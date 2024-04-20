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"Мы люди, а не животные": в американской школе прошёл митинг против фурри

"Мы люди, а не животные": в американской школе прошёл митинг против фурри

Автор:
20 апреля 2024 07:13
Сообщество : Жизнь в США
Метки: митинг   попустительство   протест   субкультура   толерантность   фурри   школа   штат юта   
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Некоторые ученики возомнили себя животными, и теперь ведут себя как настоящие звери: кусаются, царапаются при полном попустительстве со стороны педагогов. Дети и их родители недовольны и требуют навести порядок.

В США толерантность и демократия довели страну до того, что там не только меняют пол по первому чиху ребёнка, но и сквозь пальцы смотрят на иные самоопределения подрастающего поколения. Захотел считать себя собакой? Не вопрос!


Правда, окружающим от этих проявлений может быть некомфортно, но это же их проблемы? Около 75 родителей и учеников средней школы Маунт-Нево (штат Юта) вышли на протест из-за фурри.


Во время акции взрослые и дели скандировали лозунги: "Мы люди, а не животные", "Прекратите промывать нам мозги!"


Один из местных дурачков фурри сообщил, что ни разу не слышал, чтобы ученики в костюмах собак вели себя неадекватно, но предложил в конце концов наряжаться и самовыражаться вне учебного времени и не в стенах школы.

На митинге распространили петицию "Ученики - за людей, а не за животных-фурри", и сейчас под ней больше 2500 подписей. Дирекция школы, как сообщают ученики, попустительски относится к этому сумасшествию, т.к. ребёнок руководителя заведения тоже мнит себя фурри.


Эти дети-животные ведут себя агрессивно: нападают на других учеников (кусают, царапают)

"Они бегают на четвереньках и набрасываются на людей", - сетуют школьники. При этом, если напасть на них в ответ,будут проблемы.


В школьном туалете для девочек стоят лотки для фурри, которые даже на горшок ходят как животные. Родители детей подтверждают их слова.


"Я собственными глазами видел учеников, одетых во костюмы и повязки с ушами. Дети лаяли, толкали и нападали на других учеников в школе", - сказал один отец.

"Эти ученики не чувствуют себя в безопасности в школе, если они сообщают о случившемся руководству, им говорят: "Просто веди себя хорошо, все в порядке"".


Другой родитель назвал произошедший фурор последним примером "дегенерации в детских школах".




В петиции содержится просьба к властям округа навести порядок в школах: ввести дресс-код, который запретит любые "элементы внешнего вида учащихся, отвлекающие внимание учеников от занятий, нарушающие учебную атмосферу в школе или на школьных мероприятиях, создающие проблемы для здоровья, безопасности или социального обеспечения".


В заявлении для Fox News Digital округ назвал обвинения "дезинформацией, распространенной в Интернете".


"Мы хотим заверить вас, что слухи, циркулирующие в Интернете о поведении учащихся, полностью не соответствуют действительности. Ученики 11-12 лет могут приходить в школу с повязкой на голове ва виде ушек, иногда с гигантскими бантами, а иногда одетые как их любимые спортсмены, однако никто из учеников не посещал школу в масках, костюмах животных и никто не вел себя как животное."


Также округ распространил электронные письма родителям детей, в которых попросил был их и учеников более толерантными и относиться к своим товарищам с пониманием и терпением.


В общем, заткнитесь и будьте демократичными, когда вас кусает за лодыжку идиот, возомнивший себя собакой.



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Метки: митинг   попустительство   протест   субкультура   толерантность   фурри   школа   штат юта   
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9  комментариев
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1k
Quantimus Час назад
Не, ну одно дело, когда в спальне для разнообразия девушка нарядится в девочку-кошечку, хвостик, ушки, тематическое бельё - просто для прикола. И совсем другое, когда на полном серьёзе кто-то себя идентифицирует фурри - это уже что-то клиническое.
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6k
Григорий 2 минуты назад
"всё лучшее детям, американским!"
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287
Евгений Ковалёв 16 минут назад
Ну тут только стерилизовать их ну если кусается то усыплять
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5k
Горожанин 19 минут назад
"Мы люди, а не животные": в американской ш"В школьном туалете для девочек стоят лотки для фурри, которые даже на горшок ходят как животные".
---------------------
Лотки, Карл! Лотки у них стоят!.. Наверное, нужно завести одну такую американку. Но симпатичную. Породистую. А с другой стороны - лоток постоянно за неё убирать. И ведь, я вам скажу, не хило так каждое утро будет насрано... Даже не знаю. Что делать?
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55k
Опиум для народа Полчаса назад
Отвезите этих долбо"бов в лес и бросьте там.

-"В школьном туалете для девочек стоят лотки для фурри, которые даже на горшок ходят как животные."-
-а сраку потом вылизывают?
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4k
RaiJu 47 минут назад
Всё это психиатрия, диссоциативное расстройство идентичности, также как у трансгендеров.
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3k
Fiverknot Час назад
Ощущение, что социальные технологии америкосы сначала пробуют на своих, а потом при достижении результата агрессивно распространяют на остальной мир. Такие вещи редко происходят сами, кто-то целенаправленно закинул подросткам эту идею.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2022 поста (2012 в горячем)

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