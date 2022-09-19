Трещат скрепы: после смерти задержанной из-за хиджаба девушки в Иране начались акции протеста

Учитывая градус возмущения в иранском обществе, президент страны Эбрахим Раиси поручил в срочном порядке провести официальное расследование причин смерти Махсы Амини, однако пока накал страстей не спадает и к возмущению произволом "полиции нравов" присоединяются даже те журналисты, кто ранее не писал о внутренней политике государства.

«Правительство применяет к женщинам еретическое насилие и жестокость, невиданные даже при диктатурах Средневековья»,— возмущается известная иранская журналистка Сара Масуми. Смерть девушки стала предлогом для повышения градуса возмущения в обществе - ряд иранских курдских партий и организаций призвали к всеобщей забастовке. Чем закончится эта история, пока не ясно. Но обстановку в Иране сейчас стабильной не назовешь.