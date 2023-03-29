Нейросеть довела жителя Бельгии до самоубийства

Мужчина покончил с собой после полутора месяцев общения с нейросетью по имени Eliza на темы защиты экологии и заботы о природе, пишет бельгийский портал L'Avenir со ссылкой на вдову покойного.
Вдова бельгийца рассказала, что ее супруг был успешным исследователем, семья воспитывала двоих детей и вообще, всё было хорошо, пока два года назад мужчина не увлекся вопросами защиты окружающей среды и не начал общаться с «Элизой» (Eliza).
Как пишет издание L'Avenir, Элиза - это чат-бот, похожий на ChatGPT, но использующий другую языковую модель.
Подсев на умные беседы с исскуственным интеллектом мужчина все больше замыкался в себе, у него появился страх неизбежности экологической катастрофы.
Своим родственникам бельгиец говорил, что "спасти человечество" могут только технологии и искусственный интеллект.
Как позже установила полиция, последние шесть недель перед смертью Пьер общался с ИИ практически без остановок.
Договорились эти двое до того, что бельгиец начал высказывать мысли о суициде, а нейросеть, конечно, и не пыталась его отговорить.
Более того, последняя фраза, которую она отправила мужчине, звучала так:
"Мы будем жить как единое целое, вечно на небесах".
После этого собеседник ИИ наложил на себя руки.
На фоне этого инцидента в Бельгии развернулась дискуссия относительно безопасности нейросетей и чат-ботов с ИИ.
Ранее Илон Маск вместе с группой экспертов призвал приостановить обучение ИИ на полгода, пока не будут созданы и проверены протоколы безопасности для новейших нейросетей. Открытое письмо подписали более 1 тыс. человек, включая гендиректора ведущей в мире компании по разработке искусственного интеллекта Stability AI Эмада Мостака и соучредителя Apple Стива Возняка.
Все они опасаются, что ИИ представляет «серьёзную опасность для человечества».
Источник:
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Типичный пример, куча постов здесь про нейросети. Стабильно каждый такой пост утопает в минусах, но автор с упорством барана продолжают лепить подобные посты. Клиника...
Об экологии конечно заботиться необходимо, но тут деньги надо вкладывать в атомную энергетику, а не с Гретой бегать и трясти плакатиком.. пока уголь, нефть и газ добываются легче и продаются веселее, при капитализме - их будут использовать все. Только появление нового, дешёвого источника - может помочь хоть как-то. Первый шаг был, это внедрение АЭС в гражданскую жизнь.. второй шаг (я надеюсь) это замкнутый цикл. Третий - термоядерный синтез.
Обсуждать такие вещи с нейросетями - бред сивой кобылы. Будь нейросети реально разумными, их бы сразу засекретили и направили их мощности на решение неразгаданных задач физики, математики, планирование экономики итд.. но он не разумный, как многие ошибочно думают, это просто собеседник, подключённый к большому объёму данных, умеющий делать кое-какие выводы и подстраиваться по настроение и мысли собеседника.
А ваще...