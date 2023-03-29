Из-за развития искусственного интеллекта, 300 миллионов человек останутся без работы

В первую очередь - юристы и администраторы. Во вторую - все остальные.
Про ИИ и нейросети трындят уже не первый год. Одни только новости из серии «нейросеть нарисовала марьивану в образе директора» чего стоят. Это порядком всем надоело и многие на нейронки забили.
Хотя к ним стоит присмотреться поближе - это будущее. Как и повальная роботизация.
Прежде всего: что такое нейронка?
Если кратко - обучаемая программа. По сути, поисковик с возможностью компилировать ответ из найденного материала. Она запоминает все предыдущие результаты, поэтому её и называют самообучаемой. Чем больше запросов она обработала, тем лучше результат.
Почему всех мучают картинками, нарисованными нейросетями? Всё просто, программисты, которые создавали нейронку, тренировали её на том, что есть в интернете - картинками, видео и текстами. Позже они выпустили пару нейронок в открытый доступ и баловаться картинками стала половина пользователей сети.
До недавнего времени работали они откровенно плохо. Да и сейчас неважно.
Но постепенно «умнеют». Это вопрос времени, скорее всего, на их докрутку уйдёт лет пять. После этого нейронки можно будет воспринимать всерьёз.
Чем это грозит: потерей рабочих мест.
По оценкам Goldman Sachs, в ближайшие 10 лет могут уволить до 300 миллионов человек. Первыми в пеший эротический поход пошлют юристов и администраторов. ИИ возьмёт их функционал на себя. Не всех, конечно, опытных спецов никто не тронет, а вот средненьким и начинающим придётся несладко.
Затем возьмутся за дизайнеров, иллюстраторов, копирайтеров, экономистов, диспетчеров, как минимум половина из них отправится на мороз. Знаете кто пойдёт вслед за ними? Программисты. Эти товарищи сварганили то, что оставит большинство из них без работы. Собственно, в США их уже и начали сокращать, даже в Microsoft и Amazon. Штука в том, что программирование - работа творческая, но только на этапе планирования проекта. Потом начинается монотонное кодирование, тестирование и поиск ошибок. Вместо 100 программеров - как сейчас - нужно будет человек 20, крутых, которые понимают суть задачи с полуслова, быстро работают и не ссорятся с начальником - что немаловажно. Остальные задачи будет выполнять ИИ.
По поводу роботизации и автоматизации процессов: они придут туда, где есть технология по выполнению задач и отработанный механизм. Например, для работы нынешнего токаря 6 разряда нужен станок, золотые руки и хорошее мышление. А как только появится сундук с двумя чувствительными и точными манипуляторами, в который можно загрузить чертежи и технологию работы, директор завода сразу задумается о сокращении персонала. Понятно, что железного болвана надо учить и учить, на это уйдут месяцы или годы. Но в конце концов он станет работать безошибочно. И не будет болеть, уходить в отпуск или на перекур, не потребует зарплаты. Его надо лишь вовремя заряжать и менять износившиеся детали. Люди какое-то время будут их обслуживать, потом и этот функционал возьмут на себя машины. Второе направление - продвинутый станок с ЧПУ (числовым программным управлением). Сейчас для него нужен оператор, а в будущем он будет работать автономно, нейросеть будет его программировать, а робот - снабжать болванками и забирать готовые детали.
А матёрые работяги будут точить новые детали, которые ещё никто не делал. Когда обкатают технологию - её вновь загрузят в робота и так по кругу. Поэтому многие справедливо говорят, что будущее производства за автоматизированными заводами и маленькой мастерской при нём, где будет трудится 20% от нынешней численности предприятия.
Можно долго перечислять специальности, которые уже сейчас «под вопросом», суть не в этом. Главное, что нас интересует: кого нельзя заменить? В обозримом будущем никто не тронет опытных сантехников. Представьте, у вас серьезная проблема в санузле и на помощь припрётся электронный болван, который не понимает, чего вы от него хотите. Или же придёт Василий Петрович, за 5 минут разберётся в проблеме и решит её за полчаса или быстрее. Потому что это задача нестандартная, а с этим у машин пока туго. В общем, те, кто регулярно занимается нешаблонными задачами, могут не беспокоиться.
Да и то - роботизация должна выйти на качественно другой уровень, пока этого нет. Так что в ближайшие 20-30 лет рабочие специальности - неплохой выбор. Это раньше все хотели быть финансовыми аналитиками, кстати, они не предсказали ни одного кризиса, программистами, бухгалтерами, и с важным видом расхаживать по офису. Теперь стоит задуматься не об IT «с зарплатой от 300 тысяч рублей», а о рабочей специальности. Без куска хлеба не останетесь.
Ок, что делать тем, кого выпрут? Как в 40+ лет освоить новую специальность и набраться в ней опыта? Кто-то сможет, остальные - нет.
Этот вопрос сейчас обсуждается во многих странах на высшем уровне. Руководители-то глубоко в теме и понимают, к чему всё идёт. Машины - это хорошо, им зарплату платить не надо, но они не будут покупать произведённую продукцию и не станут платить налоги. Не будут ходить по магазинам, клубам и кино, не поедут в отпуск заграницу… Они вообще не будут делать ничего, кроме своей работы. При повальной роботизации и «нейронизации» экономика сначала сожмётся, а потом схлопнется. Приплыли.
Поэтому сейчас ломают голову над тем, как этого не допустить. Вон, Илон Маск даже написал открытое письмо, в котором попросил приостановить развитие следующего поколения нейронок. Хотя бы на полгода. Сейчас условно четвёртое, а пятого он хочет пока не допустить. На сегодняшний день никто не понимает, к чему всё это приведёт, даже Маск. Кстати, он считает, что без чипа в башке и генной модификации, лет через 70 вообще будет нечего делать. Просто не сможем конкурировать с машинами.
