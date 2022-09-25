В Канаде родители митингуют против трудовика с мега-грудью

«Это не против ЛГБТ-сообщества. Мы здесь, потому что это совершенно отвратительно. Это не имеет ничего общего с инклюзивностью. Это не имеет ничего общего с гендерными правами. Это просто здравый смысл. Как получается, что школьный совет защищает такие вещи? Как же они не против? Мы все как родители… знаем, что это неправильно».