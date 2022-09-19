Трещат скрепы: после смерти задержанной из-за хиджаба девушки в Иране начались акции протеста

22-летнюю Максу Амени полиция избила до смерти из-за неплотно надетого хиджаба. После этого женщины Ирана выходят на акции протестов и демонстративно сжигают традиционный головной убор.
В Иране люди недовольны произволом полиции. 22-летнюю девушку арестовали за "не так" надетый хиджаб, когда она приехала в Тегеран из Секкезе и была задержана на выходе из метро. Спустя пару дней иранку в состоянии комы доставили в больницу, где она и умерла. При этом, родственники Амини сообщили Al Jazeera, что у девушки не было проблем со здоровьем. «Ее привезли в больницу, где она несколько дней находилась в коме. Затем ее отключили от системы жизнеобеспечения и объявили мертвой. Вся страна требует расследования того, что произошло на самом деле», — поясняют родные девушки.
После этого могила Амени в городе Секкез стала местом паломничества, и собравшиеся там шли к местной администрации, выкрикивая лозунги против властей. Некоторые женщины в знак солидарности снимали и подкидывали свои платки вверх.
Подобное происходило не только в Секкезе, но и в административном центре Иранского Курдистана городе Сенендедже. Полиция предвидела события и по протестующим, скандировавшим лозунги "Смерть диктатору!" и "Позор вам!" применили слезоточивый газ для их разгона около офиса губернатора.
Жесткие действия полиции дали обратный эффект, и массовые акции неводольства начались во многих регионах страны. Известная иранская актриса Шабнам Фаршаджо и вовсе публично сняла с себя головной убор и призвала женщин не соблюдать это правило, после чего иранские девушки стали сжигать хиджабы и срезать волосы, выкладывая видео в соцсетях.
Учитывая градус возмущения в иранском обществе, президент страны Эбрахим Раиси поручил в срочном порядке провести официальное расследование причин смерти Махсы Амини, однако пока накал страстей не спадает и к возмущению произволом "полиции нравов" присоединяются даже те журналисты, кто ранее не писал о внутренней политике государства.
«Правительство применяет к женщинам еретическое насилие и жестокость, невиданные даже при диктатурах Средневековья»,— возмущается известная иранская журналистка Сара Масуми. Смерть девушки стала предлогом для повышения градуса возмущения в обществе - ряд иранских курдских партий и организаций призвали к всеобщей забастовке. Чем закончится эта история, пока не ясно. Но обстановку в Иране сейчас стабильной не назовешь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И да, кто поручится что все было так как сказывают? Точно за криво одетый хиджаб?
Ну и вот эта вот лажа про убийство за хиджаб - никакой коран такого не предусматривает. Допускаю, что особо упоротые сообщества на такое способны (фанатики вообще отдельная песня в любой религии) но это не про иран ни в одном месте.
Тупо раздувают очередной переворот... и все мы знаем, кто это делает.
Если жёстко не остановят вторая украина.
Последствия зависят от того, насколько правинция отошла от патриархальных устоев. И если отошла достаточно, то к каким реформам готовы власти.
Выдать желаемое за действительность.....
Т.е. топят за свержение правительства.
Начнут с одного человека и разгонят маховик до войны.
Они эту систему обкатали еще в 3-м рейхе.
У них пропаганда работает так, что наши по сравнению с ними в этом плане младенцы.
Я сам противник излишней откровенности в одежде, но и перегибы до добра не доведут. Правда я понял, что последнее время мои представления о праве человека на свободу мысли, слова или вот как сейчас манеры одеваться, встречают некоторое непонимания и даже осуждение.
Тут скорее любопытна реакция общества. Но в чистом виде нам не покажут, будут освещать как удобно.
Мало знаю абсолютно свободных людей!
А на счет беспорядков, я за себя могу сказать, я их понимаю. Не так давно это была светская страна и вдруг такие ограничения. Одна полиция нравов или как она там себя называет вызывает отторжение. А уж казни за "вероотступничество" или наказания за повторные употребления алкоголя? Нет, не могу понять. А там ведь оснований для казни куда как больше.