"Мы люди, а не животные": в американской школе прошёл митинг против фурри

Некоторые ученики возомнили себя животными, и теперь ведут себя как настоящие звери: кусаются, царапаются при полном попустительстве со стороны педагогов. Дети и их родители недовольны и требуют навести порядок.
В США толерантность и демократия довели страну до того, что там не только меняют пол по первому чиху ребёнка, но и сквозь пальцы смотрят на иные самоопределения подрастающего поколения. Захотел считать себя собакой? Не вопрос!
Правда, окружающим от этих проявлений может быть некомфортно, но это же их проблемы? Около 75 родителей и учеников средней школы Маунт-Нево (штат Юта) вышли на протест из-за фурри.
Источник:
Во время акции взрослые и дели скандировали лозунги: "Мы люди, а не животные", "Прекратите промывать нам мозги!"
Один из местных
дурачков фурри сообщил, что ни разу не слышал, чтобы ученики в костюмах собак вели себя неадекватно, но предложил в конце концов наряжаться и самовыражаться вне учебного времени и не в стенах школы.
Источник:
На митинге распространили петицию "Ученики - за людей, а не за животных-фурри", и сейчас под ней больше 2500 подписей. Дирекция школы, как сообщают ученики, попустительски относится к этому сумасшествию, т.к. ребёнок руководителя заведения тоже мнит себя фурри.
Эти дети-животные ведут себя агрессивно: нападают на других учеников (кусают, царапают)
"Они бегают на четвереньках и набрасываются на людей", - сетуют школьники. При этом, если напасть на них в ответ,будут проблемы.
В школьном туалете для девочек стоят лотки для фурри, которые даже на горшок ходят как животные. Родители детей подтверждают их слова.
"Я собственными глазами видел учеников, одетых во костюмы и повязки с ушами. Дети лаяли, толкали и нападали на других учеников в школе", - сказал один отец.
"Эти ученики не чувствуют себя в безопасности в школе, если они сообщают о случившемся руководству, им говорят: "Просто веди себя хорошо, все в порядке"".
Другой родитель назвал произошедший фурор последним примером "дегенерации в детских школах".
В петиции содержится просьба к властям округа навести порядок в школах: ввести дресс-код, который запретит любые "элементы внешнего вида учащихся, отвлекающие внимание учеников от занятий, нарушающие учебную атмосферу в школе или на школьных мероприятиях, создающие проблемы для здоровья, безопасности или социального обеспечения".
В заявлении для Fox News Digital округ назвал обвинения "дезинформацией, распространенной в Интернете".
"Мы хотим заверить вас, что слухи, циркулирующие в Интернете о поведении учащихся, полностью не соответствуют действительности. Ученики 11-12 лет могут приходить в школу с повязкой на голове ва виде ушек, иногда с гигантскими бантами, а иногда одетые как их любимые спортсмены, однако никто из учеников не посещал школу в масках, костюмах животных и никто не вел себя как животное."
Также округ распространил электронные письма родителям детей, в которых попросил был их и учеников более толерантными и относиться к своим товарищам с пониманием и терпением.
В общем, заткнитесь и будьте демократичными, когда вас кусает за лодыжку идиот, возомнивший себя собакой.
Источник:
- В Канаде родители митингуют против трудовика с мега-грудью
- В Москве вышедшим на митинги против частичной мобилизации стали выдавать повестки
- Экстренный день здоровья и занятия в субботу, или подозрительный всеобщий учебный день
- В США трансы захватили Капитолий, протестуя из-за закона, ущемляющего их права
- "Русские, уезжайте из этой страны!": в Грузии местные жители бастуют против сбежавших россиян
---------------------
Лотки, Карл! Лотки у них стоят!.. Наверное, нужно завести одну такую американку. Но симпатичную. Породистую. А с другой стороны - лоток постоянно за неё убирать. И ведь, я вам скажу, не хило так каждое утро будет насрано... Даже не знаю. Что делать?
-"В школьном туалете для девочек стоят лотки для фурри, которые даже на горшок ходят как животные."-
-а сраку потом вылизывают?