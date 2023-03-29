Нейросеть довела жителя Бельгии до самоубийства

Вдова бельгийца рассказала, что ее супруг был успешным исследователем, семья воспитывала двоих детей и вообще, всё было хорошо, пока два года назад мужчина не увлекся вопросами защиты окружающей среды и не начал общаться с «Элизой» (Eliza).

Как пишет издание L'Avenir, Элиза - это чат-бот, похожий на ChatGPT, но использующий другую языковую модель.

Подсев на умные беседы с исскуственным интеллектом мужчина все больше замыкался в себе, у него появился страх неизбежности экологической катастрофы.

Своим родственникам бельгиец говорил, что "спасти человечество" могут только технологии и искусственный интеллект.