Все эти игрульки с нейросетями могут закончиться очень плохо. В определённый момент они станут аналогом человеческого мышления - с фантазией и нестандартным подходом к решению задач. А главное, с молниеносной обработкой информации. Зачем ей тогда люди? Вот вам и Скайнет с терминаторами.
Хотя общественность успокаивают, например, говорят, что развитие приведёт к появлению новых рабочих мест. И приводят статистику: в 1940 году 60% нынешних профессий не существовало. Случился технологический бум и рынок труда попёр как на дрожжах. Вот только не говорят о том, что во всех этих профессиях нужны были, да и сейчас нужны, люди. А лет через 30, а для некоторых специальностей гораздо раньше, работники будут не нужны.
И руководители кряхтят, чешут голову и думают, что делать. Единственное, что пока «накреативили» - безусловный базовый доход (ББД). Директор предприятия, который сокращает рабочие места, обязан будет выплачивать 60-70% от зарплаты уволенным сотрудникам. Или же по схеме 50 на 50: одну половину работодатель, вторую - государство. В таком случае у людей будут деньги и многие даже порадуются, что их сократили. Делать ничего не надо, а зарплату платят. Годами.
А если контора обанкротится? Одна, вторая… десятая, сотая. В новой экономике это будет запросто, тогда вся нагрузка ляжет на государство и такого не выдержит ни один бюджет. М-да, снова не бьётся… Так что правильного решения пока нет.
Подводя итог: в будущем, ИИ и роботы будут играть всё более важную роль. В ближайшие 10 лет половина юристов и прочих администраторов могут остаться не у дел. Рабочие специальности будут только расти в цене, но и их затронет автоматизация - уже в нынешнем веке. Государству придётся очень плотно заниматься вопросами нейросетей и роботизацией, иначе наступит швах.
И никуда мы от этого не денемся.
Источник:
- Нейросети сгенерировали пугающие фото для уральского новостного сайта
- Искусственный интеллект оживил короткометражку 1902 года
- Нейросеть так видит: как бы могли выглядеть супергерои в эпоху викторианской Англии
- Летающие средства, которые изменят мир
- Новый робот-гуманоид с человеческой мимикой от Engineered Arts
то статья была-бы содержательней.
Такая вот мысль появилась на прочтении середины этой темы.
Кто дочитал - тот в отпуске!
Никогда создатели обыкновенных алгоритмов за которые выдают ИИ не смогут предугадать события которые возможны.
Шоферы тоже будут не нужны. Уже сейчас есть машины, управляемые искусственным интеллектом.
Полицаи тоже потеряют работу. Робокопы, как показано в голливудском блокбастере, справляются с работой лучше людей.
Ну и, наконец, попы тоже исчезнут за ненадобностью. Будут робопопы. В их память будут заложены все молитвы, ну и будут иметь мощную руку, чтобы крутить кадило и собирать денежку. А больше попу и не надо.
Если просто, то нейросеть - это такой "черный ящик". Туда подают кучу примеров вида "нечто-результат" и запускают обучение в процессе которого нейросеть создает правила - как "нечто" соотносится с "результатом". В результате - когда мы подаем на вход этого "черного ящика" никогда им не виданное "нечто" - нам выдают "результат". Причем, а) с результат какой-то точностью выдают, б) никто не знает - что там за правила в) как правила заработают на совсем неизвестных данных.
Поэтому творческие профессии типа тех же художников-иллюстраторов - уже попали под нож. Обложку к книге вида "гоблины штурмуют рыцарский замок" нейросеть создает легко, ибо понятие "гоблина", "штурма" и "замка" - весьма приблизительное. А вот "женщина со шпагой" получается хуже - часто или 3 рука есть или 2 руки по 6 пальцев на каждой. То есть - в разных случаях нас устроит разная точность. Или не устроит. Как вам: вот вам 3 разных лекарства от 3 разных болезней: точность 87%, 83%, 76% соответственно? Такое пойдет только в качестве рекомендации специалисту.
И вот эта "точность" дает на специальности тот же эффект как и автопилот. Давно уже можно было сделать гражданскую авиацию беспилотной. Камень преткновения один: "кто будет отвечать, если что?". У нейросети права подписи нет и сидеть она не будет. Так что "юристы и администраторы" - останутся.
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Автор очень слабо понимает, что такое нейросеть...
>>Разделение по долготе жизни происходит ещё в детстве на основании результатов тестирования:
«Кжи» не получают образования, работают только физически и обязаны умереть в Храме Нежной Смерти по наступлении 25-летнего возраста, либо по получении инвалидности. Есть отдельные группы, переживающие 30-летие те, кто работают в сфере развлечений и занимаются пропагандой существующего устройства общества. Инвалиды отправляются на «нежную смерть» раньше срока. «Кжи» источник быстро восполняемой рабочей силы, не создающий для общества дополнительной нагрузки в виде медицинского обслуживания или пенсионного обеспечения (большинство умирает рано и здоровыми).
«Джи» учёные, техники, люди искусства, представляющие ценность для общества благодаря своим знаниям и талантам, живут дольше (конкретный срок не обсуждается по тексту). В обществе Торманса существует и искусственно поддерживается антагонизм между этими двумя классами: «джи» и «кжи» презирают и ненавидят друг друга, они разделены и даже говорят по-разному.<<
Вот к примеру есть у вас фокскон где ИИ с помощью роботов собирает 600000 айфон 14 про в сутки, а население земного шара 60 млн человек, вопрос, что будете делать с фокскон через год, а через два, а через три?