просто завидуют. У них нет таких больших сисек
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