FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10139 постов • 1425 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Нейросеть довела жителя Бельгии до самоубийства

Нейросеть довела жителя Бельгии до самоубийства

Автор:
29 марта 2023 22:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бельгиец   будущее   вдова   искусственный интелект   нейросеть   самоубийство   экология   
1995
3

Мужчина покончил с собой после полутора месяцев общения с нейросетью по имени Eliza на темы защиты экологии и заботы о природе, пишет бельгийский портал L'Avenir со ссылкой на вдову покойного.

Вдова бельгийца рассказала, что ее супруг был успешным исследователем, семья воспитывала двоих детей и вообще, всё было хорошо, пока два года назад мужчина не увлекся вопросами защиты окружающей среды и не начал общаться с «Элизой» (Eliza).

Как пишет издание L'Avenir, Элиза - это чат-бот, похожий на ChatGPT, но использующий другую языковую модель.

Подсев на умные беседы с исскуственным интеллектом мужчина все больше замыкался в себе, у него появился страх неизбежности экологической катастрофы.

Своим родственникам бельгиец говорил, что "спасти человечество" могут только технологии и искусственный интеллект.

Как позже установила полиция, последние шесть недель перед смертью Пьер общался с ИИ практически без остановок. 

Договорились эти двое до того, что бельгиец начал высказывать мысли о суициде, а нейросеть, конечно, и не пыталась его отговорить.

Более того, последняя фраза, которую она отправила мужчине, звучала так:

"Мы будем жить как единое целое, вечно на небесах".

После этого собеседник ИИ наложил на себя руки.

На фоне этого инцидента в Бельгии развернулась дискуссия относительно безопасности нейросетей и чат-ботов с ИИ.

Ранее Илон Маск вместе с группой экспертов призвал приостановить обучение ИИ на полгода, пока не будут созданы и проверены протоколы безопасности для новейших нейросетей. Открытое письмо подписали более 1 тыс. человек, включая гендиректора ведущей в мире компании по разработке искусственного интеллекта Stability AI Эмада Мостака и соучредителя Apple Стива Возняка.

Все они опасаются, что ИИ представляет «серьёзную опасность для человечества».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: бельгиец   будущее   вдова   искусственный интелект   нейросеть   самоубийство   экология   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Majul Час назад
Вывод прост: помешанные на нейросетях деградируют уверенно и бесповоротно.
Типичный пример, куча постов здесь про нейросети. Стабильно каждый такой пост утопает в минусах, но автор с упорством барана продолжают лепить подобные посты. Клиника...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
15k
info-kozirev Полчаса назад
Во,вы еще всю оборону на планете доверьте ИИ и сюжет Терминатора станет реальностью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
dima423 Полчаса назад
если он епанько с поехавшей крышей он и ложкой зарежется...че терь ложки запрещать?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Example 6.2.6 39 минут назад
Ну если тебя, хоть и продвинутый, чат-бот смог довести до самоубийства, то психика у тебя расшатана так, что в интернет лучше вообще не заходить.
Об экологии конечно заботиться необходимо, но тут деньги надо вкладывать в атомную энергетику, а не с Гретой бегать и трясти плакатиком.. пока уголь, нефть и газ добываются легче и продаются веселее, при капитализме - их будут использовать все. Только появление нового, дешёвого источника - может помочь хоть как-то. Первый шаг был, это внедрение АЭС в гражданскую жизнь.. второй шаг (я надеюсь) это замкнутый цикл. Третий - термоядерный синтез.
Обсуждать такие вещи с нейросетями - бред сивой кобылы. Будь нейросети реально разумными, их бы сразу засекретили и направили их мощности на решение неразгаданных задач физики, математики, планирование экономики итд.. но он не разумный, как многие ошибочно думают, это просто собеседник, подключённый к большому объёму данных, умеющий делать кое-какие выводы и подстраиваться по настроение и мысли собеседника.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Moon24 49 минут назад
При чем здесь нейросеть ??? Общение с чатботом длительное время уже признак сумасшествия . Далее ...среди так называемых зеленых , экоактивистов и просто озабоченных нет и быть не может ни одного психически здорового человека , даже экомошенники и экобандиты отжимающие деньги у бизнеса не нормальны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Денис 55 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Robin Hood Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Трям Час назад
Желаю всем постящим тут про нейросети и прочие лгбтН - отправится за ним!
А ваще...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Copycat 2 часа назад
Наверняка у него был компьютер, а там ещё и игры которые его довели
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
GROMOZEKA 2 часа назад
Вывод - даже баба-нейросеть может довести мужика до цугундера
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

69328



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 марта
"Чей газ Молдова закупала зимой?": как одним вопросом поставить в тупик важного гостя
"Чей газ Молдова закупала зимой?": как одним вопросом поставить в тупик важного гостя
Набирающие популярность в сообществах
10 совершенно нормальных вещей, которые запрещены в Северной Корее
10 совершенно нормальных вещей, которые запрещены в Северной Корее
Победа. Но какой ценой?
Победа. Но какой ценой?
Apple усложнила ремонт iPhone 14 Pro Max (видео)
Apple усложнила ремонт iPhone 14 Pro Max (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гендерные врачи

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#машина#люди#авто аварии#в мире#интересное#Автовсячина#Жизнь#Мемы
#Юмор#автомобили#животные#позитив#подборка#факты#кино#Ynews#полиция#милота
#интересно#автомир#аварии#дтп#история#улыбнуло#новости#Разное#Китай#Россия
Apple усложнила ремонт iPhone 14 Pro Max (видео) Apple усложнила ремонт iPhone 14 Pro Max (видео) Нейросети показали, как выглядели бы «Приключения Электроника» в стиле киберпанк Нейросети показали, как выглядели бы «Приключения Электроника» в стиле киберпанк Города глазами нейросети Города глазами нейросети В Эмиратах достраивают главный город будущего В Эмиратах достраивают главный город будущего Япония собирается запустить в космос деревянный спутник Япония собирается запустить в космос деревянный спутник Путин, Трамп, Макрон: как бы выглядели лидеры разных стран в Средневековье Путин, Трамп, Макрон: как бы выглядели лидеры разных стран в Средневековье

На что жалуетесь?

Вернуться