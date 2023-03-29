Из-за развития искусственного интеллекта, 300 миллионов человек останутся без работы

Прежде всего: что такое нейронка?

Если кратко - обучаемая программа. По сути, поисковик с возможностью компилировать ответ из найденного материала. Она запоминает все предыдущие результаты, поэтому её и называют самообучаемой. Чем больше запросов она обработала, тем лучше результат.

Почему всех мучают картинками, нарисованными нейросетями? Всё просто, программисты, которые создавали нейронку, тренировали её на том, что есть в интернете - картинками, видео и текстами. Позже они выпустили пару нейронок в открытый доступ и баловаться картинками стала половина пользователей сети.

До недавнего времени работали они откровенно плохо. Да и сейчас неважно.

Но постепенно «умнеют». Это вопрос времени, скорее всего, на их докрутку уйдёт лет пять. После этого нейронки можно будет воспринимать всерьёз.

Чем это грозит: потерей рабочих мест.

По оценкам Goldman Sachs, в ближайшие 10 лет могут уволить до 300 миллионов человек. Первыми в пеший эротический поход пошлют юристов и администраторов. ИИ возьмёт их функционал на себя. Не всех, конечно, опытных спецов никто не тронет, а вот средненьким и начинающим придётся несладко.

Затем возьмутся за дизайнеров, иллюстраторов, копирайтеров, экономистов, диспетчеров, как минимум половина из них отправится на мороз. Знаете кто пойдёт вслед за ними? Программисты. Эти товарищи сварганили то, что оставит большинство из них без работы. Собственно, в США их уже и начали сокращать, даже в Microsoft и Amazon. Штука в том, что программирование - работа творческая, но только на этапе планирования проекта. Потом начинается монотонное кодирование, тестирование и поиск ошибок. Вместо 100 программеров - как сейчас - нужно будет человек 20, крутых, которые понимают суть задачи с полуслова, быстро работают и не ссорятся с начальником - что немаловажно. Остальные задачи будет выполнять ИИ.