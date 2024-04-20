"Мы люди, а не животные": в американской школе прошёл митинг против фурри

На митинге распространили петицию "Ученики - за людей, а не за животных-фурри", и сейчас под ней больше 2500 подписей. Дирекция школы, как сообщают ученики, попустительски относится к этому сумасшествию, т.к. ребёнок руководителя заведения тоже мнит себя фурри.

Эти дети-животные ведут себя агрессивно: нападают на других учеников (кусают, царапают)

"Они бегают на четвереньках и набрасываются на людей", - сетуют школьники. При этом, если напасть на них в ответ,будут проблемы.

В школьном туалете для девочек стоят лотки для фурри, которые даже на горшок ходят как животные. Родители детей подтверждают их слова.

"Я собственными глазами видел учеников, одетых во костюмы и повязки с ушами. Дети лаяли, толкали и нападали на других учеников в школе", - сказал один отец.

"Эти ученики не чувствуют себя в безопасности в школе, если они сообщают о случившемся руководству, им говорят: "Просто веди себя хорошо, все в порядке"".

Другой родитель назвал произошедший фурор последним примером "дегенерации в детских школах".