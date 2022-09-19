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Трещат скрепы: после смерти задержанной из-за хиджаба девушки в Иране начались акции протеста

Трещат скрепы: после смерти задержанной из-за хиджаба девушки в Иране начались акции протеста

Автор:
19 сентября 2022 12:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   видео   иран   митинг   политика   полиция нравов   протесты   смерть   хиджаб   
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22-летнюю Максу Амени полиция избила до смерти из-за неплотно надетого хиджаба. После этого женщины Ирана выходят на акции протестов и демонстративно сжигают традиционный головной убор.

В Иране люди недовольны произволом полиции. 22-летнюю девушку арестовали за "не так" надетый хиджаб, когда она приехала в Тегеран из Секкезе и была задержана на выходе из метро. Спустя пару дней иранку в состоянии комы доставили в больницу, где она и умерла. При этом, родственники Амини сообщили Al Jazeera, что у девушки не было проблем со здоровьем. «Ее привезли в больницу, где она несколько дней находилась в коме. Затем ее отключили от системы жизнеобеспечения и объявили мертвой. Вся страна требует расследования того, что произошло на самом деле», — поясняют родные девушки. 


После этого могила Амени в городе Секкез стала местом паломничества, и собравшиеся там шли к местной администрации, выкрикивая лозунги против властей. Некоторые женщины в знак солидарности снимали и подкидывали свои платки вверх.


Подобное происходило не только в Секкезе, но и в административном центре Иранского Курдистана городе Сенендедже. Полиция предвидела события и по протестующим, скандировавшим лозунги "Смерть диктатору!" и "Позор вам!" применили слезоточивый газ для их разгона около офиса губернатора.



Жесткие действия полиции дали обратный эффект, и массовые акции неводольства начались во многих регионах страны. Известная иранская актриса Шабнам Фаршаджо и вовсе публично сняла с себя головной убор и призвала женщин не соблюдать это правило, после чего иранские девушки стали сжигать хиджабы и срезать волосы, выкладывая видео в соцсетях.


Учитывая градус возмущения в иранском обществе, президент страны Эбрахим Раиси поручил в срочном порядке провести официальное расследование причин смерти Махсы Амини, однако пока накал страстей не спадает и к возмущению произволом "полиции нравов" присоединяются даже те журналисты, кто ранее не писал о внутренней политике государства.


«Правительство применяет к женщинам еретическое насилие и жестокость, невиданные даже при диктатурах Средневековья»,— возмущается известная иранская журналистка Сара Масуми. Смерть девушки стала предлогом для повышения градуса возмущения в обществе - ряд иранских курдских партий и организаций призвали к всеобщей забастовке. Чем закончится эта история, пока не ясно. Но обстановку в Иране сейчас стабильной не назовешь.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   видео   иран   митинг   политика   полиция нравов   протесты   смерть   хиджаб   
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33  комментария
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134
topersk 2 часа назад
первый шаг на пути порабощения страны - разрушение её культурных устоев
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438
Seryi_spb topersk Час назад
А какие культурные устои? Лет пятьдесят назад Иран был вполне светским государством.
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1k
Eric Cartman 13 минут назад
На фото из больницы погибшая ну никак не похожа на избитую до смерти. Хотя, организаторов массовых протестов реальная фактура никогда не волнует, достаточно любого повода для накачки протестных эмоций.
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4k
Горожанин 16 минут назад
В либеральных и демократичных США после смерти при задержании полицией чернокожего бандита скрепы вообще не перестают трещать. Политики самих США уже публично сейчас заявляют, что страна находится на пороге гражданской войны. Вот это скрепы, вот это я понимаю. А где либерахи по всему миру - сдохли опять? Это же их скрепный мир, их скрепный гегемон. Позор-то какой.
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1k
Sergius SPb 17 минут назад
Бабий бунт.
И да, кто поручится что все было так как сказывают? Точно за криво одетый хиджаб?
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3k
Ухалус Посовиномус 20 минут назад
На видео, которое предоставила полиция, видно. что девушка просто в процессе общения с офицером падает со стула. То ли мотор хватануло, то ли еще что...
Ну и вот эта вот лажа про убийство за хиджаб - никакой коран такого не предусматривает. Допускаю, что особо упоротые сообщества на такое способны (фанатики вообще отдельная песня в любой религии) но это не про иран ни в одном месте.
Тупо раздувают очередной переворот... и все мы знаем, кто это делает.
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−130
Валерий Петров Полчаса назад
как так можно писать чуть ли не о единственном союзнике нашем?
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−4
Елена Новоселова 45 минут назад
Надо же, как во время! Какое совпадение!
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5k
мемфрид 46 минут назад
Придётся билеты сдать, так хотел там отдохнуть, в шортах погулять да по тёплому асфальту...
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124k
DeOrio 55 минут назад
Уж больно фото на постанову смахивает. На скорой всякое приходилось видеть, но тут почему-то слабо верится.
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1k
Руслан Час назад
Да вполне очевидно чьи уши торчат
Всё по лекалам арабских вёсен) Ливия, Сирия не дадут соврать. И главное - вовремя как
Сближается Иран с РФ - сразу точка напряженности создаётся. В Армении обострение военное. Китай вон Тайванем провоцируют. Американская администрация умеет поджигать по периметру.
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7k
Vалѣнтиныч Час назад
В тех странах, где религия не дозволяет вкушать Водочку, женщинам приходиться надевать паранджу...
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−10
Thomsen Час назад
Мне отчего-то кажется, что разгон этой истории ни к чему особенному не приведёт. В условиях теократической автаркии это купируется без проблем. К тому же, протест носит исключительно гендерный характер. Конечно, если манипуляторы не изменят его вектор. Суфражисток в Иране усмирят быстро.
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62k
SWALLOW 2 часа назад
Значит эти акции протеста кому то нужны , догадаться кому не сложно , после недавней встречи в Ташкенте.
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20k
sssss3 2 часа назад
В сову глобус запихнуть автор пытается, и не через рот....
Выдать желаемое за действительность.....
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1k
muhandes 2 часа назад
Думаю Иране разгоняют кейс Джроджа Флойда. Я работал и Иране и видел как в Тегеране девушки носят платок. Они просто слегка покрывают им (причем почти прозрачным) голову и КСИР и полиции нет никакого дела до этого, тем более в столице
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7k
Колорад 2 часа назад
А, вот оно что, негров в стэйтах отстреливают потому что они неправильно носят головной убор!
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Конечно же " в чужой монастырь со своим уставом не ходят", но сдаётся мне, что убивать или пытаться за чуть съехавший головной убор, показавший часть волосяного покрова перебор. Тем более там ещё живы те, кто помнят, что всё было иначе и куда как свободней.
Я сам противник излишней откровенности в одежде, но и перегибы до добра не доведут. Правда я понял, что последнее время мои представления о праве человека на свободу мысли, слова или вот как сейчас манеры одеваться, встречают некоторое непонимания и даже осуждение.
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164
Wolf workmen77 37 минут назад
А почему надо жить тайком? Это- нормально?
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